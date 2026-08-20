ETV Bharat / bharat

উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ; সংযোগে বিকাশ আনিবনে ?

উন্নত সংযোগ ব্যৱস্থাই উত্তৰ-পূবক সঁচাকৈয়ে অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে নে অঞ্চলটো এতিয়াও মূলতঃ মানুহ আৰু সামগ্ৰীৰ এটা কৰিড'ৰ হৈয়ে আছে এইটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন !

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 7:39 PM IST

21 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰণৱ কুমাৰ দাস

তেজপুৰ : বিগত এটা দশকতকৈও অধিক সময় ধৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ উন্নয়নৰ বিশেষ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে সংযোগ ব্যৱস্থা । নতুন নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ৰে’ল সেৱা নতুন নতুন অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, বিমানবন্দৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত হৈছে আৰু সীমান্ত পথসমূহ দূৰৱৰ্তী তথা কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চললৈ আগবাঢ়িছে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিনিয়োগৰ পৰিমাণো যথেষ্ট বৃহৎ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২০১৪-১৫ৰ পৰা ২০২৪-২৫লৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ১০ শতাংশ মুঠ বাজেটীয় সহায়তা ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৬.১১ লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে । আনহাতে, অসমে গ্ৰামাঞ্চলসমূহক ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ সৈতে অধিক ঘনিষ্ঠভাৱে সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ১০,০০০ কোটি টকাৰ অসমমালা ৪.০ৰ জৰিয়তে পথ সংযোগ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam)

কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে - উন্নত সংযোগ ব্যৱস্থাই সঁচাকৈয়ে উত্তৰ-পূবক অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে নে অঞ্চলটো এতিয়াও মূলতঃ মানুহ আৰু সামগ্ৰী অহা-যোৱা কৰা এটা কৰিড'ৰ হৈয়ে আছে ?

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam)

ৰাজনৈতিক নেতা, গৱেষক, শিক্ষাবিদ আৰু সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা লোক আৰু মেঘালয়ৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাসমূহৰ মতামত অনুসৰি ইয়াৰ উত্তৰ কেৱল নিৰ্মাণ কৰা পথৰ কিলোমিটাৰৰ পৰিমাপেৰে দিব নোৱাৰি ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam)

সংযোগ প্ৰয়োজনীয়— কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহয়

অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতে, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ৰাজ্য বা অঞ্চলৰ জিডিপি, জনমূৰি আয় অথবা নিয়োগ বৃদ্ধি নকৰে ।

Act East Policy
দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

মূল প্ৰশ্নটো হ’ল, কেনেধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সেই আন্তঃগাঁথনিয়ে বাস্তৱিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক লাভ কিমান সৃষ্টি কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "পৰিকল্পনাহীন আন্তঃগাঁথনিয়ে কেতিয়াবা নতুন সমস্যাও সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তেজপুৰ আৰু যোৰহাটকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো চহৰত উৰণ সেতু প্ৰকল্পক লৈ জনসাধাৰণৰ মাজত আপত্তি আৰু সমালোচনা দেখা গৈছে । আহোম ৰাজ্যৰ শেষ ৰাজধানী তথা ঐতিহাসিক চহৰ যোৰহাটতো নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনিৰ ধাৰণাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । গুৱাহাটীত অব্যাহত যান-জঁট আৰু জলাবদ্ধতায়ো কেৱল উৰণ সেতুৰ জৰিয়তে নগৰ পৰিকল্পনাৰ গভীৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিনে নাই, সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "একেই কথা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা অন্যান্য বৃহৎ প্ৰকল্পত বৃহৎ মূলধন ব্যয় হ’ব পাৰে । কিন্তু সেইবোৰৰ প্ৰকৃত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক মূল্য নিৰ্ভৰ কৰে পৰ্যাপ্ত মানৱ সম্পদ, সা-সঁজুলি, বিভাগ আৰু আনুষংগিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত । কেৱল এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলেই উন্নয়ন নহয় ।"

একেই নীতি ঘাইপথ আৰু দলঙৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য । এটা পথ তেতিয়াহে অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ আহিলা হয়, যেতিয়া সেই পথে উৎপাদকক বজাৰৰ সৈতে, কৰ্মীক নিয়োগৰ সৈতে, ব্যৱসায়ক যোগান শৃংখলৰ সৈতে আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতিক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।

যাতায়াতৰ পৰা উৎপাদনলৈ

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam Graphic)

এইটোৱেই সম্ভৱতঃ উত্তৰ-পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উন্নয়নমূলক প্ৰত্যাহ্বান ।

উন্নত সংযোগ ব্যৱস্থাই অঞ্চলটোলৈ বাহিৰৰ পৰা সামগ্ৰী অহাটো সহজ কৰিছে । কিন্তু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ’ল - স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহক প্ৰতিযোগিতামূলক মূল্যত অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াবলৈ এই সংযোগ ব্যৱস্থাই কিমান সহায় কৰিছে ?

দেৱব্ৰত শইকীয়াই উল্লেখ কৰে যে এডভাণ্টেজ অসম ১.০ আৰু ২.০ৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা সত্ত্বেও বৃহৎ পৰিসৰৰ উৎপাদন উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব পৰাকৈ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ এতিয়াও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা নাই । বৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিনিয়োগৰ বাহিৰে ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণ অঞ্চলটোৰ সম্ভাৱনাৰ তুলনাত এতিয়াও সীমিত ।

প্ৰশ্নটো সহজ - সংযোগ ব্যৱস্থাই যিবোৰ কাৰখানা, প্ৰচেছিং কেন্দ্ৰ, লজিষ্টিকছ হাব আৰু বৃহৎ নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছিল, সেইবোৰ ক’ত বুলি শইকীয়াই প্ৰশ্ন কৰে ?

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam Graphic)

উত্তৰ-পূবে কৃষি আৰু উদ্যান শস্য, বাঁহ, হস্ততাঁত, হস্তশিল্প, বনজ সামগ্ৰী আৰু বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে । কিন্তু ইয়াৰে বহু সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেঁচা অথবা অতি কম মূল্য সংযোজন কৰা সামগ্ৰী হিচাপেই ব্যৱসায় চলি আছে ।

কেঁচা সামগ্ৰী অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ যায়, মূল্য সংযোজন আন ঠাইত হয় আৰু অধিক মূল্যত প্ৰস্তুত সামগ্ৰী পুনৰ উত্তৰ-পূবলৈ আহে ।

আন্তঃগাঁথনিৰ সফলতা কেৱল নিৰ্মাণ কৰা পথৰ কিলোমিটাৰৰ হিচাপত নহয়

মণিপুৰৰ চিএলপি নেতা তথা প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে এই চক্ৰটো সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।

Act East Policy
কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিং (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ যুক্তি স্পষ্ট - উত্তৰ-পূবত উৎপাদন, উত্তৰ-পূবতে প্ৰচেছিং, উত্তৰ-পূবতে মূল্য সংযোজন আৰু উত্তৰ-পূবৰ পৰাই ৰপ্তানি । ইয়াৰ বাবে পথ আৰু দলঙৰ বাহিৰেও খাদ্য প্ৰচেছিং উদ্যোগ, শীতলীকৰণ শৃংখল, গুদাম, লজিষ্টিকছ পাৰ্ক, ৰপ্তানি কেন্দ্ৰ আৰু লঘু, ক্ষুদ্ৰ তথা মজলীয়া উদ্যোগৰ ক্লাষ্টাৰ গঢ়ি তুলিব লাগিব ।

মুঠতে আন্তঃগাঁথনিৰ সফলতা কেৱল নিৰ্মাণ কৰা পথৰ কিলোমিটাৰেৰে নহয়, সেই পথৰ কাষত সৃষ্টি হোৱা উদ্যোগ, নিয়োগ আৰু আয়ৰ পৰিমাণেৰে জুখিব লাগিব ।

অসম হ’ব পাৰে আঞ্চলিক অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰ

আঠখন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলীয় ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমে ভৱিষ্যতেও অঞ্চলটোৰ প্ৰধান উৎপাদন আৰু লজিষ্টিকছ কেন্দ্ৰ হিচাপে থাকিব পাৰে । উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ নাচ' সীমান্তৰ নাগৰিক তাবিয়া ম্ৰাৰ মতে, অসমে বৃহৎ বজাৰ, ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ সৈতে অধিক সংযোগ, তুলনামূলকভাৱে উন্নত যোগাযোগ, বৃহৎ শ্ৰমিক শক্তি আৰু অধিক বিকশিত অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশৰ দৰে সুবিধা লাভ কৰিছে ।

Act East Policy
তাবিয়া ম্ৰাৰ (ETV Bharat Assam)

ভৌগোলিক অৱস্থায়ো অসমক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চলটোৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সংলগ্ন উপত্যকা আৰু ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ভিত্তিও তুলনামূলকভাৱে শক্তিশালী ।

সংযোগ ব্যৱস্থাক সুসংগঠিত নেটৱৰ্ক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব

জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ গৱেষক ফেল’ বেদ প্ৰকাশ দত্তৰ মতে এই বৈশিষ্ট্যসমূহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক ভৱিষ্যৎ বিনিয়োগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ।

Act East Policy
বেদ প্ৰকাশ দত্ত (ETV Bharat Assam)

কিন্তু অসমক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা অৰ্থনৈতিক আৰ্হিৰ নিজস্ব বিপদো আছে । যদি অসম কেৱল বাহিৰৰ পৰা অহা সামগ্ৰীৰ প্ৰৱেশ আৰু বিতৰণ কেন্দ্ৰ হৈ পৰে আৰু আন সাতখন ৰাজ্য মূলতঃ গ্ৰাহক হৈ থাকে, তেন্তে আঞ্চলিক বৈষম্য আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে । সেয়েহে সংযোগ ব্যৱস্থাক এটা একমুখী পথ হিচাপে নহয়, বৰং এটা সুসংগঠিত নেটৱৰ্ক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব ।

মণিপুৰ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমক কেৱল অসমৰ সৈতে নহয়, পৰস্পৰৰ মাজতো আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ সৈতেও অধিক শক্তিশালীভাৱে সংযোগ কৰিব লাগিব ।

উদীয়মান দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰ

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ বৰুৱাৰ মতে, ঐতিহাসিকভাৱে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা উত্তৰ-পূবৰ বাবে বৰ্তমানৰ আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণে এক বাস্তৱিক গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছে ।

Act East Policy
ডঃ অভিজিৎ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ মতে, ২০১৪ চনত অঞ্চলটোৰ আঞ্চলিক ঘাইপথৰ দৈৰ্ঘ্য ১০,৯০৫ কিলোমিটাৰৰ পৰা ২০২৪ চনত ১৬,২০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক হৈছে । একে সময়তে বিমানবন্দৰৰ সংখ্যা ৮টাৰ পৰা ১৭টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৬-২৭ৰ অসম বাজেটত ৮০০ কিলোমিটাৰ নতুন গ্ৰাম্য পথৰ বাবে ১০,০০০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা অসমমালা ৪.০ৰ জৰিয়তে সংযোগ ব্যৱস্থা অধিক ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।

ডঃ বৰুৱাৰ মতে, সঠিক ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিয়ে নিয়োগ আৰু ব্যৱসায়ৰ অনুঘটক হিচাপে কাম কৰিব পাৰে । যোৰহাটৰ চাহ, কাৰ্বি আংলঙৰ আদা আৰু ডিমা হাছাওৰ উদ্যানশস্যৰ দৰে জিলা-নিৰ্দিষ্ট উৎপাদনে অঞ্চলটোৰ বৃহত্তৰ বজাৰত প্ৰৱেশৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ।

সতৰ্কবাণী

কিন্তু তেওঁ দুটা ডাঙৰ বিপদৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে—পৰিৱেশৰ ক্ষতি আৰু গুৱাহাটীক কেন্দ্ৰ কৰি অত্যধিক অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰীভৱন । উত্তৰ-পূবৰ পাহাৰ, বনাঞ্চল, বানপানীৰ সমভূমি আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যক দ্বিতীয় শাৰীৰ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি । পৰিকল্পনাহীন পাহাৰ কটা, বন ধ্বংস আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান তথা বানপানীৰ সমভূমি বেদখলে আন্তঃগাঁথনিয়ে সৃষ্টি কৰিব বিচৰা বহনক্ষম উন্নয়নৰ ভেটিয়েই দুৰ্বল কৰিব পাৰে ।

অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ অধিক কেন্দ্ৰীভৱনো আন এক সমস্যা

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam Graphic)

ডঃ বৰুৱাৰ মতে, গুৱাহাটীৰ বাহিৰত নতুন নতুন অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । ইতিমধ্যে কেইবাটাও সম্ভাৱনাময় কেন্দ্ৰৰ উত্থান দেখা গৈছে ।

মৰিগাঁৱৰ জাগীৰোড ২৭,০০০ কোটি টকাৰ টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিকছ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ইলেক্ট্ৰ'নিকছ উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে । ডিগবৈ-তিনিচুকীয়া অঞ্চল হাইড্ৰ’কাৰ্বন ক্লাষ্টাৰ হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে । নুমলীগড় পেট্ৰ’কেমিকেল কেন্দ্ৰ হিচাপে বিকশিত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।

শিলচৰক ২২,৮৬৪ কোটি টকাৰ শ্বিলং-শিলচৰ গ্ৰীণফিল্ড এক্সপ্ৰেছৱেৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকাৰ লজিষ্টিকছ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে । বাংলাদেশলৈ পূবৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে আগৰতলাই অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিব পাৰে । আনহাতে, বাইৰাবী-সাইৰাং ৰে’ল সংযোগে মিজোৰামক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰে’ল নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিছে ।

উত্তৰ-পূব পৰিৱৰ্তনশীল ঔদ্যোগীকৰণ আঁচনি— ইউএনএনএটি ২০২৪-এ এই উদীয়মান কেন্দ্ৰসমূহক প্ৰকৃত নিয়োগ কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত কৰিব পাৰেনে নাই, সেয়া হ’ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা ।

সীমান্ত অৰ্থনীতি এতিয়াও অপূৰ্ণ সংযোগ

উত্তৰ-পূবৰ ভৌগোলিক অৱস্থান অসাধাৰণ । বাংলাদেশ, ভূটান, ম্যানমাৰ আৰু চীনৰ সৈতে অঞ্চলটোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত আছে আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বৃহৎ বজাৰৰো ই অতি ওচৰত । কিন্তু এই ভৌগোলিক সুবিধাই এতিয়াও আশা কৰা ধৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিশেষকৈ দূৰৱৰ্তী সীমান্ত অঞ্চলত সমস্যাটো এতিয়াও মৌলিক - সংযোগ ব্যৱস্থাই সকলো ঠাই ঢুকি পোৱা নাই ।

তাবিয়া ম্ৰাৰ মতে, বহু প্ৰকল্প এতিয়াও নিৰ্মীয়মাণ আৰু দুৰ্গম ভূখণ্ড তথা অন্যান্য সমস্যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হোৱাত বিলম্ব হৈছে । সীমান্ত সংযোগ শক্তিশালী নোহোৱালৈকে এই অঞ্চলসমূহৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা অনিশ্চিত হৈ থাকিব ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ এক ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam Graphic)

এক্ট ইষ্ট নীতিৰ প্ৰাসংগিকতা

অৰুণাচলৰ চীন সীমান্তৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়টো আৰু অধিক জটিল । ভৱিষ্যৎ সীমান্ত বাণিজ্যৰ সম্ভাৱনাক ভাৰত-চীনৰ কূটনৈতিক আৰু কৌশলগত সম্পৰ্কৰ পৰা পৃথক কৰি চাব নোৱাৰি ।

ম্যানমাৰৰ সৈতে বাণিজ্যও ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু সংঘাতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে । বাংলাদেশতো সাম্প্ৰতিক বছৰসমূহত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হৈছে ।

দত্তৰ মতে, আনটো ফালে থকা দেশসমূহে নিজেই ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ থাকিলে কেৱল উন্নত সংযোগে সীমান্ত অৰ্থনীতি সফল কৰি তুলিব নোৱাৰে । সেয়েহে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট নীতিক নিম্ন স্তৰত অধিক কাৰ্যকৰী অৰ্থনৈতিক ৰূপ দিব লাগিব ।

দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ প্ৰকৃত অৰ্থনৈতিক প্ৰৱেশদ্বাৰৰ বাবে কেৱল ঘাইপথ যথেষ্ট নহয় । ইয়াৰ বাবে শুল্ক সুবিধা, গুদাম, বেংকিং সেৱা, ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি, নিৰ্ভৰযোগ্য পৰিবহণ ব্যৱস্থা, সীমান্ত বজাৰ আৰু পূৰ্বানুমানযোগ্য বাণিজ্য নীতিৰ প্ৰয়োজন ।

দক্ষিণ-পূব এছিয়া : সুযোগ নে কেৱল সম্ভাৱনা ?

দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ওচৰত অৱস্থান উত্তৰ-পূবৰ অন্যতম বৃহৎ অৰ্থনৈতিক সুবিধা । বাংলাদেশৰ শক্তিশালী বস্ত্ৰ আৰু পোছাক উদ্যোগ আছে । থাইলেণ্ডৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য আৰু বন্দৰ সংযোগ শক্তিশালী । বৰ্তমানৰ অস্থিৰতাৰ মাজতো ম্যানমাৰে ভাৰতৰ পৰা দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ স্থলপথেৰে যোৱাৰ ভৌগোলিক অৱস্থান প্ৰদান কৰে ।

কিন্তু ই কেৱল প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা সৃষ্টি নকৰে । উত্তৰ-পূবে মূলতঃ গুণগত মান আৰু উৎপাদনৰ পৰিমাণ - তিনিও ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিযোগিতামূলক সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব লাগিব । অন্যথা উন্নত সংযোগে কেৱল বাহিৰত উৎপাদিত সামগ্ৰী অঞ্চলটোলৈ অধিক সস্তা আৰু সহজে অহাৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰে । সেয়েহে সীমান্ত সংযোগ দুয়ো দিশতে কাম কৰিব লাগিব ।

এটা প্ৰকৃত অৰ্থনৈতিক কৰিড'ৰে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু ছিকিমত উৎপাদিত সামগ্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব - কেৱল বাহিৰত উৎপাদিত সামগ্ৰী উত্তৰ-পূবলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা হ’ব নালাগে ।

আন্তঃগাঁথনিক অৰ্থনৈতিক বাস্তৱিকতালৈ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন

ডঃ বৰুৱাৰ মতে, কালাদান প্ৰকল্প এই কৌশলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ উঠিব পাৰে । ছিটৱে বন্দৰ আৰু নদীপথৰ অংশ ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু পথ অংশটোও আগন্তুক সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য আছে । এই প্ৰকল্পই শিলিগুড়ি কৰিড'ৰ আৰু বাংলাদেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰি ম্যানমাৰৰ ছিটৱে বন্দৰৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবক এক চমু সামুদ্ৰিক পথ প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে ।

কিন্তু আন্তঃগাঁথনিয়ে কেৱল সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেই সুযোগ অৰ্থনৈতিক বাস্তৱিকতালৈ ৰূপান্তৰিত হ’বনে নহয়, সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব উৎপাদন ক্ষমতা, ৰাজনৈতিক স্থিৰতা আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক সামগ্ৰীৰ ওপৰত ।

উত্তৰ-পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰপ্তানি হয়তো মানুহ

উত্তৰ-পূবৰ আন এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক সম্পদ হৈছে মানৱ সম্পদ । অঞ্চলটোৰ বৃহৎসংখ্যক যুৱক-যুৱতী স্বাস্থ্য সেৱা, আতিথ্য, শিক্ষা, সেৱা খণ্ড আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ যায় ।

নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মেঘালয়ৰ পৰা দিল্লীসহ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নাৰ্ছৰ প্ৰব্ৰজন ইয়াৰ এক উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ ।

দত্তৰ মতে, পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হ’ব লাগে এই মানৱ সম্পদক এক পৰিকল্পিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা খণ্ডলৈ ৰূপান্তৰ কৰা । দক্ষতা বিকাশ নিয়োগৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব লাগিব । প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী উদ্যোগৰ প্ৰয়োজন, উচ্চ শিক্ষা, প্ৰযুক্তি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগৰ সুযোগৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব ।

স্বাস্থ্য সেৱা, তথ্য-প্ৰযুক্তি, আতিথ্য, শিক্ষা আৰু অন্যান্য সেৱা খণ্ডৰ বাবে যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলে উত্তৰ-পূবৰ মানৱ সম্পদ নিজেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰপ্তানি উদ্যোগত পৰিণত হ’ব পাৰে । কিন্তু উন্নত সংযোগে প্ৰব্ৰজনো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

উন্নত পথ, ৰে’ল আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাই কৰ্মীসকলক বাহিৰত চাকৰি বিচাৰি যোৱাটো সহজ কৰি তুলিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত পৰিয়ালসমূহে ৰেমিটেন্সৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ’ব পাৰে যদিও প্ৰশ্নটো থাকিব— সংযোগে উত্তৰ-পূবত চাকৰি সৃষ্টি কৰিছে নে কেৱল উত্তৰ-পূবৰ কৰ্মশক্তিক অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ যোৱাটো সহজ কৰি তুলিছে ?

অনলাইন গিগ প্লেটফৰ্মৰ বৃদ্ধিয়েও আন এক দিশ দেখুৱাইছে । ডিজিটেল সংযোগে নতুন নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে যদিও এনে বহু কাম অনিশ্চিত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী নিৰাপত্তাহীন ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ এক ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam Graphic)

কৃষি আৰু উদ্যানশস্যই দিব পাৰে তৎকালীন সুযোগ

দুৰ্গম ভূখণ্ড আৰু কঠিন পৰিৱেশৰ অঞ্চল হিচাপে উত্তৰ-পূবত কেৱল বৃহৎ পৰিসৰৰ পৰম্পৰাগত উৎপাদন উদ্যোগক উন্নয়নৰ একমাত্ৰ আৰ্হি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি । কৃষি আৰু উদ্যানশস্যই অঞ্চলটোৰ অধিক স্বাভাৱিক অৰ্থনৈতিক সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

ফল-মূল, শাক-পাচলি, মচলা, ঔষধি উদ্ভিদ, জৈৱিক কৃষি উৎপাদন, বাঁহ আৰু অন্যান্য উচ্চ-মূল্যৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূবৰ বিপুল সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু উৎপাদনেই যথেষ্ট নহয় ।

কৃষকক শীতলীকৰণ শৃংখল, খাদ্য প্ৰচেছিং উদ্যোগ, পেকেজিং কেন্দ্ৰ, নিৰ্ভৰযোগ্য বজাৰ, ডিজিটেল বজাৰ সংযোগ আৰু দক্ষ পৰিবহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব ।

ম্ৰাৰ মতে, চৰকাৰী নীতিত কৃষি আৰু উদ্যানশস্যক অধিক গুৰুত্ব দিয়া উচিত, কিয়নো এই খণ্ডসমূহে অঞ্চলটোৰ শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এনে উন্নয়নে গ্ৰামাঞ্চলৰ ওচৰতে নিয়োগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে প্ৰব্ৰজনৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।

উন্নয়ন আৰু পৰিৱেশ একেলগে চলিব পাৰিবনে ?

উত্তৰ-পূবে পৰিৱেশ সংৰক্ষণক উন্নয়নৰ বাধা হিচাপে গণ্য কৰাৰ সামৰ্থ্য নাই । ইয়াৰ পাহাৰ, বনাঞ্চল, নদী আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য কেৱল পৰিৱেশগত সম্পদ নহয় । এইবোৰে কৃষি, পৰ্যটন, জীৱিকা আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতিকো সমৰ্থন কৰে ।

ডঃ বৰুৱাৰ মতে, উন্নয়নৰ সৈতে সামাজিক কল্যাণ আৰু পৰিৱেশগত দায়িত্ব একেলগে আগবঢ়াব লাগিব । সমন্বিত কৃষি, বহনক্ষম উদ্যানশস্য, কৃষি-বনানীকৰণ আৰু স্থানীয় পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খোৱা উদ্যোগে সম্পদ-নিবিড় উন্নয়ন আৰ্হিৰ বিকল্প দিব পাৰে । সেয়েহে প্ৰশ্নটো উত্তৰ-পূবে উন্নয়ন কৰিব লাগে নে নাই, সেইটো নহয় । উন্নয়ন কৰিবই লাগিব ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ এক ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam Graphic)

প্ৰশ্নটো হ’ল— ভৌগোলিকভাৱে স্থানচ্যুত আৰু পৰিৱেশগতভাৱে সংবেদনশীল এই অঞ্চলৰ বাবে কেনেধৰণৰ উন্নয়ন উপযুক্ত ? এটা পথে যদি স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ পৰিৱেশগত ভেটি ধ্বংস কৰে, তেন্তে ই স্বল্পম্যাদী সংযোগ সৃষ্টি কৰিলেও দীৰ্ঘম্যাদী অৰ্থনৈতিক ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

শান্তি হৈছে অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনি

উত্তৰ-পূবৰ কেইবাটাও অঞ্চল, বিশেষকৈ মণিপুৰ আৰু ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন শান্তি আৰু স্থিৰতাৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্যভাৱে জড়িত ।

সিঙৰ মতে, মণিপুৰত অৰ্থনৈতিক সংযোগৰ সৈতে শান্তি, স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি, পুনৰ সংস্থাপন, মুক্ত যাতায়াত, বিনিয়োগকাৰীৰ আস্থা আৰু কাৰ্যক্ষম প্ৰতিষ্ঠান একেলগে নিশ্চিত কৰিব লাগিব । এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সত্য ।

ব্যৱসায়ীয়ে কেৱল এটা পথ নিৰ্মাণ হোৱা বাবে বিনিয়োগ নকৰে । তেওঁলোকে তেতিয়াহে বিনিয়োগ কৰে, যেতিয়া সামগ্ৰী নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে পৰিবহণ কৰিব পৰা যাব, কৰ্মীসকলে নিৰাপদে যাতায়াত কৰিব পাৰিব, চুক্তি মানি চলা হ’ব, প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কাৰ্যক্ষমভাৱে কাম কৰিব আৰু বজাৰ স্থিৰ হৈ থাকিব ।

সিঙে মণিপুৰৰ জীৱনৰেখা হিচাপে বৰ্ণনা কৰা ইম্ফল-জিৰিবাম পথ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ এক উদাহৰণ । বছৰ বছৰ ধৰি কৰা ব্যয় আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি অৱশেষত নিৰ্ভৰযোগ্য সংযোগ আৰু বাস্তৱিক অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব লাগিব । স্থিৰতা নাথাকিলে আন্তঃগাঁথনিয়ে অকলেই বিনিয়োগকাৰীৰ আস্থা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ।

মেঘালয়ৰ কিটবকলাং নংফ্লাঙৰ মতামত

ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ বঁটাপ্ৰাপক তথা ফেডাৰেচন অব খাচী জৈন্তীয়া এণ্ড গাৰো পিপ'লছ (FKJGP) কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতি কিটবকলাং নংফ্লাঙৰ মতে, ২০১৪-১৫ৰ পৰা ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষলৈ ৬.১১ লাখ কোটি টকাৰ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক কেৱল যাতায়াতৰ কৰিড’ৰৰ পৰা এক শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিছে ।

Act East Policy
কিটবকলাং নংফ্লাঙ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয় যে উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থাই নিয়োগ সৃষ্টি, বিনিয়োগ আকৰ্ষণ, পৰ্যটন আৰু জৈৱিক কৃষিৰ বিকাশ, আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেৱা আৰু শিক্ষাৰ সুযোগ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে । উন্নত পথ-যোগাযোগে কৃষক, পশুপালক, ব্যৱসায়ী, পৰিবহণকাৰী আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলকো উপকৃত কৰিব ।

নংফ্লাঙে দৃঢ়তাৰে কয় যে উন্নয়নৰ সমান্তৰালভাৱে জনজাতীয় ভূমি, পৰিচয়, ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষ নীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । লগতে ড্ৰাগছ, অস্ত্ৰ সৰবৰাহ আৰু উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ ৰোধৰ বাবে টোল প্লাজাসমূহত আধুনিক স্কেনাৰ আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা স্থাপনৰ আহ্বান জনায় ।

তেওঁৰ মতে, বাংলাদেশ, ভূটান, ম্যানমাৰ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে উন্নত যোগাযোগে বাণিজ্য আৰু স্থানীয় যুৱকৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰিব । শ্বিলং–ডাউকি পথৰ উন্নীতকৰণে মেঘালয়ৰ অৰ্থনীতি আৰু সীমান্ত বাণিজ্যকো অধিক শক্তিশালী কৰিব ।

অসমমালা ৪.০ৰ প্ৰকৃত পৰীক্ষা

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam)

১০,০০০ কোটি টকাৰ ঘোষিত বিনিয়োগেৰে অসমমালা ৪.০ অসমৰ সংযোগ কৌশলৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰতিফলন । কিন্তু প্ৰকৃত পৰীক্ষা নিৰ্মাণ কৰা পথৰ দৈৰ্ঘ্য নহ’ব । প্ৰকৃত পৰীক্ষা হ’ব— সেই পথৰ কাষত কি গঢ় লৈ উঠে ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam)
  • কৃষকে উন্নত মূল্য লাভ কৰিবনে ?
  • ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ে বৃহৎ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিবনে ?
  • খাদ্য প্ৰচেছিং উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবনে ?
  • গুদাম আৰু লজিষ্টিকছ কেন্দ্ৰই নিয়োগ সৃষ্টি কৰিবনে ?
  • গ্ৰাম্য অসম বৃহত্তৰ উৎপাদন শৃংখলৰ অংশ হ’বনে ?
  • আৰু অসমত সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক লাভ উত্তৰ-পূবৰ আন সাতখন ৰাজ্যলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ’বনে ?

এইবোৰেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যয় প্ৰকৃত অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে নে নাই ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam Graphic)

কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ

উত্তৰ-পূবক দীৰ্ঘদিন ধৰি দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ ভাৰতৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে । কিন্তু এখন প্ৰৱেশদ্বাৰৰ অৰ্থনৈতিক মূল্য তেতিয়াহে থাকে, যেতিয়া তাৰ মাজেৰে দুয়ো দিশত সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ প্ৰবাহ থাকে ।

উত্তৰ-পূব কেৱল আন ঠাইত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ কৰিড'ৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে । একেদৰে চৰকাৰী ব্যয়কো ভৱিষ্যতলৈ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ প্ৰধান ইঞ্জিন হিচাপে ৰাখিব নোৱাৰি ।

পৰৱৰ্তী পৰ্যায় হ’ব লাগিব— উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, উদ্যোগশীলতা, দক্ষতা, ৰপ্তানি আৰু নিয়োগ । উত্তৰ-পূবৰ হাতত কেঁচা সামগ্ৰী, মানৱ সম্পদ, কৌশলগত অৱস্থান আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আছে । কিন্তু এই সম্পদসমূহক একেলগে সংযোগ কৰা এক সংহত অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে গঢ় লৈ উঠা নাই ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ এক ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam Graphic)

ইয়াৰ বাবে আঠখন ৰাজ্যৰ মাজত সমন্বিত নীতি, প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ উন্নতি, অধিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, নিৰ্ভৰযোগ্য সীমান্ত আন্তঃগাঁথনি, শান্তি আৰু স্থিৰতা, নিয়োগৰ সৈতে সংযুক্ত দক্ষতা বিকাশ আৰু শক্তিশালী পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন ।

আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা— উন্নয়নমূলক ব্যয়ৰ মূল্যায়ন ফলাফলৰ ভিত্তিত কৰিব লাগিব ।

মেঘাচন্দ্ৰ সিঙৰ যুক্তি অনুসৰি, পথে মানুহক কেৱল ভৌগোলিকভাৱে নহয়, অৰ্থনৈতিকভাৱেও কোনো ঠাইলৈ লৈ যাব লাগিব ।

শইকীয়াৰ প্ৰশ্ন, আন্তঃগাঁথনিৰ মূল পৰীক্ষাটো নিৰ্ধাৰণ কৰে— ই আয়, নিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিছেনে ?

দত্তৰ দৃষ্টিভংগীয়ে একাধিক অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰ আৰু মানৱ সম্পদৰ বিকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা দেখুৱায় ।

ম্ৰাৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ অভিজ্ঞতাই মনত পেলাই দিয়ে যে ভৌগোলিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলসমূহলৈ সংযোগ নোপোৱালৈকে সম্ভাৱনাসমূহ বন্দী হৈ থাকিব ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam Graphic)

আৰু ডঃ অভিজিৎ বৰুৱাৰ সতৰ্কবাণীয়ে দেখুৱাই দিয়ে যে উন্নয়ন যদি পৰিৱেশ ধ্বংসৰ বিনিময়ত হয়, তেন্তে সেই উন্নয়ন দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে বহনক্ষম নহ’ব ।

কিটবকলাং নংফ্লাঙৰ মতে, উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থাই কৰ্মসংস্থাপন, বিনিয়োগ, পৰ্যটন, কৃষি আৰু সীমান্ত বাণিজ্যৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে । কিন্তু উন্নয়নৰ লগতে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি, পৰিচয় আৰু সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ, অস্ত্ৰ সৰবৰাহ আৰু উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰিব লাগিব ।

Act East Policy
উত্তৰ-পূব ভাৰত : কৰিড'ৰৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat Assam Graphic)

উত্তৰ-পূবে কৰিড'ৰ হৈ থাকিব নে অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হ’ব— এই দুটাৰ মাজত বাছনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।

প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বান হ’ল কৰিড'ৰটোকেই এনে এক উৎপাদনশীল আঞ্চলিক অৰ্থনীতিৰ ভেটিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা, যিয়ে স্থানীয়ভাৱে মূল্য সংযোজন কৰিব, বৃহৎ পৰিসৰত নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব, একাধিক অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিব আৰু উত্তৰ-পূবৰ মানুহক নিজৰ ঘৰ এৰি সুযোগ বিচাৰিবলৈ বাধ্য নকৰাকৈ ভাৰত আৰু বিশ্বৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব ।

আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়ক :শ্বিলঙত বহিঃৰাজ্যৰ বাহন-পৰ্যটকৰ ওপৰত আক্ৰমণ: উত্তাল খানাপাৰা
লগতে পঢ়ক :লোকপিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি অস্থিৰ মণিপুৰ: আজিৰে পৰা বন্ধ সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান

TAGGED:

NORTHEAST INDIA
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল
এক্ট ইষ্ট পলিচী
পূবৰ দুৱাৰমুখ
ACT EAST POLICY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.