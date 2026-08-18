উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহত বিলম্ব আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ সমস্যা; সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ ব্যয় ৩৭৮% বৃদ্ধি

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহত বিলম্ব আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ সমস্যা; সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ ব্যয় ৩৭৮% বৃদ্ধি
ইটিভি ভাৰতে পৰীক্ষা কৰা চৰকাৰী নথিত দেখা গৈছে যে এনএইচপিচিৰ তিনিটা ডাঙৰ প্ৰকল্পত বৰ্ধিত সময় আৰু অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
Published : August 18, 2026 at 9:28 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশাল পৰিসৰৰ জলবিদ্যুৎ ক্ষমতাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে । কাৰণ চৰকাৰী কোম্পানী ৰাষ্ট্ৰীয় জলবিদ্যুৎ শক্তি নিগমৰ (National Hydroelectric Power Corporation, NHPC) কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্প দীৰ্ঘদিনীয়া বিলম্ব, ব্যয় বৃদ্ধি, কঠিন ভূতাত্ত্বিক পৰিস্থিতি, ভূমি অধিগ্ৰহণৰ সমস্যা, পৰিৱেশ আৰু বন মঞ্জুৰিৰ সৈতে জড়িত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ইটিভি ভাৰতে পৰীক্ষা কৰা চৰকাৰী নথিৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে এনএইচপিচিৰ তিনিটা বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰকল্প ২০০০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (এছএলএইচইপি), ৫০০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন তীষ্টা-ষষ্ঠ এইচইপি আৰু ১২০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন ৰংগীত-চতুৰ্থ এইচইপিত সময় আৰু ব্যয় দুয়োটাতে বৃদ্ধি হৈছে ।
অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তত নিৰ্মাণৰত নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পত অন্যতম ব্যয় উল্লেখনীয়ভাৱে বৃদ্ধি ঘটিছে । প্ৰথমে ৬,২৮৫.৩৩ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে অনুমোদন জনোৱা এই প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আনুমানিক ব্যয় এতিয়া প্ৰায় ৩০,০৭২ কোটি টকা হৈছে । এয়া হৈছে প্ৰকল্পটোত ব্যয়ৰ ৩৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি । প্ৰথমে ২০১০ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইয়াক আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু প্ৰকল্পটোত কেইবাবাৰো সংশোধন কৰা হয় আৰু বৰ্তমান ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
বছৰ বছৰ ধৰি বিলম্ব হোৱাৰ পাছতো ইয়াৰ আঠটা উৎপাদন ইউনিটৰ ভিতৰত চাৰিটা এতিয়া কাৰ্যক্ষম হৈছে আৰু এইকেইটাৰ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০ মেগাৱাটৰ পৰা ১০০০ মেগাৱাট । এই প্ৰকল্পটোত ২০০৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা কেবিনেট কমিটীয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ লগতে ২০০৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ইয়াৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হয় ।
অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ আৰু সমান্তৰালভাৱে ২০১৫ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে কামত স্থগিতাদেশ আৰোপ কৰাত কাম বন্ধ হৈ পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত এনজিটিৰ ২০১৯ চনৰ জুলাই মাহৰ নিৰ্দেশ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত ২০১৯ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কাম পুনৰ আৰম্ভ হয় ।
চিইআৰচিৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "এনএইচপিচিয়ে অতিৰিক্ত মূলধনী ব্যয় আৰু প্ৰকল্পৰ খৰচৰ সবিশেষ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্ৰণ আয়োগক (চিইআৰচি) দাখিল কৰে । নিয়ন্ত্ৰকে পৰীক্ষা কৰে যে প্ৰযোজ্য নিয়মৰ অধীনত এই ব্যয় ন্যায্য আৰু গ্ৰহণযোগ্য হয়নে নহয় । যদি ইয়াত অনুমোদন লাভ কৰা হয়, তেন্তে মঞ্জুৰি লাভ কৰা অতিৰিক্ত মূলধনী ব্যয় আৰু সংশ্লিষ্ট বিত্তীয় ব্যয় প্ৰকল্পটোৱে উৎপাদন কৰা বিদ্যুতৰ শুল্কত যোগ হ'ব পাৰে ।"
শক্তি খণ্ডৰ বিশেষজ্ঞ তথা অল ইণ্ডিয়া পাৱাৰ ইঞ্জিনীয়াৰ ফেডাৰেচনৰ (এআইপিইএফ) অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্ৰ ডুবেয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, "ভেৰিয়েবল কম্প'নেণ্টটো বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ প্ৰকৃত খৰচৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে । আনহাতে, ফিক্সড কম্প'নেণ্টে প্ৰকল্পটোৰ মূলধনী বিনিয়োগৰ সৈতে জড়িত খৰচসমূহ সামৰি লয়, য'ত ঋণ লোৱা ধনৰ সুতো অন্তৰ্ভুক্ত থাকে । সেয়েহে, যেতিয়া দীৰ্ঘদিনীয়া বিলম্ব আৰু অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ বাবে কোনো প্ৰকল্পৰ মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া ইয়াৰ ফিক্সড ব্যয়ো বৃদ্ধি পায় ।"
প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কেৱল নামনি সোৱণশিৰিতে সীমাবদ্ধ নহয় । প্ৰথমে ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ হ’বলগীয়া ছিকিমৰ ৫০০ মেগাৱাট শক্তিৰ তীষ্টা-ষষ্ঠ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো এতিয়া ২০২৭ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে পিছুৱাই দিয়া হৈছে । এই প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় এতিয়া ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে । এনএইচপিচিয়ে এই বিলম্বৰ কাৰণ মূলতঃ কোভিড-১৯ মহামাৰী, দুৰ্বল ভূতাত্ত্বিক অৱস্থা আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
ছিকিমতে অৱস্থিত আন এক প্ৰকল্প ১২০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন ৰংগীত-চতুৰ্থ এইচইপি প্ৰকল্প, যিটো এনএইচপিচিৰ সম্পূৰ্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰী হৈ আছে, ইয়াৰো ব্যয় তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে । প্ৰথমে ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত ইয়াক আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল; পিছত ইয়াৰ সংশোধিত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহ । এই প্ৰকল্পটোত ব্যয় বৃদ্ধি ১০১ শতাংশ অতিক্ৰম কৰিছে ।
এনএইচপিচিৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে সংসদীয় সমিতিৰ আগত কয় যে স্থানীয় প্ৰশাসনিক আৰু আৰ্থ-ৰাজনৈতিক সমস্যা, ৰাজহৰ উপযুক্ত ৰেকৰ্ডৰ অভাৱ আৰু ক্ষতিপূৰণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াটো জটিল হৈ পৰিছে । এনএইচপিচিৰ চিএমডি ভূপেন্দ্ৰ গুপ্তাই সমিতিক অৱগত কৰে যে নিগমটোৱে বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাৰিটা প্ৰকল্পত ভূমি সম্পৰ্কীয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে এনএইচপিচিক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে বুলি চিএমডিয়ে মন্তব্য কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্রীয়েও হস্তক্ষেপ কৰি উপায়ুক্তসকলক ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলৰ ভিডিঅ’গ্রাফী চলাবলৈ নির্দেশ দিছে, যাতে নির্মাণকাৰ্য ৰোধ কৰিব পাৰে ৷
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবে বন সম্পৰ্কীয় অনুমোদনো আন এক সমস্যা । এনএইচপিচিয়ে সংসদীয় সমিতিক অৱগত কৰে যে নিৰ্মাণৰত প্ৰকল্পৰ বন মঞ্জুৰি লাভ কৰিবলৈ গড়ে ১০৬ মাহ সময় লাগে । বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যত বন অধিকাৰ আইনৰ অধীনত গাঁওসভাৰ সন্মতি লাভ কৰাটোও কঠিন বুলি নিগমে কয় ।
শক্তি মন্ত্ৰণালয়ে বিলম্ব হ্ৰাস কৰা আৰু চুক্তিৰ সৈতে জড়িত বিবাদৰ কাৰণে প্ৰকল্প দীৰ্ঘদিনলৈ বন্ধ হৈ থকা পৰিস্থিতিক বাধা দিয়াৰ লক্ষ্যৰে কেইবাটাও ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণৰত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ সময়ে সময়ে নিৰীক্ষণ কৰা, অতিৰিক্ত সময় আৰু খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিস্তৃত নিৰ্দেশনা আৰু স্বতন্ত্ৰ অভিযন্তা আৰু স্বতন্ত্ৰ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিক জড়িত কৰি বিবাদ পৰিহাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, স্বতন্ত্ৰ অভিযন্তা ভিত্তিক বিবাদ পৰিহাৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পিছৰে পৰা ২০২৬ চনৰ ৩০ এপ্ৰিললৈকে ১২২টা বিবাদ অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু ৮১টা সমাধান কৰা হৈছে । এই সময়ছোৱাত স্বতন্ত্ৰ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিসমূহৰ অধীনত ৩২টা বিবাদ অৰ্পণ আৰু ২৪টা সমাধান কৰা হৈছে ।