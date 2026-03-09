দিল্লীত পুনৰ মণিপুৰৰ যুৱতীক আক্ৰমণ : কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান কনৰাড চাংমাৰ
মালব্য নগৰৰ ঘটনাৰ পিছত এইবাৰ ছাকেট অঞ্চলত মণিপুৰৰ যুৱতীক আক্ৰমণ । উদণ্ড যুৱকৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকী ।
Published : March 9, 2026 at 2:39 PM IST
নতুন দিল্লী : কিছুদিন পূৰ্বে নতুন দিল্লীৰ মালব্য নগৰত বৰ্ণ বৈষম্যৰ বলি হৈছিল উত্তৰ-পূবৰ কেইবাগৰাকী যুৱতী । সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত পুনৰ উত্তৰ পূবৰ যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান নতুন দিল্লীৰ ছাকেট অঞ্চল । মণিপুৰৰ এগৰাকী যুৱতীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
অভিযোগ অনুসৰি যুৱতীগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে এখন উদ্যানত খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়ত যুৱকৰ এটা দলে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি অশ্লীল মন্তব্য কৰে । এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "যেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে যুৱককেইজনৰ সেই মন্তব্যৰ বিৰোধ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হয় আৰু যুৱককেইজনে তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এই ঘটনাত যুৱতীগৰাকী সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে ছফদৰজং হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগীৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কথা পাতে । আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে যোগাযোগত আছে আৰু তেওঁৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।
আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ ব্যৱস্থা
দক্ষিণ দিল্লী জিলাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকিত চৌহানে ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "দেওবাৰে সন্ধিয়া মণিপুৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ছাকেট জিলা আদালত কমপ্লেক্সৰ সমীপৰ এখন উদ্যানত বন্ধুৰ সৈতে খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়তে একাংশ উদণ্ড যুৱকে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি অশালীন মন্তব্য কৰে । এগৰাকী যুৱতীয়ে এই মন্তব্যত বিৰোধ কৰাত দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হয় । যুৱককেইজনে সেই সময়ত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । আহত যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে ছফদৰজং হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । জানিব পৰা মতে যুৱতীগৰাকীয়ে সামান্য আঘাত পাইছে আৰু বৰ্তমান সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে । আৰক্ষীৰ দলটোৱে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগত আছে । দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
Angered by the repeated attacks on North East people in Mainland India. The physical attack on two of our people from Manipur and Assam near Saket Court, Delhi is sickening. Racial bullying should not be accepted as the new normal and we must act against it. Urge the authorities…— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) March 9, 2026
বহিঃৰাজ্যত উত্তৰ-পূবৰ যুৱতী তথা লোকৰ সৈতে এনেধৰণৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । যাৰ ফলত উত্তৰ-পূবত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ অসম আৰু মণিপুৰৰ দুগৰাকী লোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায় ।
মন কৰিবলগীয়া যে ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত এক দম্পতীয়ে মালব্য নগৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৩ গৰাকী যুৱতীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰিছিল । এই ঘটনাত কোনো শাৰীৰিক আক্ৰমণ হোৱা নাছিল যদিও ভুক্তভোগীয়ে মানসিক হাৰাশাস্তি আৰু ৰাজহুৱা অপমান পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত মালব্য নগৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্ত হৰ্ষ সিং আৰু তেওঁৰ পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
