নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেন্টছ ফেষ্টিভেল ২০২৬: বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন

নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেন্টছ ফেষ্টিভেল ২০২৬: বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃতিৰ সমাহৰ ঘটিব নতুন দিল্লীত Talkatora ইন্দ'ৰ ষ্টেডিয়ামত ৷
By PTI
Published : September 2, 2026 at 4:28 PM IST
নতুন দিল্লী : ৪-৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দিল্লীৰ তালকাটোৰা ইন্দ'ৰ ষ্টেডিয়ামত নৱম সংখ্যক 'নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেন্টছ ফেষ্টিভেল' অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ দুদিন ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ সমাহৰ ঘটিব নতুন দিল্লীত তালকাতৰা ইন্দৰ ষ্টেডিয়ামত ৷ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা জনজাতীয় ভিন্ন সামগ্ৰীৰ পয়োভৰ ঘটিব মহোৎসৱস্থলীত ৷
'মাই হোম ইণ্ডিয়া' নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা 'নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেন্টছ ফেষ্টিভেল'ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিভা, লোকসংস্কৃতি, ভিন্ন সাজ-পোচাক, হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা ভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ হ'ব মহোৎসৱস্থলীত ৷ 'নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেন্টছ ফেষ্টিভেল'ৰ মূল থিম হৈছে হৈছে,'ভাৰতৰ যুৱ শক্তিৰ মাত' ৷
आज मालवीय स्मृति भवन में @MyHomeIndia के कार्यकर्ताओं के साथ 4–5 सितंबर, तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले #NEStFest2026 की तैयारियों को लेकर चर्चा की। pic.twitter.com/qBIM3nLcl7— Sunil Deodhar (@Sunil_Deodhar) August 30, 2026
৪ ছেপ্টেম্বৰত 'নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেন্টছ ফেষ্টিভেল' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদ্যিত সিন্ধিয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মা আৰু উৰিষ্যাৰ ৰাজ্যপাল কে হৰি বাবু ৷ এই কথা জানিবলৈ দিছে 'মাই হোম ইণ্ডিয়া'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা সুনীল দেওধৰে ৷
'মাই হোম ইণ্ডিয়া'ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰংগৰে দেওধৰে কয়,"মাই হুম ইণ্ডিয়া'ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ধাৰণাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল যে দিল্লী আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজৰ দূৰত্ব কেতিয়াও বুজাবুজিৰ দূৰত্ব হ'ব নালাগে ।যাৰ বাবে এই উৎসৱতেই সেই ধাৰণাটো প্ৰতি বছৰে সজীৱ হৈ উঠে ।"
মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা উপস্থিত থাকিব হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নয়ব সিং ছাইনী, মিজোৰামৰ ৰাজ্যপাল ভি কে সিং, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে ।
লগতে 'বন্দে মাতৰম' শীৰ্ষক আন্তঃমহাবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা, ফেশ্বন শ্ব', যুৱ প্ৰতিভা অনুষ্ঠান ৷ নিশালৈ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব সৌৰাভী দেবৰ্মা, দীক্ষু শৰ্মা, ডানুবে কাংজাম, লুনিয়া তাডু, আজ মাইছনাম, মকো কোজা, চোৰুণ মুগলী, চিয়ামপুই ৰালটে আৰু লিলি ছাৱিয়ানে ।
লগতে পঢ়ক:‘স্বাধীনতাৰ হাঁহি’য়ে হাঁহি ঘূৰাই আনিলে এটা পৰিয়ালৰ : দীৰ্ঘদিনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন পুত্ৰৰ সন্ধান ওলাল