অবৈধ আফিং খেতিৰে ভৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰ ! কেন্দ্ৰত মণিপুত-অৰুণাচল
অবৈধ আফিং খেতি আৰু গাঞ্জা খেতিৰ কেন্দ্ৰ উত্তৰ পূব । প্ৰতিদিনে চলিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ।
Published : November 9, 2026 at 8:30 PM IST
তেজপুৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা অভিযানসমূহে এক উদ্বেগজনক বাস্তৱ ছবি পোহৰলৈ আনিছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল কেৱল নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ কৰিড'ৰ হৈ থকা নাই, অঞ্চলটো অবৈধ আফিং (পপী) খেতি আৰু গাঞ্জা খেতিৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছে ।
মণিপুৰৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বনাঞ্চল আৰু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈকে নিষিদ্ধ আফিং খেতিৰ বিস্তাৰে প্ৰশাসন তথা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । দুৰ্গম ভৌগোলিক অৱস্থান, দৰিদ্ৰতা, কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱ, কৃষিৰ সীমিত সুবিধা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ সৈতে থকা যোগাযোগে এই অবৈধ কাৰ্যকলাপক উৎসাহিত কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
প্ৰত্যাহ্বান কিমান ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে সেয়া চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ তথ্যত স্পষ্ট হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ মণিপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত অবৈধ আফিং খেতিৰ পৰিসৰে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে । ত্ৰিপুৰাতো অবৈধ গাঞ্জা খেতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে ।
মণিপুৰৰ পাহাৰীয়া জিলাত হাজাৰ হাজাৰ একৰ ভূমিত আফিং খেতি
মণিপুৰত বিগত বছৰবোৰত অবৈধ আফিং খেতিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী, নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু চৰকাৰী সংস্থাসমূহে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই আছে । মণিপুৰ ৰিম'ট ছেন্সিং এপ্লিকেচন চেণ্টাৰ (MARSAC)-ৰ উপগ্ৰহ ভিত্তিক সমীক্ষা অনুসৰি ২০২৩-২৪ চনত ৰাজ্যখনত প্ৰায় ১১,২৮৮ একৰ ভূমিত অবৈধ আফিং খেতি ধৰা পৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বৰ বছৰটোত এই পৰিমাণ আছিল প্ৰায় ১৬,৬৩২ একৰ ।
Well done Manipur police,CRPF, NAB and forest department, let’s destroy all the illegal poppy plantations and others illegal drug from our state. I salute you all 🫡— N. Biren Singh (@NBirenSingh) November 7, 2026
কাংপোকপি, চুৰাচান্দপুৰ, উখৰুল, চান্দেল, টেংনৌপাল, কামজং, সেনাপতি, টামেংলং আৰু ননীকে ধৰি কেইবাখনো পাহাৰীয়া জিলাত এই খেতি ধৰা পৰিছে । যদিও পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত খেতি কৰা অঞ্চল হ্ৰাস পোৱাৰ ইংগিত দিছে কিন্তু সামগ্ৰিক পৰিসংখ্যাই সমস্যাটোৰ ব্যাপক ভৌগোলিক বিস্তাৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । শেহতীয়া চুৰাচান্দপুৰ জিলাত চলোৱা অভিযানেও এই সমস্যাৰ গভীৰতা পুনৰ উদঙাই দিছে ।
৫ নৱেম্বৰত চুৰাচান্দপুৰ জিলা আৰক্ষীয়ে ১ নং আইআৰবি, চিআৰপিএফৰ ৫৮ বেটেলিয়ন, নাৰ্কটিকছ এণ্ড এফেয়াৰ্ছ অৱ বৰ্ডাৰ (এনএবি) আৰু বন বিভাগৰ সমন্বয়ত থাংজিং পাহাৰীয়া অঞ্চলত প্ৰায় ৪৫ একৰ ভূমিত থকা অবৈধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰিছে । কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল । অৱশ্যে অভিযানৰ সময়ত কোনো কৃষক বা লোকক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নগ'ল । অৱশ্যে উক্ত অঞ্চলটো লাংনম গাঁৱৰ অধীনস্থ হোৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত গাঁওপ্ৰধানলৈ চমন জাৰি কৰা হয় ।
MANIPUR IS TURNING INTO A POPPY HUB. WE CAN NO LONGER DENY THAT THE GOLDEN TRIANGLE HAS ALREADY REACHED OUR DOORSTEP It fills me with deep sorrow to see my beloved Manipur being turned into a poppy hub. Our once-lush forest areas are being devastated beyond recognition, while more locations with large-scale cultivation continue to be uncovered. What is even more disturbing is the lack of visible action in recent times. Earlier, massive drives were carried out across the State to destroy poppy plantations. Today, despite fresh reports of large-scale cultivation, that same urgency is no longer visible. At this alarming rate, we are not just losing our green cover; we are destroying the future of generations to come. The spread of poppy cultivation also raises serious concerns about Manipur’s proximity to the Golden Triangle and the danger of our State becoming deeply entangled in the narcotics economy. I earnestly appeal to the @narcoticsbureau and the @moefcc , to take serious, urgent and decisive action before it is too late.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) September 15, 2026
বিভিন্ন সময়ত এই অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অহা মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে এই অভিযানক আদৰণি জনাই এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে ভাল কাম কৰিছে, চিআৰপিএফ, এনএবি আৰু বন বিভাগ, আহক আমি আমাৰ ৰাজ্যৰ সকলো অবৈধ আফিং খেতি আৰু অন্যান্য অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবাহৰ নিঃশেষ কৰোঁ । আপোনালোক সকলোকে প্ৰণাম জনাইছো ।"
মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু অবৈধ আফিং খেতি সম্পৰ্কত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক সকীয়াই দি আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত অবৈধ আফিং খেতিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত লিখিছিল ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ অবৈধ আফিং খেতিৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল, "মণিপুৰ আফিং হাবলৈ পৰিণত হৈছে । আমি আৰু অস্বীকাৰ কৰি নোৱাৰো যে সোণালী ত্ৰিভুজ (গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল) ইতিমধ্যে আমাৰ দুৱাৰমুখত উপস্থিত হৈছে ।"
আফিং খেতিৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "পপী (আফিং) হাবলৈ পৰিণত হৈছে মণিপুৰ । আমি আৰু অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো যে সোণালী ত্ৰিভুজ (গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল) ইতিমধ্যে আমাৰ দুৱাৰমুখত উপনীত হৈছে । মোৰ মৰমৰ মণিপুৰক পপী হাবলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখি মৰ্মাহত হৈ পৰিছো । আমাৰ এসময়ৰ সেউজীয়া বনাঞ্চলসমূহ এতিয়া চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰাকৈ ধ্বংস কৰা হৈছে । আনহাতে বৃহৎ পৰিসৰত আফিং খেতি কৰা দেখা গৈছে ।"
🚨𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗗𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗜𝗹𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁 𝗖𝗮𝗻𝗻𝗮𝗯𝗶𝘀 𝗖𝘂𝗹𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗔𝗿𝘂𝗻𝗮𝗰𝗵𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵🚨 🔷Over 1.37 lakh kg Cannabis plants, spread across approx. 458 acres were destroyed in Kalaktang Subdivision of West Kameng district, Arunachal Pradesh. The illicit cultivation was primarily being carried out on community lands. 🔷 Joint operation was conducted by NCB, SSB, CRPF, Arunachal Pradesh ANTF, State Police & West Kameng District Administration from 26 October to 3 November 2026. 📌 The operation aligns with Vision Document on Narcotics Control (2026–2029), which calls for mapping illicit cultivation hotspots & undertaking coordinated destruction through a whole-of-government approach. #NCB #DrugFreeIndia #AntiDrugOperation #NashaMuktBharat #IllicitCannabisCultivation @HMOIndia @PIBHomeAffairs @crpfindia @ArunachalPolice @SSB_INDIA @NCBItanagar @MIB_India— NCB INDIA (@narcoticsbureau) November 9, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছিল, "সকলোতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হ'ল যে এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া পদক্ষেপৰ অভাৱ । পূৰ্বে ৰাজ্যজুৰি পপী খেতি ধ্বংস কৰিবলৈ ব্যাপক অভিযান চলোৱা হৈছিল । আজি বৃহৎ পৰিসৰত খেতিৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতো একেধৰণৰ জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাই ।"
প্ৰায় ৯ কিলোগ্ৰাম আফিংসহ ম্যানমাৰৰ নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ
আন এক ঘটনাত যোৱা ২ নৱেম্বৰত চুৰাচান্দপুৰ আৰক্ষীয়ে ৯.০৫০ কিলোগ্ৰাম আফিংসহ এজন ম্যানমাৰৰ নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত লোকজন লিয়ানলামহাউ মানলুন বুলি চিনাক্ত হৈছে । লোকজন ম্যানমাৰৰ টনজাং টাউনশ্বিপৰ লমজাং গাঁৱৰ বাসিন্দা । চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ বেহিয়াং আৰক্ষী থানাৰ এটা দলে এল কন্নন গাঁৱৰ পৰা লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
লোকজনৰ পৰা আফিং, এটা মোবাইল ফোন আৰু ম্যানমাৰ পোষ্টছ এণ্ড টেলিকমিউনিকেচনৰ পৰিচয়-পত্ৰ জব্দ কৰা হয় । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে ।
ম্যানমাৰৰ সৈতে মণিপুৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গ্ৰেপ্তাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । তদন্তকাৰী সংস্থাই জব্দ কৰা আফিঙৰ উৎস আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত বৃহত্তৰ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ সন্ধান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশতো গাঞ্জা আৰু অবৈধ আফিং খেতিৰ উদ্বেগজনক ছবি
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অবৈধ আফিং খেতিৰ আন এক বৃহৎ কেন্দ্ৰ হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰ্চালৈ আহিছে । অৰুণাচলৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ কালাকটাং মহকুমাত অবৈধভাৱে কৰা গাঞ্জা খেতিৰ বিৰুদ্ধেও বৃহৎ অভিযান চলাইছে । যোৱা ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ৩ নৱেম্বৰলৈকে চলোৱা এই অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ৪৫৮ একৰ ভূমিত কৰা অবৈধ গাঞ্জা খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰা হয় । অভিযানত ১.৩৭ লাখ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক গাঞ্জাৰ গছ ধ্বংস কৰা হয় ।
Wary of our relentless crackdown on drugs, the mafia is now attempting a new route from Myanmar through Arunachal Pradesh. Let this be a clear warning: routes may change, but our resolve will not. We will hunt down every drug network and strike hard, wherever they operate. #AssamAgainstDrugs— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2026
নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰ'ল ব্যুৰ'ৰ ২০২৪ চনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সেই বছৰটোত অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰায় ১১,৯৭৯ একৰ অবৈধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰা হৈছিল । এই পৰিসংখ্যাই স্পষ্ট কৰে যে এনে অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ অভিযান কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া ভূখণ্ড, বিস্তৃত বনাঞ্চল, সিঁচৰতি হৈ থকা জনবসতি আৰু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ সীমিত যোগাযোগ ব্যৱস্থাই নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ বাবে নিৰীক্ষণ আৰু অভিযান চলোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে । অৱশ্যে, ১১,৯৭৯ একৰৰ এই পৰিসংখ্যাটো সেই বৰ্ষত ধ্বংস কৰা খেতিৰ ভূমিৰ পৰিমাণহে । ই ৰাজ্যখনত মুঠ কিমান ভূমিত আফিং খেতি কৰা হৈছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসংখ্যা নহয় ।
এই খেতিৰ আঁৰত কোনে ধন বিনিয়োগ কৰিছে, উৎপাদিত আফিং কোনে ক্ৰয় কৰিছে আৰু সৰবৰাহৰ সৈতে কোনবোৰ সংগঠিত চক্ৰ জড়িত হৈ আছে সেইবোৰৰ অনুসন্ধান কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
গাঞ্জা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগজনক ছবি
আফিং খেতিৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অবৈধ গাঞ্জা খেতিও এক গুৰুতৰ সমস্যা হিচাপে দেখা দিছে । এনচিবিৰ ২০২৪ চনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ত্ৰিপুৰাত প্ৰায় ২,৬১৭ একৰ অবৈধ গাঞ্জা খেতি ধ্বংস কৰা হৈছিল । অসম আৰু মণিপুৰতো অবৈধ গাঞ্জা খেতিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।
অসমত বিগত মাহত প্ৰায় ৮০ কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ
অসমত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ বেহা আৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । বিগত মাহটোত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় ৮০ কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আপত্তি নাকচ । মোৰ বাৰ্তা স্পষ্ট-কোনো লোকেই ৰেহাই নাপাব ।" মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা শূন্য সহনশীলতাৰ নীতিকে পুনৰ স্পষ্ট কৰিছে । নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অবৈধ বেহা আৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত কোনো লোককে ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ কঠোৰ স্থিতিৰ ইংগিত দিছে ।
ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ড্ৰাগছৰ সমস্যা কেৱল এখন ৰাজ্য বা এবিধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ।
ম্যানমাৰ সংযোগ আৰু সোণালী ত্ৰিভুজ (গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল)
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভৌগোলিক অৱস্থানে ড্ৰাগছৰ সমস্যাটোক অধিক জটিল কৰি তুলিছে । এই অঞ্চলটোৱে ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ, ভূটান আৰু চীনৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ভাগ-বতৰা কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত বিশেষভাৱে উদ্বেগৰ বিষয় হৈ পৰিছে । ম্যানমাৰ হৈছে সোণালী ত্ৰিভুজ (গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল) অঞ্চলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অবৈধ আফিং আৰু কৃত্ৰিম নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ উৎস । এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত ম্যানমাৰ, লাওছ আৰু থাইলেণ্ডৰ কিছু অংশ অন্তৰ্ভুক্ত ।
সীমান্তৰ জৰিয়তে হেৰ'ইন আৰু অন্যান্য নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ড্ৰাগছৰ সমস্যাক অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে । অৱশ্যে ভাৰতৰ ভিতৰত অবৈধ আফিং খেতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ দুটা পৃথক বিষয় । দুয়োটাৰ মাজত থকা সম্ভাব্য যোগসূত্ৰ উদঘাটন কৰাটো তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।
Better Call Saul? Tell him I don’t bargain with drug mafias. Nearly ₹80 crore worth of drugs seized in Assam last month. Objection overruled. My message is clear: no one gets a free pass. #NashaMuktAbhiyan https://t.co/20EOZLDYbh— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 18, 2026
মিজোৰামত ৬৬.৩৪ লাখ টকাৰ হেৰ'ইন আৰু গাঞ্জা জব্দ
ইফালে মিজোৰামৰ ছিয়াহা জিলাত অসম ৰাইফলছৰ স্পিয়াৰ কৰ্পছ আৰু আবকাৰী তথা নাৰ্কটিক্স বিভাগে এক যুটীয়া অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে । গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চলোৱা এই অভিযানত ৩৩০.৮১ গ্ৰাম হেৰ'ইন (২৫ টা পেকেট) আৰু ৩৫০ গ্ৰাম গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰা হয় । জব্দ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৬৬.৩৪ লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
এই অভিযানেও উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সক্ৰিয় হৈ থকা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
আৰ্থিক দুৰ্বলতা আৰু জীৱিকাৰ প্ৰশ্ন
অবৈধ আফিং আৰু গাঞ্জা খেতিৰ সমস্যাটোক কেৱল আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ৰাখিলে নহ'ব । দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বহু গাঁৱত পথ-যোগাযোগৰ অভাৱ, নিবনুৱা সমস্যা, কৃষিৰ সীমিত সুবিধা আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰলৈ প্ৰৱেশৰ অসুবিধাই সাধাৰণ লোকৰ জীৱন-জীৱিকা কঠোৰ কৰি তুলিছে ।
এনে পৰিস্থিতিত অবৈধ খেতিৰ সৈতে জড়িত চক্ৰসমূহে আৰ্থিক প্ৰলোভনেৰে একাংশ লোকক এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ আশংকা থাকে । কিন্তু এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ প্ৰকৃত লাভ কোনে পায়, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । কৃষকৰ লগতে ধন বিনিয়োগকাৰী, মধ্যভোগী, ক্ৰেতা আৰু সংগঠিত সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ ভূমিকাও তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিব ।
কেৱল এই অবৈধ খেতি ধ্বংস কৰিলেই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান সম্ভৱ নহয় । যিবোৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক পৰিস্থিতিয়ে এই অবৈধ খেতিক উৎসাহিত কৰে, সেইবোৰৰ সমাধানৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব ।
সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে প্ৰয়োজন সমন্বিত ব্যৱস্থা
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৮ খন ৰাজ্যত অবৈধ আফিং আৰু গাঞ্জা খেতিৰ প্ৰকৃত পৰিসৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এক সংহত তথ্য ভাণ্ডাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰা হৈছে । উপগ্ৰহ ছবি, ভূমি পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু জিলাভিত্তিক অভিযানৰ তথ্য একত্ৰিত কৰি এখন বিস্তৃত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলে সমস্যাটোৰ প্ৰকৃত ৰূপ স্পষ্ট হ'ব ।
প্ৰতিবছৰে কিমান ভূমিত নতুনকৈ অবৈধ খেতি কৰা হৈছে, কিমান ভূমিৰ খেতি ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বতে ধ্বংস কৰা অঞ্চলত পুনৰ খেতি আৰম্ভ হৈছে নেকি, সেই বিষয়সমূহৰো নিয়মীয়া মূল্যায়ন প্ৰয়োজন ।
বিশেষকৈ মণিপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত চিনাক্ত কৰা খেতিৰ অঞ্চলসমূহত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ, অবৈধ ব্যৱসায়ৰ আঁৰৰ বিত্তীয় চক্ৰৰ অনুসন্ধান আৰু বিকল্প জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন কেৱল খেতি ধ্বংস বা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰে । খেতিপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয়, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু সৰবৰাহ কৰা সমগ্ৰ চক্ৰটোক উৎখাত কৰাটোৱেই হ'ব লাগিব মূল লক্ষ্য ।
আজিৰ দিনত প্ৰশাসনৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কেৱল অবৈধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰাই নহয় সেই ভূমিত যাতে ভৱিষ্যতে পুনৰ অবৈধ খেতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
লগতে পঢ়ক : দুটাকৈ অভিযানত ধৰা পৰিল ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী