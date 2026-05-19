মিয়াজাকিৰ পিছত এইবাৰ নুৰজাহান, প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩০০০ টকাকৈ বিক্ৰী

মিয়াজাকিৰ পিছত এইবাৰ নুৰজাহান, প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩০০০ টকাকৈ বিক্ৰী
Published : May 19, 2026 at 5:20 PM IST
ইন্দোৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : এতিয়া আমৰ বতৰ ৷ ফলৰ ৰজা আম খাই বেয়া পোৱা মানুহ হয়তো খুব কমেইহে ওলাব ৷ সুস্বাদু, ৰসাল, মঙহাল আমবোৰে গছৰ ডালত ‘মোক খা মোক খা’কৈ ওলমি থাকে ৷ কেঁচা আৰু পকা দুয়োবিধ আমৰে আছে স্বাস্থ্যসন্মত গুণাগুণ ৷ আমৰ কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ ভিতৰত দছেৰা, লেঙেৰা, আম্ৰপালী আৰু চৌছাকে ধৰি কেইবাটাও উন্নত প্ৰজাতিৰ আম সম্প্ৰতি বজাৰত উপলব্ধ ৷
কিন্তু এইবেলি মধ্যপ্ৰদেশৰ বজাৰত উপলব্ধ আন এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ আমে সাধাৰণ লোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ দেখাত আন প্ৰজাতিৰ আমৰ তুলনাত কিছু বেলেগ, অতুলনীয় সোৱাদ আৰু দামৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু পৃথক এই আমবিধ ওলাইছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বজাৰত ৷
বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ প্ৰজাতিৰ আম হিচাপে পৰিচিত নুৰজাহান আমৰ প্ৰতিটোৰ ওজন দুই-পাঁচ কিল’গ্ৰাম পৰ্যন্ত ৷ ইয়াৰ বিশাল আকাৰৰ বাবে এটা আমৰ দাম ৩০০০ টকা পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে । সেইবাবেই ইয়াক অন্যান্য সাধাৰণ প্ৰজাতিৰ আমৰ নিচিনাকৈ গোটাকৈ বিক্ৰী কৰাৰ সলনি কাটি টুকুৰা-টুকুৰ কৰিহে বিক্ৰী কৰা হয় ৷
মধ্যপ্ৰদেশৰ আলিৰাজপুৰ জিলাৰ জনজাতিপ্ৰধান অঞ্চল কাট্টিৱাড়াত এই প্ৰজাতিৰ আমবিধৰ খেতি কৰা হয় । স্থানীয় জলবায়ু আৰু মাটিৰ গুণাগুণৰ বাবে অঞ্চলটোত এই আমবিধৰ খেতি অতি ভাল হয় বুলি কৃষকসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইয়াৰ আকাৰত ইমানেই ডাঙৰ যে মাত্ৰ এটা আমেই এটা পৰিয়ালৰ বাবে যথেষ্ট ৷ এইবিধ প্ৰজাতিৰ আমৰ গছে সীমিত সংখ্যকহে ফল দিয়ে, যাৰ বাবে ইয়াৰ মূল্য সাধাৰণতে অধিক ৷ দেশৰ প্ৰধান চহৰসমূহৰ লগতে বিদেশৰ বজাৰত এইবিধ আমৰ চাহিদা অধিক ৷ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় কৃষকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, এই আমবিধৰ খেতি কৰাটো অত্যন্ত লাভজনক ৷ আমবিধৰ পৃথক বৈশিষ্ট্যৰ বাবে আলিৰাজপুৰে সমগ্ৰ দেশত চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷
ঝাবুৱা-আলিৰাজপুৰত কেনেদৰে আৰম্ভ হ’ল নুৰজাহানৰ খেতি ?
নুৰজাহান নামৰ আমবিধৰ জাতটো আফগানিস্তানৰ পৰা কেইবাদশক পূৰ্বে ভাৰতলৈ অনা বুলি স্থানীয় লোকসকলে অনুমান কৰিছে । সময়ৰ লগে লগে পশ্চিম মধ্যপ্ৰদেশৰ মালৱা আৰু জনজাতীয় ভূমি বিশেষকৈ ঝাবুৱা আৰু আলিৰাজপুৰ জিলাত ইয়াৰ খেতি আৰম্ভ কৰা হয় ।
‘‘এই আমবিধ একক আৰু অনন্য, আন প্ৰজাতিৰ আমৰ তুলনাত ইয়াৰ সোৱাদ পৃথক’’ বুলি এবাৰ হ’লেও আমবিধৰ সোৱাদ লাভ কৰা লোকসকলে এনেদৰে কয় ৷
ভাৰতৰ মোগল যুগৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ সৈতেও এই আমবিধ সম্পৰ্কিত ৷ সেই সময়ৰ ৰজাৰ বাগিচাত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু পৃথক সোৱাদযুক্ত আমক পৃথক মূল্য দিয়া হৈছিল ৷ এই নুৰজাহান নামৰ জাতটোৰ আমবিধ সেই পৰম্পৰাৰে অংশবিশেষ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
জুনা কাট্টিৱাড়া গাঁৱৰ শিৱ(বাৱদী) আমলখি ফাৰ্মৰ খেতিয়ক ভাৰতৰাজ সিং যাদৱে কয় যে তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃ ৰণবীৰ সিং যাদৱে প্ৰায় ৫৫-৬০ বছৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ বানমা অঞ্চলৰ পৰা নুৰজাহানৰ পুলি আনিছিল । ‘‘আমাৰ পথাৰত এই আমৰ পুলি ৰোপণ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি কষ্ট কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল । পিছলৈ ই পিছলৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিচয় হৈ পৰে’’ - খেতিয়কগৰাকীয়ে কয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ পিতৃয়ে এটা বিশেষ পদ্ধতিৰে কলম দি এই পুলিটো প্ৰস্তুত কৰিছিল ৷ সম্প্ৰতি এই গছডালৰ বয়স প্ৰায় ২০-২৫ বছৰ আৰু এতিয়াও গছডালে ফল দি আছে ।
অনন্য বৈশিষ্ট্য থকাৰ হেতু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে কাট্টিৱাড়াৰ নুৰজাহান আমে । ১৯৯৯ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু পুনৰ ২০১০ চনত এই জাতটোক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল । এই স্বীকৃতিয়ে স্থানীয় কৃষকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আলিৰাজপুৰ জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চিনাকি কৰাই দিয়ে ৷
এই আমবিধৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ অতি সীমিত আৰু বৃহৎ পৰিসৰত ইয়াৰ ৰপ্তানি অতি কঠিন ৷ তাৰপিছতো কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এই আমবিধ ‘বিলাসী আম’ হিচাপে পৰিচিত ৷ উপসাগৰীয় দেশসমূহ যেনে - সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, চৌদি আৰব, কাটাৰ আৰু কুৱেইটত অনন্য বৈশিষ্ট্যৰে ভৰা ভাৰতীয় আমৰ চাহিদা অধিক ।
