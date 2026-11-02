নুডলছৰ বাবেই গুৰিয়াই-লঠিয়াই আক্ৰমণ অসমীয়া ব্যৱসায়ীক, চাৰিজনক আটক

নুডলছৰ বাবেই গুৰিয়াই-লঠিয়াই আক্ৰমণ অসমীয়া ব্যৱসায়ীক, চাৰিজনক আটক
নুডলছত জলা বেছিকৈ দিয়াৰ বাবে বিপদত পৰিল হোটেল মালিক, চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ ৷
Published : November 2, 2026 at 10:54 PM IST
বেংগালুৰু : হোটেল-ৰেস্তোঁৰাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰোতে কেতিয়াবা আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ-জলা নাপাব পাৰে বা নিমখ-জলা বেছি হ'ব পাৰে ৷ তাৰ বাবে আপুনি নিশ্চয় প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ বা জলকীয়া খুজি ল'ব ৷ কিন্তু নুডলছত জলা বেছিকৈ দিয়াৰ বাবে হোটলৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ সুৰাপায়ী লোকে ৷
এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেংগালুৰুৰ ইলেক্ট্ৰনিক নগৰৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ অধীনত থকা এটা এলেকাত ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, চাৰিজনকৈ সুৰাপায়ী লোকে এখন হোটেলত নুডলছ খাবলৈ সোমায় ৷ কিন্তু তেওঁলোকে নুডলছ খোৱাৰ পাছত বেছিকৈ জলা অনুভৱ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে চাৰিওজন লোকে হোটলখনৰ মালিক আৰু মহিলাসহ অন কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰে ৷
ভুক্তভোগী লোকসকল অসমৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তথ্য অনুসৰি, দীপক থাপা, তেওঁৰ পত্নী আৰু আন এজনক প্ৰহাৰ কৰে চাৰি দুৰ্বৃত্তই ৷ এতিয়া যেন বহিঃৰাজ্যত নিৰাপত্তা নাইকীয়া হৈছে অসমৰ লোকৰ ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণকাৰীক চিনাক্ত কৰি আটক কৰিছে ৷
সেইসকলৰ ভিতৰত আছে নাগাৰাজ, চন্দ্ৰু, দেৱৰাজ আৰু আন এজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু আটাইকেইজন চামৰাজনগৰ জিলাৰ কোল্লেগালাৰ বাসিন্দা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী দীপক থাপাই কয়, "বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত চাৰিজন লোকে নুডলছ অৰ্ডাৰ দিছিল । তেওঁলোকে নুডলছখিনিত জলা হোৱা বুলি কয় মোক বগৰাই দিছিল, গোৰ মাৰিছিল আৰু হাতেৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল । লগতে তেওঁলোকে মোৰ মুখত নুডলছ ভৰাই দি সেয়া খাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ অৱস্থা দেখি মোৰ পত্নী আগবাঢ়ি আহে আৰু এজন যুৱকো পত্নীক প্ৰহাৰ কৰে ৷ ইতিমধ্যে চাৰিজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক:
বন্ধুৰ বেশত ঘাতক: তেলেংগানাত সুধাকৰ স্বামীক হত্যা কৰি ধন-সোণ লুট, অসমৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ
জয়পুৰত পুত্ৰৰ সমুখতে চুলিত ধৰি অসমীয়া মহিলাক মাৰ-পিট, বৰ্ণবাদী মন্তব্য