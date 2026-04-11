সংগীত জগতলৈ ৰামোজী ৰাওৰ অৱদান শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি : বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী পি সুশীলা
এক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত পি সুশীলাই ৰামোজী ৰাওৰ সংগীতৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু শিল্পীসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁৰ যি আকাংক্ষা সেয়া ব্যক্ত কৰে ।
Published : April 11, 2026 at 4:57 PM IST
বিশাখাপট্টনম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : বিশাখাপট্টনমৰ এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ সংগীত অনুষ্ঠানৰ উমাল সন্ধ্যা । এই সন্ধিয়াটোত হঠাতে এক গম্ভীৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু সকলোকে সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠা সজীৱ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে । কিয়নো এই অনুষ্ঠানত ষশস্বী কণ্ঠশিল্পী পি সুশীলাই প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওক স্মৰণ কৰে । সজল নয়নেৰে তেওঁ ৰামোজী ৰাওৰ লক্ষ্য আৰু সংগীত জগতলৈ আগবঢ়োৱা অভূতপূৰ্ব বৰঙনিক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
মদ্দীলাপালেমৰ বিশাখা কলা ভাৰতী প্ৰেক্ষাগৃহত 'A Creative Makers in Events’ (ACME)ৰ দ্বাৰা এক পুৰস্কাৰ বিতৰণী সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল পি সুশীলা । নিজৰ ভাষণত তেওঁ বিশেষভাৱে ৰামোজী ৰাওৰ সংগীত প্ৰেম আৰু শিল্পীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ আকাংক্ষাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
ইটিভি নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে কলা আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিখন ঘৰলৈ লৈ যোৱা ৰামোজী ৰাওৰ কথা স্মৰণ কৰি সুশীলাই কয়, "ৰামোজী ৰাও এগৰাকী মহান ব্যক্তি আছিল । টেলিভিছন আৰু মিডিয়াৰ জৰিয়তে সংগীত জগতত তেওঁ যি কাম কৰি গৈছে, সেয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ শব্দৰ ভঁৰালত আকাল পৰিব ।"
শিল্পীৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি
সুশীলাই কয়, "ইটিভিৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হোৱা অনুষ্ঠান 'স্বৰাভিষেকম'ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশৰ কিমান সুপ্ত প্ৰতিভা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন কণ্ঠশিল্পীক এক নতুন জীৱন আৰু বৃহৎ মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে । সেয়া কেৱল এক অনুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ সংগীত সাধনাৰ প্ৰতীক আছিল ।"
ইটিভিৰ সৈতে আজিও আছে নিভৃত সম্পৰ্ক
সুশীলাই লগতে কয় যে তেওঁ আজিও ইটিভিৰ সৈতে অতি নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে । তেওঁ কয়, "তেওঁ (ৰামোজী ৰাও) আজা য'তেই নাথাকক কিয়, মই তেওঁক আন্তৰিকতাৰে প্ৰণাম কৰিছো । মই আজিও ইটিভিত প্ৰদৰ্শিত বাতৰি, সংগীত আৰু ভক্তিভৰা অনুষ্ঠান চাবলৈ নাপাহৰো ।"
নিজৰ কলাক ঐশ্বিৰক বৰদান বুলি উল্লেখ
নিজৰ উৎকৃষ্ট আৰু চিৰসেউজ সাংগীতিক যাত্ৰাক স্মৰণ কৰি সুশীলাই কয় যে ইমান দীঘলীয়া সময়লৈকে মানুহৰ হৃদয়ত ৰাজত্ব কৰিব পৰা গান গাব পৰাটো সম্পূৰ্ণভাৱে এক ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদ ।
তেওঁ অতি ভাবুক হৈ কয়, "মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম, তেতিয়ালৈকে সংগীতৰ সাধনা কৰি যাম আৰু গান পৰিবেশন কৰি যাম । মই জীৱনত অসংখ্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছো, কিন্তু আজি নিজৰ হাতেৰে অন্য গুণী ব্যক্তিক সন্মানিত কৰি মই যি সুখ লাভ কৰিছো, এয়া কোনো পুৰস্কাৰতকৈও বহু ওপৰত ।"
১০ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ সন্মান
এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আয়োজকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অপৰিসীম অৱদান আগবঢ়োৱা ১০ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'শ্ৰী পৰাভৱ নাম সংৱস্তৰ উগাড়ি পুৰস্কাৰম-২০২৬' সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় । এই সন্মান লাভ কৰা ব্যক্তিসকল হৈছে ডঃ মীগড়া ৰামলিংগস্বামী, বিশ্বনাথ কনীন্দ্ৰ, গণ্টি মূৰলীধৰ, গন্ধম লক্ষ্মীসুনীতা, ডঃ ডি জয়ভাৰত, গুলজাৰ ইকবাল, বি পদ্মজা, লক্ষ্মী আৰু চণ্ডক কৃষ্ণবেণী ।