ETV Bharat / bharat

আগ্ৰাসী চীনা সেনাক প্ৰতিৰোধৰ বাবে সাজু আৰ্মী-আইটিবিপি, সুৰ সলনি চীনৰ

আকৌ ভাৰত-চীনৰ যুদ্ধ হ'ব নেকি ? ভাৰতৰ বৈদেশিক মুখপাত্ৰৰ সকিয়নীৰ পাছতে সুৰ সলনি চীনৰ ৷

India-China Border
আগ্ৰাসী চীনক ৰুধৰ বাবে সাজু আৰ্মী-আইটিবিপি (ANI)
author img

By ANI

Published : August 12, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : চীনৰ সেনাই ভাৰতৰ অৰ্থাৎ অৰুণাল প্ৰদেশৰ ভূমি বেদখল কৰা বুলি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলি থকাৰ প্ৰসংগত সেনা আৰু ইণ্ডো-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষী চমুকৈ আইটিবিপিয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ৷

আগ্ৰাহী চীনৰ সেনাক সীমান্তত প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনা আৰু আইটিবিপি সাজু ৷ ইতিমধ্যে চীনা সেনাৰ গতিবিধ নজৰত ৰখা হৈছে যদিও আগ্ৰাসন ৰুধৰ বাবে সেনা আৰু আইটিবিপি সাজু বুলি বিশেষ সুত্ৰই উল্লেখ কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, চীনে ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশক দক্ষিণ তিব্বত হিচাপে দাবী কৰাৰ লগতে অৰুণাচলৰ বৃহৎ এলেকা চীনৰ বুলও দাবী কৰি আহিছে । চীনৰ দাবীক ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখান কৰিছে ভাৰতে ৷ লগতে ভাৰতে চীনক স্পষ্টকৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে, ভাৰতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ।

ANI
সৈন্য়ৰ যৌথ অনুশীলন (ANI)

এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ১৯৫৯ চনত লংজুত থকা আছাম ৰাইফলছৰ আউটপোষ্টত চীনে আক্ৰমণ কৰি দখল কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই এই অঞ্চলটো চীনে তেওঁলোকৰ বুলি দাবী কৰিছে ৷

সূত্ৰ সমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ১৯৬২ চনৰ ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ সময়ত কামেং, সোৱণশিৰি, ছিয়ম, ছিয়াং আৰু লোহিত উপত্যকালৈকে চীনৰ সেনাই প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত চীনৰ সেনাই পুনৰ এলএচিলৈ পিছুৱাই গৈছিল ৷

মঙলবাৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছৱালে কয়,"ভাৰতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ অৰুণাচল প্ৰদেশ ৷ ভাৰতীয় জৰীপ মানচিত্ৰত স্থানসমূহক আনুষ্ঠানিকভাৱে চিনাক্ত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সঠিক পৰিচয় নিশ্চিত কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত স্থানসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা ।অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঠাইৰ নাম সলনি কৰাৰ চীনৰ এই কাৰ্যক নতুন দিল্লীয়ে স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰি আহিছে । নতুন দিল্লীয়ে চীনৰ এনে পদক্ষেপক অৰ্থহীন আৰু হাস্যকৰ ৷"

চীনৰ সেনাই ভাৰতত ভূমিত প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ভাৰত বৈদেশিক মুখপাত্ৰৰ সকীয়নিৰ পাছতে সুৰ সলনি কৰিছে চীনে ৷ বুধবাৰে চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ গুও জিয়াকুনে কয়,"চীন-ভাৰত সীমান্তৰ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত সুস্থিৰ ৷" বিপৰীতে অৰুণাচল প্ৰদেশ চীনৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলে জিয়াকুনে ৷

তেওঁ লগতে কয়,"চীন আৰু ভাৰতে যোৱা সপ্তাহত চীন-ভাৰত সীমান্ত সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ আৰু সমন্বয়ৰ বাবে ৱৰ্কিং মেকানিজমৰ ৩৬ সংখ্যক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ দুয়োপক্ষই কূটনৈতিক আৰু সামৰিক মাধ্যমেৰে যোগাযোগ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আৰু সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ ২৭ টা স্থানক চৰকাৰী মানচিত্ৰত স্বীকৃতি ভাৰতৰ

TAGGED:

ভাৰত চীন সীমান্ত
অৰুণাচল প্ৰদেশ
ভাৰতীয় সেনা
আইটিবিপি
INDIA CHINA BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.