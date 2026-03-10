এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱ হোৱা নাই, যোগান অব্যাহত আছে
এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ কোনোধৰণৰ অভাৱ হোৱা নাই ৷ বাণিজ্যিক আৰু ঘৰুৱা উভয় ক্ষেত্ৰতে চিলিণ্ডাৰৰ যোগান সদায়ৰ দৰে একেদৰেই অব্যাহত আছে ।
By ANI
Published : March 10, 2026 at 10:04 PM IST
নতুন দিল্লী: সমগ্ৰ দেশতে অব্যাহত আছে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ যোগান ৷ ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নাটনি হোৱা নাই ৷ এই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় এল পি জি বিতৰক ফেডাৰেশ্বনৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ পি এন শেঠে ৷
বিষয়াগৰাকীয়ে মঙলবাৰে কয় যে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ কোনোধৰণৰ অভাৱ হোৱা নাই আৰু বাণিজ্যিক আৰু ঘৰুৱা উভয় ক্ষেত্ৰতে চিলিণ্ডাৰৰ যোগান সদায়ৰ দৰে একেদৰেই অব্যাহত আছে ।
সংবাদ সংস্থা এ এন আইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত শেঠে কয় যে যোগান আৰু বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা খণ্ডটোৱেই সদায় অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰি আহিছে ৷
‘‘কোনো অভাৱ হোৱা নাই আৰু বাণিজ্যিক আৰু ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ যোগান পূৰ্বৰ দৰেই অব্যাহত আছে । ঘৰুৱা খণ্ড আমাৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ । আমি বিতৰক আৰু প্ৰতিটো অংশীদাৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছো ।’’ এই বুলি এল পি জিৰ বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷
তেওঁ লগতে কয় যে নিয়মিতভাৱে যোগান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আৰু এল পি জি বিতৰণৰ সৈতে জড়িত যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিতৰক আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে ।
এল পি জি যোগানৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অল ইণ্ডিয়া এল পি জি ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছ ফেডাৰেশ্বনৰ অধ্যক্ষ চন্দ্ৰ প্ৰকাশে কয়, ‘‘চৰকাৰ, তেল কোম্পানী আৰু বিতৰকসকলে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ যোগানত গুৰুত্ব দিছে । ইয়াৰ পিছত চিকিৎসালয়ৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় বাণিজ্যিক সেৱাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব । ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত যোগান সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে ।’’
পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংকটৰ বাবে বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ মাজতে মঙলবাৰে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী দীনেশ গুণ্ডু ৰাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চিলিণ্ডাৰৰ যোগান ব্যাহত হোৱাৰ পৰা কেনেদৰে হাত সাৰিব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
ইৰাণৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতিক সমালোচনা কৰি তেওঁ ভাৰতে মুকলিকৈ ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল আৰু কেটাৰিং সেৱাসমূহ সাময়িকভাৱে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।
ৰাৱে আলোকপাত কৰে যে পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে ঘৰুৱা এল পি জিক অগ্ৰাধিকাৰ দি জাৰি কৰা সংশোধিত নিৰ্দেশে বাণিজ্যিক ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অভাৱনীয় যোগান সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে চলোৱা যৌথ সামৰিক আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীক হত্যা কৰাৰ পিছত পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে শক্তি যোগানক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে । এই আক্ৰমণত ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাও নিহত হৈছিল ।
ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰস্বৰূপে টেহৰাণে আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটি আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ইজৰাইলী সম্পত্তিক লক্ষ্য কৰি প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ চলায় । ইজৰাইলে আমেৰিকাৰ সহযোগত টেহৰাণত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ লগতে টেল আভিভে হিজবুল্লাহ আৰু ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহক লক্ষ্য কৰি চলোৱা সংঘাত লেবাননলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল ।
