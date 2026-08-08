শ্বেখ হাছিনাৰ সাক্ষাৎকাৰ আৰু ভাৰতৰ স্থিতি
বিগত কেইটামান মাহত হাছিনাই কেইবাটাও ই-মেইলৰ জৰিয়তে সাক্ষাৎকাৰ দিছে ৷ ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰটোৱে প্ৰথম আছিল ৷
By PTI
Published : August 8, 2026 at 1:21 AM IST
নতুন দিল্লী: বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে হোৱা সংবাদ মাধ্যমৰ এক সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত ভাৰতে নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছিল । এই সংবাদমেল শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ভাৰতে এই অনুষ্ঠানত কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰা বুলি স্পষ্ট কৰিছিল ৷ তদুপৰি বাংলাদেশ চৰকাৰ সন্দৰ্ভত হাছিনাই কৰা মন্তব্যক কোনপধ্যে সমৰ্থন নকৰা বুলিও দাবী কৰিছিল ৷
বুধবাৰে ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেলৰ সময়ত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই কাৰাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড হ’লেও নিজৰ দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ ইংগিত দিছিল ৷ দেশখনক বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি সঠিক পথলৈ নিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণৰে হাছিনাই ডিচেম্বৰ মাহত বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটোৱাৰ কথা সদৰী কৰিছিল ৷
বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে হাছিনাই সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, ঢাকাই নতুন দিল্লীক দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো হাছিনাক সাক্ষাৎকাৰৰ অনুমতি দিয়া কাৰ্যত দেশখন বিচলিত ৷
বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত কেইমাহমানৰ পৰা ই-মেইলযোগে কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰ দিছে ৷ ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছত এইটোৱেই আছিল তেওঁৰ প্ৰথম সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকাৰ ৷
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত ঢাকাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছৰে পৰাই ভাৰতত বাস কৰি আহিছে ৭৮ বছৰীয়া প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনাই ।
বিষয়টোত বাংলাদেশৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে সংবাদমেলৰ পূৰ্বে ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক পুনৰবাৰ দোহাৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মই ক'ব বিচাৰিছো যে সংবাদমেলৰ পূৰ্বে এই বিষয়ত চৰকাৰৰ স্থিতি মই ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছিলোঁ । পুনৰবাৰ ইয়াক উল্লেখ কৰিছো ।’’
জয়ছোৱালে পুনৰ কয়, ‘‘এটা ব্যক্তিগত সংবাদ মাধ্যমে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত চৰকাৰৰ কোনো ভূমিকা নাছিল ৷ সেইখন মঞ্চত বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ যথাযথভাৱে গঠিত চৰকাৰৰ সন্দৰ্ভত কৰা কোনো মন্তব্যক ভাৰতে সমৰ্থন নকৰে ।’’
একেখন সংবাদমেলতে হাছিনাৰ পুত্ৰ সজীৱ ৱাজেদে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত এক সুকীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি জয়ছোৱালে কয় যে বাংলাদেশ ‘আন এখন পাকিস্তান’ত পৰিণত হৈছে ৷ ঢাকাই উগ্ৰপন্থী বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক মুক্তহস্তে সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাত প্ৰভাৱ পেলোৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ ওপৰতে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখে বুলি জয়ছোৱালে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘আমি আমাৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ পৰিস্থিতি অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰোঁ ৷ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থক মনত ৰাখিয়েই আমি যিকোনো কাম কৰো । আমি আমাৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এইক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন, সেয়াহে গ্ৰহণ কৰোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যা : চিবিআইৰ অভিযোগনামা দাখিল