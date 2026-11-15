পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থকা ব্যক্তিৰ এছ আইৰ আৰত নাম বাদ পৰিলে কৰিব পাৰিব আবেদন
আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেৱল ৬ নং প্ৰ-পত্ৰ দাখিল কৰা কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা নহয় ৷
Published : November 15, 2026 at 10:28 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আগত কয় যে যিসকল ভোটাৰৰ নাম পূৰ্বতে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতো খচৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে, তেওঁলোকে ৬ নং প্ৰ-পত্ৰৰ জৰিয়তে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব । আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰা শপতনামাত নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক স্থানীয় ভাষাত উক্ত স্পষ্টীকৰণৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰীক্ষণলৈ অহা বিষয়ত কিছু আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে যিসকল আবেদনকাৰীৰ পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকাত নামভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু এছ আই আৰৰ সময়ত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ খচৰাত নামভৰ্তি কৰা হোৱা নাছিল তেওঁলোকে ৬ নং প্ৰ-পত্ৰ দাখিল কৰি জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ ৰ ৩১ নং ধাৰাত বিচাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ৷
এনে ভুল ধাৰণা আঁতৰাবলৈ আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেৱল এই ভিত্তিত ৬ নং প্ৰ-পত্ৰ দাখিল কৰা কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা নহয়, কিয়নো আবেদনকাৰী/ভোটাৰজনৰ নাম এছ আই আৰৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকাত আছিল আৰু তেওঁৰ নাম এছ আই আৰৰ সময়ত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ খচৰাত নাছিল আৰু আবেদনকাৰী/নিৰ্বাচকজনৰ নাম ইতিমধ্যে আন কোনো সংসদীয় বা বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ৷ এই ঘোষণা কৰা আইন অনুসৰি কৰা হৈছে বুলি শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে দাবী কৰে যে নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে বাওঁফালৰ এ এছ ডি ডি (অনুপস্থিত, স্থানান্তৰিত, মৃত বা ডুপ্লিকেট) ভোটাৰসকলৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শও গ্ৰহণ কৰিছে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে, ‘‘আয়োগে ভোটাৰৰ স্বাৰ্থত আৰু কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । আয়োগে অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে ২০২৬ চনৰ ৬ নৱেম্বৰৰ যোগাযোগৰ জৰিয়তে এছ আই আৰ চলি থকা ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।’’
আয়োগে কয় যে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলক ভোটাৰসকলক তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ বাসস্থানৰ বাবে ERO/AERO/BLO ত যথাযথভাৱে পূৰণ কৰা গণনা প্ৰ-পত্ৰ (পৰিশিষ্ট ক) জমা দিয়াৰ বাবে অনুমতি দিবলৈ কোৱা হৈছে ।
যিসকল নিৰ্বাচকে স্থানান্তৰিত হোৱা নাই তেওঁলোকে স্বাক্ষৰিত গণনা প্ৰ-পত্ৰ (পৰিশিষ্ট ক)ৰ সৈতে পৰিশিষ্ট-খৰ বিবৃতি দাখিল কৰিব পাৰে, য’ত পূৰ্বতে গণনা প্ৰ-পত্ৰ দাখিল নকৰাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে বা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ জৰিয়তে ERO/AERO/BLO ত জমা দিব পাৰে । ই-চাইনৰ সৈতে অনলাইন জমা দিয়াৰ বিকল্প ইচিনেটত উপলব্ধ হ’ব বুলিও কোৱা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ডুপ্লিকেচনৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ যথাযথ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি কোনো ভোটাৰে যাতে চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিশুদ্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ সাংবিধানিক কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আয়োগ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ লগত জড়িত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ গণনাত প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ তথ্য ডিজিটেলাইজ কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (এছআইআৰ)ৰ কঠোৰ পক্ষ লৈছিল, এই কচৰৎ আইনৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আৰু সংশ্লিষ্ট আদেশ আয়োগৰ তিনিওজন সদস্যই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে অনুমোদন জনোৱা বুলি কৈছিল ।
৬ নং প্ৰ-পত্ৰ সংশোধন কৰা বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগ নাকচ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে আবেদন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা লোৱা সিদ্ধান্তৰ উত্তৰত ভোটাৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বিধিগত ৬ নং প্ৰ-পত্ৰত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই বুলি কৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: কেবাটাও আক্ৰমণত কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধী!!! ছোনিয়া গান্ধীৰ কথাৰে ১৯৮৭ চনৰ দুটা আক্ৰমণৰ কাহিনী