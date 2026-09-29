চলো যন্তৰ-মন্তৰ : ২ অক্টোবৰৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি
২ অক্টোবৰৰ দিনটোত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিৰোধীয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ৷
By ANI
Published : September 29, 2026 at 1:45 PM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল দেশ ৷ কুমাৰক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হোৱা শেহতীয়া বিতৰ্কই দেশৰ পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ বিৰোধীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ৷
২ অক্টোবৰৰ দিনটোত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিৰোধীয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ৷ অৱশ্যে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগা এই প্ৰতিবাদত দিল্লী আৰক্ষীয়ে এতিয়াও অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই । এই কথা খোদ আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে ৷
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকা আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে বিৰোধীয়ে গণতান্দ্ৰিকভাৱে যন্তৰ-মন্তৰত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে । যোৱা কেইটামান দিনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিৰোধী দলসমূহৰ লগতে বিভিন্ন নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনে একেটা বিষয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, যন্তৰ-মন্তৰত চলিবলগীয়া এই প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিবলৈ সোমবাৰে দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ সভাপতি সৌৰভ ভৰদ্বাজে সাধাৰণ লোকসকলক আহ্বান জনাইছিল । আন আন বিৰোধী দলসমূহেও এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Gyanu Must Go! pic.twitter.com/pZc7CCjd9P— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 28, 2026
ইয়াৰ মাজতে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই ২ অক্টোবৰৰ বিয়লি ৪ বজাত মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত ‘জেল ভৰো আন্দোলন’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে । দীপকেই পূৰ্বেও উল্লেখ কৰিছিল যে, ২ অক্টোবৰৰ দিনটোত চিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া প্ৰতিবাদত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা ‘জেল ভৰো আন্দোলন’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।
অৱশ্যে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ২০১৩ চনৰ বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বাবে শিৱাজী পাৰ্কত সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত অনুমতি প্ৰদানৰ কৰ্তৃত্ব নাই ৷ কাৰণ এই অঞ্চলটো “চাইলেন্স জ’ন” । আবেদনকাৰী অজিংক্য শিন্দেক মুম্বাইত বিকল্প স্থান বিচাৰি অনুমতিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে পৰামৰ্শ দিছিল ৷ যিটো তাৰ পিছত যথাযথভাৱে বিবেচনা কৰা হয় বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
এটা কথা ঠিক যে, দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰিলে চিজেপিয়ে প্ৰথমে ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা দেশজোৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । যোৱা ২৫ ছেপ্টেম্বৰত দীপকেই কৈছিল, ‘‘যদি জ্ঞানেশ কুমাৰে কাইলৈৰ ভিতৰত পদত্যাগ নকৰে, তেন্তে ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা চিজেপিয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ চহৰত উপস্থিত হ’ব ৷ আহক আমি এই গান্ধী জয়ন্তীত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰহণ কৰো ।’’
শিৱসেনাৰ নেতা আদিত্য থাকৰেও জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাইছে । থাকৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ জৰিয়তে কয়, ‘‘জ্ঞানেশে যদি পদত্যাগ নকৰে, তেন্তে ২ অক্টোবৰৰ পৰা 'ভোট চুৰি'ৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ সংখ্যক লোক মুম্বাইৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব !!’’
নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷ সোমবাৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ দলটোৱে নতুন দিল্লী আৰু অন্যান্য জিলাসমূহত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এই বিষয়ত বিৰোধীক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।
কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ো জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী কৰে ৷ খাৰ্গেই কয় যে দলটোৱে এছআইআৰ আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব । মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী কমিটীয়েও এই বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ সম্ভৱানা আছে ।
আনহাতে, চিপিআই(এমএল) মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ৷ এই বৈঠকত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব । এই বৈঠক কেৱল মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
পূৰ্বে পিডিপিৰ মুৰব্বী মেহবুবা মুফটিয়েও যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছিল ৷ গণতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ মূল্যবোধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল ।
দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে এই ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক তুংগত উঠে ৷ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এছআইআৰ অনুশীলনৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্ত আৰু পদ্ধতি সন্দৰ্ভত ১০ মাহৰ ভিতৰত কমেও ১৪ বাৰকৈ আপত্তি দৰ্শোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, প্ৰাতিষ্ঠানিক মতানৈক্যক প্ৰতিফলিত কৰা বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে দাবী জনাই উত্থাপিত এই অভিযোগসমূহ নস্যাৎ কৰিছে ৷ আয়োগে কয় যে, এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তসমূহ সৰ্বসন্মতিক্ৰমেহে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: আচৰিত ! দিল্লীৰ বেলা ইষ্টেটত ৭২৮ ভোটাৰৰ ৭২৭ জনৰ নাম পৰিল বাদ, জীৱিতকো সজালে মৃত