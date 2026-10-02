যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ অনুমতি নিদিলে প্ৰশাসনে : দিল্লীৰ বহু অঞ্চলত সষ্টম নিৰাপত্তা বাহিনী
গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্রস্তাৱিত প্রতিবাদৰ অনুমতি দিয়া নহ'ল ৷
Published : October 2, 2026 at 10:19 AM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে (২ অক্টোবৰ) বিভিন্ন সংগঠনে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ আৰু বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছে ৷
ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ আৰু ব্যস্ততম অঞ্চল বুলি বিবেচিত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট অঞ্চলত আইন-শৃংখলা আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বজাই ৰখাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
Section 163 BNSS is in force in New Delhi District. Please read the notice, for better understanding.@PTI_News#DPUpdates pic.twitter.com/Zfgrh0biPT— Delhi Police (@DelhiPolice) October 2, 2026
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্রস্তাৱিত প্রতিবাদৰ অনুমতি অস্বীকাৰ কৰাৰ লগতে নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে, যাতে সম্ভাব্য কোনো ধৰণৰ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷
শুকুৰবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা নিখিল ভাৰত ছাত্ৰ সন্থা, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মনোজ ঝা আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণৰ আহ্বানত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ কথা ।
#WATCH | Delhi | The entry and exit at Mandi House metro station are closed till further notice.— ANI (@ANI) October 2, 2026
Prohibitory orders under Section 163 BNSS are in force in New Delhi District; heavy police deployment in areas of Central Delhi, in view of a call for protest by activists,… pic.twitter.com/vBziWCMjcA
নিৰ্বাচনী তালিকাত বিসংগতি আৰু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উদ্যোক্তাসকলে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ বা অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ দাবী তুলিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী তালিকা চম্ভালি লোৱা আৰু এছ আই আৰ কচৰতক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰিছে ।
সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আপৰ নেতা-কৰ্মী, ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্য আদিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
#WATCH | Delhi | Police and RAF personnel and Riot Control Vehicle deployed at Jantar Mantar, in view of a call for protest by activists, political leaders and civil society representatives against the ongoing Special Intensive Revision and demanding accountability from the Chief… pic.twitter.com/Kg21aCgGYY— ANI (@ANI) October 2, 2026
উল্লেখযোগ্য যে দিল্লী আৰক্ষী আইন, ১৯৭৮ৰ ধাৰা ৭০ৰ উপধাৰা (১)ৰ দফা (খ)ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ পূৰ্বে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীটৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত অজয় শৰ্মাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২৩ (বিএনএছএছ)ৰ ধাৰা ১৬৩ৰ বিধান বলৱৎ কৰি আনুষ্ঠানিক লিখিত আদেশ জাৰি কৰিছিল । ২৩ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই আদেশ ৬০ দিনৰ বাবে, ২১ অক্টোবৰলৈকে কাৰ্যকৰী হ’ব ।
একেটা কথাকে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা কয় যে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা, জনশৃংখলা বজাই ৰখা আৰু যান-বাহন চলাচল সুকলমে কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লী জিলাত ১৬৩ বিএনএছএছ, ২০২৩ ধাৰাত নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ বলবৎ কৰা হৈছে ।
#WATCH | Delhi | Security heightened at Jantar Mantar in view of a call for protest by activists, political leaders and civil society representatives against the ongoing Special Intensive Revision and demanding accountability from the Chief Election Commissioner.— ANI (@ANI) October 2, 2026
Entry and exit… pic.twitter.com/x58ENirt09
পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে পাঁচজন বা তাতকৈ অধিক ব্যক্তিৰ ৰাজহুৱা সভা বা সমাৱেশত নিষেধাজ্ঞা আছে; শোভাযাত্ৰা, বিক্ষোভ, পিকেটিং বা ধৰ্ণা; শ্লোগান বা ভাষণ দিয়া; আগ্নেয়াস্ত্ৰ, বেনাৰ, প্লেকাৰ্ড, লাঠি, তৰোৱাল বা অনুৰূপ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াত বাধা থকা বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনায় ।
নাগৰিক, দৰ্শনাৰ্থী আৰু সকলোকে এই নিৰ্দেশ কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ অকৰ্তৃত্বশীল সমাৱেশ বা নিষিদ্ধ কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ৷ আইন উলংঘা কৰিলে ২২৩ বিএনএছ, ২০২৩ ধাৰা আৰু আইনৰ অন্যান্য প্ৰযোজ্য বিধানৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থাৰ গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
প্ৰচণ্ড যান-জঁট আৰু নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । প্ৰশাসনে জাৰি কৰা আদেশত স্পষ্ট কৰা হৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত ব্যস্ত অঞ্চল, য’ত যান-বাহন আৰু পথচাৰীৰ যাতায়তৰ পৰিমাণ অধিক ।
#WATCH | Delhi: On security arrangements for Jantar Mantar protest, DCP New Delhi Sachin Sharma says, " ... section 163 of the bnss is in force in new delhi, and protests, demonstrations, marches and similar activities are not permitted. preventive arrangements have been made, and… pic.twitter.com/y7TUe73inY— ANI (@ANI) October 2, 2026
চোৰাংচোৱা আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই অঞ্চলত ৰাজহুৱা সভা, শোভাযাত্ৰা, বিক্ষোভ নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে অনুষ্ঠিত হ’লে যাতায়তত গুৰুতৰভাৱে ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আৰু জনশান্তি বিঘ্নিত হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বৰ আদেশত দিল্লী আৰক্ষী প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে এই নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশে যন্তৰ-মন্তৰ ৰোডৰ নিৰ্দিষ্ট আৰু মেপ কৰা অঞ্চলটোক ৰেহাই দিয়ে, যিটো এই উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংসদ ষ্ট্ৰীট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ।
কিন্তু যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ সময়সীমা পূৰ্বৰ লিখিত অনুমতি লৈও সন্ধিয়া ৫ বজাৰ বাহিৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব । এই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰা কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনাইছিল ।
লগতে পঢ়ক: নিশাটো পাৰ হ’লেই বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ : পিছে এতিয়ালৈ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি