ETV Bharat / bharat

যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ অনুমতি নিদিলে প্ৰশাসনে : দিল্লীৰ বহু অঞ্চলত সষ্টম নিৰাপত্তা বাহিনী

গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্রস্তাৱিত প্রতিবাদৰ অনুমতি দিয়া নহ'ল ৷

Delhi Police Warns Of Action Against Public Meetings
যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ অনুমতি নিদিলে প্ৰশাসনে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 10:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে (২ অক্টোবৰ) বিভিন্ন সংগঠনে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ আৰু বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছে ৷

ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ আৰু ব্যস্ততম অঞ্চল বুলি বিবেচিত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট অঞ্চলত আইন-শৃংখলা আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বজাই ৰখাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্রস্তাৱিত প্রতিবাদৰ অনুমতি অস্বীকাৰ কৰাৰ লগতে নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে, যাতে সম্ভাব্য কোনো ধৰণৰ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷

শুকুৰবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা নিখিল ভাৰত ছাত্ৰ সন্থা, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মনোজ ঝা আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণৰ আহ্বানত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ কথা ।

নিৰ্বাচনী তালিকাত বিসংগতি আৰু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উদ্যোক্তাসকলে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ বা অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ দাবী তুলিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী তালিকা চম্ভালি লোৱা আৰু এছ আই আৰ কচৰতক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰিছে ।

সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আপৰ নেতা-কৰ্মী, ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্য আদিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উল্লেখযোগ্য যে দিল্লী আৰক্ষী আইন, ১৯৭৮ৰ ধাৰা ৭০ৰ উপধাৰা (১)ৰ দফা (খ)ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ পূৰ্বে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীটৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত অজয় ​​শৰ্মাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২৩ (বিএনএছএছ)ৰ ধাৰা ১৬৩ৰ বিধান বলৱৎ কৰি আনুষ্ঠানিক লিখিত আদেশ জাৰি কৰিছিল । ২৩ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই আদেশ ৬০ দিনৰ বাবে, ২১ অক্টোবৰলৈকে কাৰ্যকৰী হ’ব ।

একেটা কথাকে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা কয় যে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা, জনশৃংখলা বজাই ৰখা আৰু যান-বাহন চলাচল সুকলমে কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লী জিলাত ১৬৩ বিএনএছএছ, ২০২৩ ধাৰাত নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ বলবৎ কৰা হৈছে ।

পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে পাঁচজন বা তাতকৈ অধিক ব্যক্তিৰ ৰাজহুৱা সভা বা সমাৱেশত নিষেধাজ্ঞা আছে; শোভাযাত্ৰা, বিক্ষোভ, পিকেটিং বা ধৰ্ণা; শ্লোগান বা ভাষণ দিয়া; আগ্নেয়াস্ত্ৰ, বেনাৰ, প্লেকাৰ্ড, লাঠি, তৰোৱাল বা অনুৰূপ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াত বাধা থকা বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনায় ।

নাগৰিক, দৰ্শনাৰ্থী আৰু সকলোকে এই নিৰ্দেশ কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ অকৰ্তৃত্বশীল সমাৱেশ বা নিষিদ্ধ কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ৷ আইন উলংঘা কৰিলে ২২৩ বিএনএছ, ২০২৩ ধাৰা আৰু আইনৰ অন্যান্য প্ৰযোজ্য বিধানৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থাৰ গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।

প্ৰচণ্ড যান-জঁট আৰু নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । প্ৰশাসনে জাৰি কৰা আদেশত স্পষ্ট কৰা হৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত ব্যস্ত অঞ্চল, য’ত যান-বাহন আৰু পথচাৰীৰ যাতায়তৰ পৰিমাণ অধিক ।

চোৰাংচোৱা আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই অঞ্চলত ৰাজহুৱা সভা, শোভাযাত্ৰা, বিক্ষোভ নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে অনুষ্ঠিত হ’লে যাতায়তত গুৰুতৰভাৱে ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আৰু জনশান্তি বিঘ্নিত হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বৰ আদেশত দিল্লী আৰক্ষী প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে এই নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশে যন্তৰ-মন্তৰ ৰোডৰ নিৰ্দিষ্ট আৰু মেপ কৰা অঞ্চলটোক ৰেহাই দিয়ে, যিটো এই উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংসদ ষ্ট্ৰীট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ।

কিন্তু যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ সময়সীমা পূৰ্বৰ লিখিত অনুমতি লৈও সন্ধিয়া ৫ বজাৰ বাহিৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব । এই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰা কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনাইছিল ।

লগতে পঢ়ক: নিশাটো পাৰ হ’লেই বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ : পিছে এতিয়ালৈ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি

TAGGED:

গান্ধী জয়ন্তী
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
দিল্লী আৰক্ষী
PROTEST IN DELHI
PROTEST AGAINST CEC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.