সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কে বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব : চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক গৃহীত হ'লে ভোটৰ জৰিয়তে বিজেপিক কোনেও ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰিব ।
Published : November 29, 2026 at 7:20 PM IST
নতুন দিল্লী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়েও (চিজেপি) প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । চিজেপিৰ নেতা সৌৰভ দাসে দেওবাৰে দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অভিযোগ কৰে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত শাসকীয় বিজেপিয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰূপণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে দশক দশক ধৰি ক্ষমতা দখল কৰি ৰখাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে ।
তেওঁ অভিযোগ কৰে যে প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে সমষ্টিৰ সীমা নিজৰ সুবিধা অনুসৰি সলনি কৰি বিৰোধী দলসমূহৰ শক্তি হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা চলাব পাৰে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ সিদ্ধান্তত চৰকাৰৰ প্ৰভাৱ থকাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে এই প্ৰক্ৰিয়াই নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা স্বচ্ছতা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । তেওঁ কয়, "ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । আমি কঠোৰ ভাষাৰে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ।"
STORY | CJP says Delimitation Bill 'biggest threat' for country, warns it could undermine electoral democracy The Cockroach Janta Party (CJP) on Sunday opposed the proposed Delimitation Bill, alleging that the exercise could be used to redraw constituency boundaries to favour the BJP and undermine the voters' ability to change the government. READ: https://t.co/rbbaedwQiY— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
দাসে অভিযোগ কৰে যে ভোট চুৰিৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে আসন চুৰিৰ চেষ্টা চলাইছে । তেওঁ কয়, "ভোট চুৰি কৰি তেওঁলোকৰ মন নভৰিল, গতিকে এতিয়া চৰকাৰে আসন চুৰি কৰিবলৈ আহিছে ।"
দাসে লগতে কয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ ওপৰত চৰকাৰৰ প্ৰভাৱ থাকিব আৰু সমষ্টিৰ সীমা নিৰূপণ কৰি শাসকীয় বিজেপিক লাভৱান কৰিব পাৰে ।
তেওঁ দাবী কৰে যে এই অনুশীলনৰ ফলত এটা ৰাজনৈতিক দলৰ অনুকূল হোৱাকৈ সমষ্টি নিৰূপণ কৰা হ'ব পাৰে । সমষ্টিৰ সীমাৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্তক আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰিব বুলি দাবী কৰি প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগে ন্যায়িক তদন্তৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাক লৈও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ ইয়াক নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলৰ ৰক্ষাকৱচৰ বিধানৰ সৈতে জড়িত কৰি অভিযোগ কৰে যে একেধৰণৰ সুৰক্ষাই প্ৰস্তাৱিত আয়োগৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰত্যাহ্বান ৰোধ কৰিব ।
তেওঁ অভিযোগ কৰে যে নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিৰ সৈতে সমন্বয়ৰে কাম কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনী তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাৰ ফলত দেশৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত আপোচ কৰা হৈছে ।
তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ সময়ত সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে বুথ পৰ্যায়ত ভোটাৰৰ তথ্য আৰু ৰাজনৈতিক পছন্দৰ বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰিছিল । এই তথ্যৰ সৈতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া একত্ৰিত হ'লে শাসকীয় দলটোৱে নিৰ্বাচনী সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব বুলি তেওঁ আশংকা কৰে ।
VIDEO | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Co-Convenor Saurav Das strongly opposes the Delimitation Bill, alleging that the government is now resorting to "seat theft" after "vote theft". (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/uWWC8Fzgrl— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
এছআইআৰ, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু প্ৰস্তাৱিত 'এক দেশ, এক নিৰ্বাচন' অনুশীলনৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰি দাসে সকীয়াই দিয়ে যে এই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিযোগিতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে ।
তেওঁ কয়, "প্ৰথমে তেওঁলোকে এছআইআৰ কৰিলে । এছআইআৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভোট কৰ্তন কৰিলে । এতিয়া তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চেষ্টা চলাইছে । তেওঁলোকে যিদৰে বিচাৰে সমষ্টি গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিব ।" চিজেপি নেতাগৰাকীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে বিধেয়কখন গৃহীত হ'লে ভোটাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বিজেপিক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰোৱাত অসুবিধা হ'ব ।
তেওঁ দাবী কৰে যে সাংসদসকলক বিভিন্ন ধৰণে হেঁচা দিয়া হৈছে বা হৰ্ছ ট্ৰেডিঙৰ আশ্ৰয় লোৱা হৈছে । তেওঁৰ মতে সংসদত শাসকীয় দলৰ সংখ্যা শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰাজনৈতিৰ দলবোৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে ।
তেওঁ বিৰোধী দলবোৰক প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে যুৱ-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহে যুৱ ভোটাৰৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে । তেওঁ কয়, "যুৱক-যুৱতীসকলে আপোনাক চাই আছে, যদি আপুনি যুৱকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰে তেন্তে আমি আপোনাক ক্ষমা নকৰো ।"
ইফালে প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কত যুৱক-যুৱতীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দাসে কয় যে ভাৰতৰ প্ৰায় ৬০ শতাংশ জনসংখ্যা ৩৫ বছৰৰ তলৰ । আনহাতে মাত্ৰ ৫ শতাংশ সাংসদহে এই বয়সৰ অন্তৰ্গত । সংসদত গড় বয়স ৫৬ বছৰ আৰু প্ৰায় ৯০ শতাংশ সাংসদ ৪১ বছৰৰ ওপৰৰ ।
দাসে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয় যে চিজেপিয়ে মহিলা সংৰক্ষণক সমৰ্থন কৰে যদিও ২০২৯ চনলৈ স্থগিত ৰখাতকৈ বৰ্তমানৰ লোকসভাত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘যদি আপোনালোকে সঁচাকৈয়ে, সঁচা অৰ্থত মহিলাসকলক উপকৃত কৰিব বিচাৰে আৰু আমাৰ মহিলাসকলে আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰে আৰু সংসদত তেওঁলোকে অধিক প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰা বিচাৰে, তেন্তে এতিয়াই তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কিয় নিদিয়ে ?’’
দেশৰ নিবনুৱা সমস্যা আৰু শিক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি দাসে পূৰ্বতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিয়োগ সৃষ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ ক'ত বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলকে ধৰি বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টোও উত্থাপন কৰি পূৰ্ণকালীন শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ অনুপস্থিতিক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ ৰাজনৈতিক দলসমূহক এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে যুৱক-যুৱতী, মহিলা, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । এই বিধেয়কক সমৰ্থন কৰাসকলে দেশ আৰু নৱ প্ৰজন্মৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "আমি পুনৰবাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলক কৈছোঁ যে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে আপোনালোকক চাই আছে ।"
লগতে পঢ়ক :
বিতৰ্কিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কংগ্ৰেছৰ