মোৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ অকলশৰীয়া হ'ব, সেয়ে হত্যা কৰিলোঁ... ! এখন সংসাৰৰ কৰুণ পৰিসমাপ্তি

মোৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ অকলশৰীয়া হ'ব, সেয়ে হত্যা কৰিলোঁ... ! এখন সংসাৰৰ কৰুণ পৰিসমাপ্তি
Published : February 19, 2026 at 11:51 AM IST
বেংগালুৰু : বেংগালুৰুত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ পত্নীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । বুধবাৰে বেংগালুৰুৰ অৱলাহল্লীৰ সমীপৰ তেওঁলোকৰ এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ।
নগেশ্বৰ ৰাও (৭৫) নামৰ অভিযুক্ত ব্যক্তিজনে পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে পত্নী সন্ধ্যাশ্ৰীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
আৰক্ষীৰ মতে, ৰাও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছিল । পাকঘৰত কাম কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁ পত্নীক টাৱেলেৰে ডিঙিত মেৰিয়াই ধৰে । প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে তেওঁ পত্নীক পিছফালৰ পৰা টাৱেলখন ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁক হত্যা কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত একেটা এপাৰ্টমেণ্টতে বাস কৰা আন এজন ব্যক্তিক ফোন কৰি পত্নীক হত্যা কৰা বুলি কয় । আনহাতে, একেটা এপাৰ্টমেণ্টতে বাস কৰা এজন চিকিৎসকে ঘৰটো পৰিদৰ্শন কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে গোচৰ ৰুজু কৰি ৰাওক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
জেৰাৰ সময়ত ৰাৱে কয় যে তেওঁ প্ৰথমে নিজৰ জীৱন শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । অৱশ্যে পত্নীক চোৱা-চিতা কৰিবলৈ কোনো নাথাকিব আৰু তেওঁ অকলে থাকিব বুলি ভাবি প্ৰথমে তেওঁকে হত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
বেংগালুৰু পূব মণ্ডলৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰমেশ বানোথে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অভিযুক্তই জেৰাৰ সময়ত সঠিক তথ্য প্ৰদান কৰা নাই । তেওঁক মানসিকভাৱে অস্থিৰ যেন লাগিছে । অপৰাধৰ আঁৰৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । অধিক তদন্ত চলি আছে ।"
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অব ছ’চিয়েল ছায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ । সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ)