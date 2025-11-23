ETV Bharat / bharat

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণলৈ যাব নেকি চণ্ডীগড়, কি ক'লে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ?

সংসদৰ আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনত কেন্দ্ৰই চণ্ডীগড় সন্দৰ্ভত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে দিলে স্পষ্টীকৰণ ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণলৈ যাব নেকি চণ্ডীগড় (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 23, 2025 at 5:16 PM IST

নতুন দিল্লী : চণ্ডীগড়ক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চণ্ডীগড়ক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত "কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত" লোৱা হোৱা নাই আৰু সেয়া "সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনা"ৰ পিছতহে লোৱা হ'ব । গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে আগন্তুক সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত এই সম্পৰ্কে কোনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নাই ।

লগতে কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ বাবে কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইন প্ৰণয়ন প্ৰক্ৰিয়া সৰল কৰাৰ প্ৰস্তাৱ এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে বিবেচনাধীন হৈ আছে । এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই । উল্লেখ্য যে চণ্ডীগড় পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ যুটীয়া ৰাজধানী ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই প্ৰস্তাৱে কোনো কাৰণতে চণ্ডীগড়ৰ শাসন ব্যৱস্থা বা প্ৰশাসনিক গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচৰা নাই, চণ্ডীগড় আৰু পাঞ্জাব বা হাৰিয়ানা ৰাজ্যৰ মাজত পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ সলনি কৰাৰ লক্ষ্যও কৰা হোৱা নাই । চণ্ডীগড়ৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত আলোচনাৰ অন্ততহে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আৰু এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও বিবৃতিত কোৱা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ বুলেটিন অনুসৰি ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া সংসদৰ আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনত কেন্দ্ৰই সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫ অনাৰ কথা আছিল ৷

এই প্ৰস্তাৱিত সংশোধনে পাঞ্জাৱত ৰাজনৈতিক ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে । শাসকীয় আপ, কংগ্ৰেছ আৰু শিৰোমণি আকালি দলে (এছ এ ডি) বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰক সমালোচনা কৰি চৰকাৰে পাঞ্জাৱৰ পৰা চণ্ডীগড়ক 'কাঢ়ি লোৱা'ৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেন্দ্ৰৰ এই প্ৰস্তাৱৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি পাঞ্জাৱৰ পৰিচয় আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰে ।

ইফালে দেওবাৰে পাঞ্জাৱ বিজেপিৰ মুৰব্বী সুনীল জাখৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক এই বিবাদক লৈ সাক্ষাৎ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে । পিটিআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জাখৰে কয়, "মই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকৰ বাবে সময় বিচাৰিছো ।"

জাখৰে কয়, "চণ্ডীগড়ৰ প্ৰশাসনিক প্ৰয়োজনীয়তাক সৰল কৰাৰ বাবে পাঞ্জাৱৰ আৱেগক আওকাণ কৰা উচিত নহয় । চণ্ডীগড় কেৱল ভৌগোলিক অংশ নহয় । ইয়াৰ লগত পাঞ্জাৱৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে । ইয়াৰ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকিব নালাগে ।" এক্সৰ এটা পোষ্টত জাখৰে চণ্ডীগড় পাঞ্জাৱৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় ভূখণ্ডৰ সন্দৰ্ভত 'বিভ্ৰান্তি' সমাধান হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।

