শান্তিপূৰ্ণ, নিৰস্ত্ৰভাবে সমাবেত হোৱা লোকক আটক কৰি দমন কৰিব নোৱাৰিব: উচ্চতম ন্যায়ালয়

শান্তিপূৰ্ণ, নিৰস্ত্ৰভাবে সমাবেত হোৱা লোকক আটক কৰি দমন কৰিব নোৱাৰিব: উচ্চতম ন্যায়ালয়
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, শান্তিপূৰ্ণভাবে সমাবেত হোৱা লোকক জধে-মধে আটক কৰিব নোৱাৰিব ৷
Published : October 11, 2026 at 3:19 PM IST
নতুন দিল্লী : শনিবাৰে দিল্লীত হোৱা ল'ক ডাউন সদৃশ পৰিৱেশ আৰু যধে-মধে আৰক্ষীয়ে শিক্ষাৰ্থী, অধিবক্তা, সাংবাদিকক আটক কৰাৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল এখন আবেদন ৷ অধিবক্তা শৈলেন্দ্ৰ মণি ত্ৰিপাঠীয়ে দাখিল কৰা আবেদনখনৰ শুনানি দেওবাৰে গ্ৰহণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ বিচাৰপীঠে ৷
দেওবাৰে ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰ বিচাৰপীঠত উত্থাপন হোৱা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে,"আইনৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সংগতি ৰাখিহে যিকোনো ব্যক্তিক আটক কৰিব পাৰে । শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিৰস্ত্ৰভাবে সমাবেত হোৱা লোকক জধে-মধে আটক কৰা কাৰ্যৰে দমন কৰিব নোৱাৰিব ।"
বিচাৰপীঠে কয়,"যিসমূহ অঞ্চলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হোৱা নাছিল, তেনে এলেকাসমূহৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিৰস্ত্ৰভাবে সমাবেত লোকক জধে-মধে আটক কৰা কাৰ্যৰে দমন কৰিব নোৱাৰিব । সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ১৯(২)ৰ অধীনত ৰাজহুৱা আইন-শৃংখলা ভংগ হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা আৰোপ নকৰিলে মেট্ৰ’ আৰু ৰে'ল সেৱা স্বাভাৱিকভাৱে চলিব লাগে ।"
জনসাধাৰণৰ চলাচলৰ সন্দৰ্ভত বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে, ট্ৰেফিক নিয়ম মানি চহৰখনত সকলোকে মুক্তভাবে চলাচলৰ অনুমতি দিব লাগে । সকলো ঠাইতে বেৰিকেড দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ আইন-শৃংখলা তথা অন্যান্য ট্ৰেফিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বেৰিকেডিৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে তাৎক্ষণিকভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সন্দৰ্ভত বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে, ইণ্টাৰনেট সেৱা যাতে ব্যাহত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ৷ আনহাতে, চৰকাৰী অধিবক্তা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই আদালতত উল্লেখ কৰে যে, শনিবাৰৰ নিশা ১০ বজাৰ পৰা দিল্লীৰ সকলো মেট্ৰ’ ষ্টেচন খোলা আছে । লগতে ৰে'ল সেৱা সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগ ব্যৱস্থা বাহাল ৰখা হৈছে ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত স্থাপন কৰা বেৰিকেড স্থাপনৰ সন্দৰ্ভত বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে, ন্যায়ালয়ৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা (BNSS)ৰ ১৬৩ ধাৰা আৰোপ কৰা সম্পৰ্কীয় বোৰ্ডখন যদি আঁতৰোৱা নাই তেন্তে আঁতৰাব লাগিব ৷
লগতে পঢ়ক: আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ অভিজিতক দিয়া হোৱা নাই; পৰিয়ালৰ অভিযোগ নস্যাৎ দিল্লী আৰক্ষীৰ