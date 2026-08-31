ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে কোনো অপ্ৰীতিকৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱা সম্ভাৱনা দেখা নাই ৷ ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিব ৷
Published : August 31, 2026 at 3:31 PM IST
নতুন দিল্লী : ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ পদযাত্ৰা নিষিদ্ধ কৰিবলৈ সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে ৷ আদালতে কয় যে এই পদযাত্ৰাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কাণ্ড সংঘটিত হ’ব বুলি বিশ্বাস কৰাৰ কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি নাই ।
আদালতত দিল্লী আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজেন্দ্ৰ সিঙে এক আবেদন দাখিল কৰিছিল । এই আবেদন দাখিল কৰাৰ পাছতে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে উল্লেখ কৰে যে প্ৰশাসনে আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিব আৰু সকলো পক্ষই দায়িত্বশীল আৰু আইন অনুসৰি কাম কৰাটো নিশ্চিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
https://t.co/NeRQ9qDVSP pic.twitter.com/XedE3hcDkI— Cockroaches of India (@CJP_for_India) August 30, 2026
আচলতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ব্ৰিকছ (BRICS) সন্মিলনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৃহৎ শোভাযাত্ৰা আৰু বিক্ষোভৰ অনুমতি দিয়া উচিত নহয় বুলি দিল্লী আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজেন্দ্ৰ সিঙে যুক্তি আগবঢ়ায় । এই বিষয়ত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
আবেদনকাৰীৰ হৈ অধিবক্তা ৰিজৱান আহমেদে যুক্তি দিছিল, "দাবী কি ? আৰু ই জৰুৰী নেকি ? এজাহাৰত নাম উল্লেখ কৰাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে । উত্তৰটো হ'ল 'নাই', গতিকে, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে যি দাবী কৰিছে সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে জৰুৰী হ'ব পাৰে... কিন্তু তেওঁলোকে ব্ৰিকছ সন্মিলন শেষ হোৱালৈকে ১০ দিন অপেক্ষা কৰি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিব নোৱাৰেনে ? যদি চৰকাৰে অনুমতি নিদিয়ে তেন্তে জৰুৰীকালীনভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰে... ৷"
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে ইয়াৰ লগত দুটা বিষয় জড়িত হৈ আছে ৷ প্ৰথম হ’ল আইন-শৃংখলা আৰু দ্বিতীয়টো হ’ল নীতিগত বিষয় । তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে আদালতে ধৰি লৈছে যে সকলোৱে দায়িত্বশীলভাৱে কাম কৰিব আৰু শান্তিপূৰ্ণ তথা বৈধভাৱে আচৰণ কৰিব । ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, "এতিয়ালৈকে কোনো শক্তিশালী কাৰণ নাই যাৰ বাবে কোনো অশুভ কাৰ্য সংঘটিত হ’ব বুলি সন্দেহ কৰাৰ থল নাই ৷"
ইফালে অধিবক্তা আহমেদে কয়, "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ইয়াত উপস্থিত আছে... আৰু অতীতৰ অভিজ্ঞতাই এই আশংকা সৃষ্টি কৰিছে যে - ভগৱানে নকৰক - আন কোনো অশুভ কাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে- হয়তো CJP-ৰ ফলত নহয়, কিন্তু কোনো দুষ্ট মনোবৃত্তি উপাদানৰ বাবে... ৷"
অধিবক্তা আহমেদে বিচাৰপীঠক এই বিষয়ত জাননী জাৰি কৰি ৩ বা ৪ ছেপ্টেম্বৰত শুনানি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । বিচাৰপীঠে কয় যে যদি কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা বা উদ্বেগজনক বিষয় সংঘটিত হয় তেন্তে অধিবক্তাই আদালতত আবেদন দাখিল কৰিব পাৰে ।
বিচাৰপীঠে কয় যে অৱশেষত এই বিষয়টো আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু ই আবেদনখনক মূল গোচৰটোৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আছে ।
- দিল্লীত প্ৰতিবাদ
অহা ৫ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজধানী দিল্লীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰ আন্দোলনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ৷ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী চমুকৈ CJP-এ উল্লেখ কৰা মতে, বিগত ২৫ জুলাইত চৰকাৰে যুৱক-যুৱতীসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই ৷ যাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে CJP-এ ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা দিল্লীত শান্তিপূৰ্ণ পদযাত্ৰা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
শনিবাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে দাবী পূৰণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । CJP-এ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখে যে প্ৰতিবাৰে অপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৰকাৰ সাৰি যাব নোৱাৰে ।