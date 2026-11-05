গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আটকৰ মাজত নাই কোনো পাৰ্থক্য: ব্যক্তি স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ

গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আটকৰ মাজত নাই কোনো পাৰ্থক্য: ব্যক্তি স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ
ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষাক শক্তিশালী কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ‘গ্ৰেপ্তাৰ’ আৰু ’আটক’ৰ পাৰ্থক্যক খাৰিজ কৰে ৷
Published : November 5, 2026 at 4:33 PM IST
নতুন দিল্লী: যেতিয়া কোনো এটা গোচৰত এজন বা একাধিক ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে ধৰি নিয়ে, তেতিয়া দুটা বিশেষ শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷ এটা গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আনটো আটক ৷ ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষাক শক্তিশালী কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে ‘গ্ৰেপ্তাৰ’ আৰু ’আটক’ৰ মাজৰ পাৰ্থক্যক খাৰিজ কৰে ৷ আদালতে কয় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি জিম্মাত ৰখাৰ বিৰুদ্ধে সাংবিধানিক সুৰক্ষা তেতিয়াহে প্ৰযোজ্য হয়, যেতিয়া কোনো ব্যক্তিক জিম্মাত লোৱা হয় ।
আনুষ্ঠানিক গ্ৰেপ্তাৰৰ তথ্য লিপিবদ্ধ নোহোৱালৈকে অভিযুক্ত এজনক দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ সীমা পিছুৱাই নিব নোৱাৰি বুলি উল্লেখ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকীয়াই দিয়ে যে এনে মতামতে সংবিধানৰ ২২(২) অনুচ্ছেদৰ আদেশক প্ৰভাৱিত কৰিব ।
The Supreme Court has ruled that the 24-hour period within which an accused must be produced before a magistrate begins from the time the person is taken into police custody, and not merely from the time of formal arrest. The court observed that both detention and formal arrest restrict an individual's liberty and, therefore, the time limit must be calculated from the moment the person is detained. It also criticised certain High Courts for treating detention and formal arrest as legally distinct stages for this purpose— IANS (@ians_india) November 5, 2026
ন্যায়াধীশ উজ্জল ভূঞা আৰু অতুল এছ চন্দুৰকাৰৰ বিচাৰপীঠে কয় যে ২৪ ঘণ্টাৰ সময় কেৱল আনুষ্ঠানিক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয় বুলি দিয়া মতামত বিএনএছএছৰ ২২(২) আৰু ৫৬ নং অনুচ্ছেদৰ সাংবিধানিক আদেশৰ বিপৰীত । বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ২২(২) অনুচ্ছেদত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কৰ্তৃপক্ষই বন্দীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে জেৰা বা তদন্তত কটোৱা সময়খিনি বাদ দিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে ।
বিচাৰপীঠখনে উল্লেখ কৰে যে সংবিধানে প্ৰদান কৰা একমাত্ৰ ৰেহাই হ’ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্থানৰ পৰা দণ্ডাধীশ আদালতলৈ যাত্ৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সময় । বিচাৰপীঠে কয় যে কোনো মৌলিক অধিকাৰ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিব নোৱাৰি, আৰু চমুকৈ আটক কৰাটো গ্ৰেপ্তাৰ নহয় বুলি মানি ল’বলৈ বিচাৰপীঠে অস্বীকাৰ কৰে ।
News Alert! Person detained beyond permissible 24 hours without being produced before magistrate must be released forthwith: SC.— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
বিচাৰপীঠে অভিযুক্তক আটক কৰাৰ তাৰিখ আৰু সময় লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ দণ্ডাধীশসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু আটক কৰাৰ সময়ৰ পৰা ২৪ ঘণ্টাৰ সময়সীমা মানি চলা হৈছে নে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে আটক আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ মাজত কৃত্ৰিম পাৰ্থক্য আনিবলৈ কৰা যিকোনো প্ৰচেষ্টা সাংবিধানিকভাৱে অস্থায়ী ।
বিচাৰপীঠে কয় যে ২২(২) অনুচ্ছেদত ‘গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জিম্মাত ৰখা প্ৰতিজন ব্যক্তি’ অভিধা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ‘গ্ৰেপ্তাৰ’ আৰু ’আটক কৰা’ শব্দ দুটা একেলগে আৰু সংযুক্তভাৱে উল্লেখ কৰি লাগিব । এন ডি পি এছ আইনৰ অধীনত এটা গোচৰত ত্ৰিপুৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ে অভিযুক্তক জামিন অস্বীকাৰ কৰা সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ ৰায়দানত আদালতে এই পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
২০২৫ চনৰ ২৯ ছেপ্টেম্বৰত দুপৰীয়া ২ বজাত তালাচী আৰু জব্দৰ অংশ হিচাপে আবেদনকাৰীসকলক আটক কৰা হৈছিল । অৱশ্যে ২০২৫ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ১১ বজাত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে দেখুৱাইছিল । উচচতম আদালতে কয় যে ২৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দুপৰীয়া ২ বজাৰ পৰা ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱাটো উচিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক:
যৌন নিৰ্যাতন গোচৰত মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ-অধ্যাপক বিমল অকোইজামলৈ আদালতৰ সকাহ
ধৰ্ষণ, শিশু নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধিত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ