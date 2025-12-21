উলংঘনৰ কোনো প্ৰচেষ্টা কৰা নাই : দিল্লীত বাংলাদেশৰ দূতাবাসৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বিবৃতি
বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত সমবেত এটা দলক কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়ে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে এই কথা ৷
Published : December 21, 2025 at 8:02 PM IST
নতুন দিল্লী : দেওবাৰে ভাৰতে বাংলাদেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিক বিভ্ৰান্তিকৰ অপপ্ৰচাৰ বুলি নস্যাৎ কৰে । মৈমনছিঙৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ সদস্য দীপু চন্দ্ৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত নতুন দিল্লীত বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত হোৱা প্ৰতিবাদৰ বিষয়ে এই খবৰ বাংলাদেশৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল ।
দাসক ঈশ্বৰ নিন্দা কৰাৰ অভিযোগত ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল আৰু পিছত ১৮ ডিচেম্বৰত তেওঁৰ দেহত অগ্নিসংযোগ কৰি হত্যা কৰিছিল ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশখনৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু বাংলাদেশত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত অব্যাহত থকা অত্যাচাৰক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়েও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত সমবেত এটা দলক কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়ে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিযোগে এই কথা সদৰী কৰে, ‘‘এই ঘটনাক লৈ আমি একাংশ বাংলাদেশী সংবাদ মাধ্যমত বিভ্ৰান্তিকৰ অপপ্ৰচাৰ দেখিবলৈ পাইছো । সত্যটো হ’ল ২০ ডিচেম্বৰত নতুন দিল্লীত বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ সন্মুখত প্ৰায় ২০-২৫ জনীয়া যুৱক-যুৱতীৰ এটা দল গোট খাইছিল আৰু মৈমনসিঙত দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷ লগতে বাংলাদেশৰ প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষাৰ দাবী জনায় । কোনো এটা সময়তে বেৰ ভাঙিবলৈ বা নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ কোনো চেষ্টা কৰা হোৱা নাছিল । ঘটনাস্থলীত নিয়োজিত আৰক্ষীয়ে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে দলটোক ছত্ৰভংগ দিয়ে ।’’
মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয়, ‘‘বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভাৰতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । আমাৰ বিষয়াসকল বাংলাদেশী চৰকাৰৰ সংস্পৰ্শত আছে আৰু সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ দাসৰ নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়ৰ কাষ চাপিবলৈও আমি আহ্বান জনাইছো ।’’
উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাবোৰৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ । ভাৰতে ভিয়েনা সন্ধি অনুসৰি নিজৰ ভূখণ্ডত থকা বিদেশী দূতাবাস অথবা চিকিৎসালয়ৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
বন্দৰ চহৰখনৰ ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত (এইচ চি আই)ত সংঘটিত নিৰাপত্তাজনিত কাণ্ডৰ পিছতে চিটাগঙৰ ভাৰতীয় ভিছা আবেদন কেন্দ্ৰই দেওবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলো ভিছা সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত বাংলাদেশস্থিত ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তই নিশ্চিত কৰিছে যে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে এই সেৱা বন্ধ হৈ থাকিব । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, ‘‘শেহতীয়াকৈ এ এইচ চি আই চট্টগঙত সংঘটিত নিৰাপত্তাজনিত কাণ্ডৰ বাবে ভাৰতীয় ভিছা সম্পৰ্কীয় কাম-কাজ ২১/১২/২০২৫ ৰ পৰা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে স্থগিত ৰখা হ’ব ।’’
ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত দেশখনৰ পৰিস্থিতিৰ সম্যক মূল্যায়নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰি ভিছা কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰাৰ কথা পুনৰ ঘোষণা কৰা হ’ব ।
দেশখনত সংঘটিত ধাৰাবাহিক হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে বাংলাদেশত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । দেওবাৰে দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত দহজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এই ঘটনাক লৈ ব্যাপক ক্ষোভ আৰু গৰিহণাৰ সৃষ্টি হয় । বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই আইনী ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিছে ।
‘‘হিন্দু যুৱকক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত মৈমনসিঙত গ্ৰেপ্তাৰ ১০ জন, মৈমনসিং. ২০ ডিচেম্বৰ, ২০২৫: মৈমনসিঙৰ বালুকাত সনাতন হিন্দু যুৱক দীপু চন্দ্ৰ দাস(২৭)ক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাই দহজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷’’ ইউনুছে এইদৰে কয় ।
ইফালে ৰাজধানী ঢাকাতো উত্তেজনা অব্যাহত আছে । শনিবাৰে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত ইনকিলাব মঞ্চৰ আহ্বায়ক শ্বৰীফ ওছমান হাদীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পিছতে দলটোৱে শ্বাহবাগ অঞ্চললৈ গুচি যায় ।
যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত হোৱা বিদ্ৰোহৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি ইনকিলাব মঞ্চৰ আহ্বায়ক শ্বৰীফ উছমান হাদীক বৃহস্পতিবাৰে মৃত ঘোষণা কৰা হয় । ১২ ডিচেম্বৰত ঢাকাৰ বিজয়নগৰ অঞ্চলত ৰিক্সাৰে যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাত নিচেই ওচৰৰ পৰা তেওঁক গুলীওৱা হৈছিল ৷
তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতে ৰাজধানী ঢাকাত প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হয় আৰু দেওবাৰে ঢাকাৰ শ্বাহবাগ চ’কত কৰ্মীসকলে সমবেত হৈ নিহত নেতাজনৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
