নালছাৰৰ স্নাতকক নামভৰ্তি নকৰিবলৈ দিয়া বিচিআইৰ নিৰ্দেশক গৰিহণা প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ
ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ পাঁচ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী ।
By PTI
Published : August 16, 2026 at 2:10 PM IST
বেংগালুৰু: নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আগন্তুক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ অংশগ্ৰহণৰ বিৰোধিতা কৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত আছে । একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ অংশগ্ৰহণৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিচতেই সৰৱ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ।
১৫ আগষ্টত জাৰি কৰা এক বিবৃতিত হায়দৰাবাদৰ নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি বন্ধ কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলে বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে বাৰ কাউন্সিলক এই নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলৰ এই কাৰ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । বিচিআইৰ এই নিৰ্দেশক গৰিহণা দি নালছাৰত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে সহমত প্ৰকাশ কৰে । ক্ষমতাৰ আগত সত্য় কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাহস আৰু নৈতিক দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি তেওঁলোকে কয় ।
এই বিবৃতিটোত কয়, "আমি জানো যে বিচিআইয়ে নালছাৰৰ বিৰুদ্ধে সকলো কাৰ্যবিধি বন্ধ কৰিছে । অৱশ্যে ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপক সদস্যৰ বিৰুদ্ধে এনে অসাংবিধানিক আৰু অবৈধ কাৰ্যবিধি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব পৰাটোৱে এনে কাৰ্যৰ প্ৰকৃতি বা বৃহত্তৰ প্ৰভাৱৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰে ।" এই বিবৃতিটোত ২০২৬ চনৰ শ্ৰেণীৰ স্নাতক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বৰ্তমানৰ ৪০৯ গৰাকী আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ১২৮ গৰাকীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছে ।
তেওঁলোকে দাবী কৰে যে নামভৰ্তি নিষেধাজ্ঞা আৰু তদন্তৰ আদেশ পুনৰ আহ্বান কৰাৰ পিছতো বিচিআইয়ে নিজৰ কাৰ্যৰ স্বেচ্ছাচাৰী আৰু অবৈধ প্ৰকৃতি স্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ এক কীৰ্তিচিহ্নস্বৰূপ অনুষ্ঠান । বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ক উদযাপন কৰাই হৈছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য । যি দেশত উচ্চ শিক্ষা শ্ৰেণী, জাতি আৰু লিংগৰ ভেদাভেদ তথা ত্ৰুটিপূৰ্ণ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত, তাত এক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান পৰিয়ালসমূহৰ বাবে এক ডাঙৰ সফলতা আৰু গৌৰৱৰ চিনাকি বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।
বিবৃতিটোত পুনৰ কোৱা হৈছে যে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত অৱমাননা আৰু হীনমন্যতা প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকক সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাটো খুবেই অপমানজনক, লজ্জাজনক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সংগ্ৰামক উপহাস কৰা । ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলে নালছাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপক সমাজে তেওঁলোকৰ বাক স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা বাবে বিনাচৰ্তে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে ।
উল্লেখ্য় যে, নালছাৰ উপাচাৰ্য আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিললৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বাৰ্তাত বিচিআইৰ অধ্যক্ষ মনন কুমাৰ মিশ্ৰই পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলে ২০২৬ চনত আইনৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো ছাত্ৰক অধিবক্তা হিচাপে নাম পঞ্জীয়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব: নালছাৰ ২০২৬ চনৰ স্নাতক নামভৰ্তি সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশনা সংশোধন বিচিআইৰ