পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ গোচৰত আজি অভিযোগনামা দাখিল কৰিব নিয়াই

পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ গোচৰত আজি অভিযোগনামা দাখিল কৰিব নিয়াই
নিয়াৰ তদন্তত ২২ এপ্ৰিলৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰত্যক্ষ জড়িততা পোৱা গৈছিল বুলি বিষয়াসকলে কয় ।
By PTI
Published : December 15, 2025 at 9:59 AM IST
নতুন দিল্লী : পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ গোচৰত সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ নিয়াই অভিযোগনামা দাখিল কৰিব ৷ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নিয়াৰ তদন্তত ২২ এপ্ৰিলৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰত্যক্ষ জড়িততা পোৱা গৈছিল ৷
সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী তদন্তকাৰী সংস্থাই সোমবাৰে জম্মুৰ নিয়াৰ বিশেষ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিব বুলি বিষয়াসকলে লগতে কয় ৷ তিনিটা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগত নিয়াই জুন মাহত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু জুলাই মাহত সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক হত্যা কৰিছিল ৷
আটকাধীন বাটকোটৰ পাৰভেজ আহমেদ জোথাৰ আৰু পহলগামৰ বছিৰ আহমেদ জোথাৰে কয় যে আক্ৰমণকাৰী তিনিটা পাকিস্তানী নাগৰিক আৰু নিষিদ্ধ সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবা (LeT)ৰ সৈতে জড়িত ৷
নিয়াৰ বিষয়াই জনোৱা মতে, দুয়োজনে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক খাদ্য, বাসস্থান আৰু লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াইছিল ৷
২৮ জুলাইত শ্ৰীনগৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত ‘অপাৰেশ্যন মহাদেৱ’ নামৰ ক’ডনেমৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা তিনিটা লস্কৰ-ই-তৈবা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা ডাচিগাম-হৰৱান বনাঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল ৷
২২ এপ্ৰিলত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামৰ বৈছাৰণ অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্মম আক্ৰমণত ২৬ গৰাকী পৰ্যটক নিহত হয় । পহলগাম আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ভাৰতীয় সেনাই ৭ মে’ত ‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ নামেৰে পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান দখল কৰা কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন স্থানত নিখুঁত আক্ৰমণ চলায় ৷
এই অভিযানৰ সময়ত লস্কৰ-ই-তৈবা আৰু জৈছ-ই-মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰকে ধৰি ৯টা স্থানক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল, য’ৰ পৰা ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আৰু নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ৷
