মানৱ সৰবৰাহ গোচৰত ৮ বাংলাদেশীসহ ৯ অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড এনআইএৰ বিশেষ আদালতৰ
অভিযুক্তই বাংলাদেশী মহিলাক লাভজনক কৰ্মসংস্থাপন আৰু ভাল মজুৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰলোভিত কৰি ভাৰতলৈ সৰবৰাহৰ পিছত তেওঁলোকক বেশ্যাবৃত্তি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।
Published : September 18, 2026 at 10:19 AM IST
নতুন দিল্লী : একেলগে ৯ জনকৈ অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে এনআইএৰ হায়দৰাবাদৰ বিশেষ আদালতে । এই ৯ অভিযুক্তৰ ভিতৰত আছে ৮ জন বাংলাদেশী । ১৭ ছেপ্টেম্বৰত গৃহীত ৰায়ত ২০১৯ চনত ভাৰতত সৰবৰাহ কৰা বাংলাদেশী মহিলাৰ সৈতে জড়িত মানৱ সৰবৰাহৰ গোচৰত ৯ অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
লগতে দোষী সাব্যস্ত হোৱা অভিযুক্তসকলৰ ওপৰত আদালতে মুঠ ১ লাখ ৩৭ হাজাৰ টকা জৰিমনাও বিহে । জৰিমনা পৰিশোধ নকৰিলে অতিৰিক্ত ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়ো প্ৰদান কৰে ।
এই গোচৰটো মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ এক নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত । বাংলাদেশী মহিলাক লাভজনক কৰ্মসংস্থাপন আৰু ভাল মজুৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰলোভিত কৰি ভাৰতলৈ সৰবৰাহৰ পিছত তেওঁলোকক বেশ্যাবৃত্তি ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল । মূল গোচৰটো তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে হায়দৰাবাদৰ পাহাড়ী শ্বৰীফ থানাত ৰুজু কৰিছিল ।
২০১৯ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চলোৱা অভিযানত জলপল্লী গাঁৱত চলি থকা বেশ্যালয়ৰ পৰা ৩ গৰাকী বাংলাদেশী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি হায়দৰাবাদৰ বালাপুৰৰ মহিমুদ কল'নীৰ এটা ঘৰৰ পৰা আন এগৰাকী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত এনআইএই এই গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লয় আৰু ২০১৯ চনৰ ১২ অক্টোবৰত RC-03/2019/NIA/HYD নম্বৰত গোচৰটো নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰে । তদন্তৰ সময়ত অভিযুক্তসকল মানৱ সৰবৰাহ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত থকাটো প্ৰমাণিত হয় । তাৰ পিছত এনআইএই ২০২০ চনৰ ১৭ অক্টোবৰত পলায়ন কৰা অভিযুক্ত তিনিজনকে (এ১, এ৩, এ৭) ধৰি ১২ জনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।
তদন্তৰ সময়ত ২০১৯ আৰু ২০২০ চনৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগ আৰু তেলেংগানাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । অভিযুক্ত ব্যক্তিসকল হৈছে ক্ৰমে ৰুহুল আমিন ধালী (এ২), মহম্মদ ইউছুফ খান ওৰফে মহম্মদ ইমৰাণ (এ৪), বিথি বেগম ওৰফে খাদিজা শ্বেখ (এ৫), ইমামুল গাজী ওৰফে মহম্মদ ৰাণা হুছেইন (এ৬), মহম্মদ আল মামুন (এ৮), সোজিব শ্বেখ (এ৯), সুৰেশ কুমাৰ দাস ওৰফে সাগৰ (এ১০), মহম্মদ আব্দুল্লা মুঞ্চি ওৰফে আব্দুল সৰকাৰ (এ১১) আৰু মহম্মদ আয়ুব শ্বেখ (এ১২) ।
তেওঁলোকৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ বিদেশী আইন, ১৯৪৬ আৰু অনৈতিক সৰবৰাহ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ১৯৫৬ৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।