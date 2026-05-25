জম্মু-কাশ্মীৰ : শ্বোপিয়ানত দাৰুল উলুম জামাতৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বীৰ ঘৰত NIAৰ অভিযান
তদন্তকাৰী দলটোৱে নিষিদ্ধ জামাত ইছলামীৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী শ্বাহজাদা ঔৰংজেবৰ ঘৰতো তালাচী অভিযান চলায় ।
By PTI
Published : May 25, 2026 at 12:02 PM IST
শ্ৰীনগৰ (জম্মু-কাশ্মীৰ) : সোমবাৰে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ শ্বোপিয়ান জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই অভিযান চলায় । এই অভিযানত জৈনাপোৰা অঞ্চলৰ মুলু চিত্ৰগামৰ বাসিন্দা ৰাজকুমাৰ ঔৰংজেৱৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হয় ।
সংবাদ সংস্থা PTI-এ উল্লেখ কৰা মতে, শ্বাহজাদা ঔৰংজেৱে ইয়াৰ পূৰ্বে শ্বোপিয়ানৰ জামাত-ই-ইছলামী (JeI)ৰ জিলা প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ জোৱানৰ সৈতে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে পুৱাৰ ভাগত ঘৰটোত উপস্থিত হৈ কেইবা ঘণ্টা ধৰি তালাচী চলায় । তালাচীৰ সময়ত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কোনো আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত সংস্থাটোৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে কোনো লোকক আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰো নিশ্চিত হোৱা নাই ।
ভাৰত চৰকাৰে ২০১৯ চনত বেআইনী কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন (UAPA)ৰ অধীনত নিষিদ্ধ কৰা জামাত-ই-ইছলামী জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা দমন কাৰ্যসূচীৰ মাজতে এই তালাচী চলোৱা হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত বিচ্ছিন্নতাবাদী কাৰ্যকলাপ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী পুঁজিৰ অভিযোগৰ বাবে এই নিষেধাজ্ঞা ২০২৪ চনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় ।
ইয়াৰ মাজতে, শ্বোপিয়ান জিলাৰ ইমাম চাহাব অঞ্চলৰ জামিয়া ছিৰাজ-উল-উলুমতো ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে তালাচী চলোৱা হয় । শেহতীয়াকৈ জম্মু-কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন (UAPA )ৰ ধাৰা ৮(১)ৰ অধীনত এই প্ৰতিষ্ঠানটোক অবৈধ সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ।