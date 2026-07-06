পহলগামৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ: এনআইএৰ নতুন অভিযোগনামাত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মূৰব্বীৰ নাম
সংস্থাটোৱে লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ ছৈয়দৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷ ছৈয়দৰ লগতে নিয়াই পাকিস্তানত থকা লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সহযোগী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট(টিআৰএফ)ৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ।
By ANI
Published : July 6, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 5:26 PM IST
নতুন দিল্লী: পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলোৱাৰ ইতিমধ্যে এবছৰ পূৰ্ণ হৈছে ৷ এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ নিয়াই নতুন অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।
এই অভিযোগনামাত সংস্থাটোৱে নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ ছৈয়দৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷ ছৈয়দৰ লগতে নিয়াই পাকিস্তানত থকা লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সহযোগী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট(টিআৰএফ)ৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ।
নতুন চাৰ্জশ্বীটখন ১৫৯৭ পৃষ্ঠাৰ ৷ এই চাৰ্জশ্বীট বা অভিযোগনামাত পাকিস্তানৰ ষড়যন্ত্ৰ, হাফিজ ছৈয়দৰ ভূমিকা আৰু এনআইএ-য়ে গোচৰটোত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তদন্ত আৰু তদন্তৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণৰ বিশদ বিৱৰণ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ৷
জম্মুৰ এনআইএৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা এই অভিযোগনামাত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সংস্থাটোৱে হাফিজ ছৈয়দৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ ব্যক্তিগত ক্ষমতা আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ(প্ৰতিৰোধ) আইন, ১৯৬৭ৰ বিভিন্ন ধাৰাত লস্কৰ-ই-তৈবা আৰু টিআৰএফৰ মুৰব্বী হিচাপেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
২০২৫ চনৰ ১৫ ডিচেম্বৰত দাখিল কৰা পূৰ্বৰ অভিযোগনামাত এন আই এই পাকিস্তানৰ আশীৰ্বাদপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী ছাজিদ জাটৰ নাম অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰিছিল । ইয়াৰোপৰি একেটা বৰ্ষৰে জুলাই মাহত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হাতত নিহত তিনি সন্ত্ৰাসবাদী আৰু অপাৰেশ্যন মহাদেৱৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন দুই ব্যক্তিকো অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সংস্থাটোৱে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা, সুবিধা প্ৰদান আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা ভূমিকাৰ বাবে নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন সক্ৰ-ই-তৈবা আৰু টিআৰএফক আইনী সত্তা হিচাপে অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত হোৱা এক বৰ্বৰ আক্ৰমণত পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পৰ্যটকসকলক ধৰ্মৰ ভিত্তিত হত্যা কৰিছিল । এই আক্ৰমণত ২৫ জন নিৰীহ পৰ্যটকৰ লগতে এজন স্থানীয় লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷
প্ৰথমাৱস্থাত অনন্তনাগ জিলাৰ পহলগাম থানাত এই হত্যালীলাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে গোচৰটোৰ তদন্তৰ ভাৰ এনআইএক দিছিল ।
সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা ভাৰতৰ ভূমিত সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানৰ যি লক্ষ্য, সেই ষড়যন্ত্ৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত পোহৰলৈ অনাৰ প্ৰয়াসৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই এই গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: মুম্বাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণত নিহত ৬, আহত ১ ; সোমবাৰে বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান