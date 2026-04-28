দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন স্থানত এনআইএ ৰ দল, আৰম্ভ কৰিছে অভিযান

ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে আৰু ভোটদানৰ সময়ত বা পিছত উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে অভিযান অব্যাহত ৷

WEST BENGAL ELECTION 2026
পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন স্থানত এনআইএৰ দল (ANI)
By ANI

Published : April 28, 2026 at 4:46 PM IST

কলকতা: বুধবাৰে পশ্চিমবংগত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা থকা অৱস্থাতে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ এনআইএই পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উপস্থিত হৈছে ৷ তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে পূব বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পৰগনা, হুগলী, নদীয়া, হাওৰা আৰু কলকাতা আদি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত উপস্থিত হৈছে ৷ অবৈধ মাৰাণাস্ত্ৰ আৰু খাৰুৱা তেলজাতীয় বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ মজুতকৰণ গোচৰৰ তদন্ত চলাবলৈ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ দল উপস্থিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৷

সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে কয়,"ভোটগ্ৰহণ যাতে শান্তিপূৰ্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই পদক্ষেপ হৈছে ৷ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে আৰু ভোটদানৰ সময়ত বা পিছত উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰখা হ'ব ৷"

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, ২৬ এপ্ৰিলত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এনআইএই নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ গতিবিধি ৰোধৰ বাবে পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে অভিযান চলাব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

ইতিমধ্যে ৭৯ টা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে অপৰাধ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা ভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, ২৫ এপ্ৰিলত উত্তৰ কাশীপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল এক গোচৰ ৷ বিএনএছ ২০২৩ৰ অধীনত ৰুজু হোৱা গোচৰটোৰ ভিত্তি অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ সেয়ে ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এনআইএৰ দলে ৷

অবৈধভাবে খাৰুৱা তেলজাতীয় সামগ্ৰী মজুত কৰি হিংসাত্মক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কাৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই সমূহ সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে তদন্তৰ দায়িত্ব এনআইএক প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ে প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

ইফালে ৮ নং ধাৰাৰ ৬(৫) অধীনত এনআইএ আইন ২০০৮ৰ ক তদন্ত দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ এনআইএক প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ৷

WEST BENGAL ELECTION 2026

