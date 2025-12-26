পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰা দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণলৈকে... সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সন্মিলনত বুজ ল'লে গৃহমন্ত্ৰীয়ে

পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰা দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণলৈকে... সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সন্মিলনত বুজ ল'লে গৃহমন্ত্ৰীয়ে
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা দুদিনীয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সন্মিলনত পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণ আৰু অন্যান্য ঘটনা সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে ।
Published : December 26, 2025 at 8:44 PM IST
নতুন দিল্লী: সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক সংগঠিত অপৰাধৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত ৪০০ টা ফাইলৰ তথ্যকোষৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই ।
এন আই এৰ তথ্য অনুসৰি এই ডাটাবেছত দেশৰ সক্ৰিয় প্ৰতিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ লগতে লস্কৰ-ই-তৈবা(LeTT), জইছ-ই-মহম্মদ(JeM), আনছাৰুল্লাহ বাংলা টীম(ABT), লৰেন্স বিষ্ণৈ গোট আৰু খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী গোটকে ধৰি গেংষ্টাৰৰ সবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ৰাজধানী দিল্লীত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী তদন্তকাৰী সংস্থাই আয়োজন কৰা দুদিনীয়া সন্মিলনৰ পিছত ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এন আই এৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই কয়, ‘‘ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সকলো নিৰাপত্তা সংস্থাই এই ডাটাবেছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য’ত এফ আই আৰ, জেৰাৰ প্ৰতিবেদন, আঙুলিৰ ছাপৰ তথ্য, সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰিয়ালৰ সবিশেষ, ভয়েচ ৰেকৰ্ডিং আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।’’
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰা এই সন্মিলনত ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ধাৰা, সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ মোডাছ অপাৰেণ্ডি আদিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।
এই সন্মিলনত পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণ আদি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব । অধিৱেশনৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানৰ বিশেষ অধিবেশনত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাটোৰ আন এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘দুদিনীয়া সন্মিলনত হোৱা এই আলোচনাৰ লক্ষ্য হৈছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ মাজত অভিজ্ঞতা আৰু উন্নত পদ্ধতিসমূহৰ ভাগ-বতৰা কৰা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ তদন্তৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰা ।’’
সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শূন্য সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ অধীনত অনুষ্ঠিত এই বাৰ্ষিক সন্মিলনখন উদীয়মান ভাবুকি প্ৰতিহত কৰিবলৈ ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ এক মঞ্চত পৰিণত হৈছে ।
এই সন্মিলন সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত নিয়োজিত সশস্ত্ৰ বাহিনী, কাৰিকৰী, আইনী আৰু ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞ আৰু সংস্থাসমূহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু সন্ত্ৰাসবাদে সৃষ্টি কৰা ভাবুকিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ এক মঞ্চ ৷
সন্মিলনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ‘সমগ্ৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী’ৰ মনোভাৱেৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম স্থাপন কৰি বিভিন্ন অংশীদাৰৰ মাজত সহযোগিতা গঢ়ি তোলা আৰু ভৱিষ্যতৰ নীতি প্ৰণয়নৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ উপস্থাপন কৰা ।
এই সন্মিলনত বিদেশী ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰমাণ সংগ্ৰহ, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী তদন্তত ডিজিটেল ফৰেনছিক আৰু তথ্য বিশ্লেষণ, ফলপ্ৰসূ বিচাৰ ব্যৱস্থাপনা, উগ্ৰবাদ, চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিৰুদ্ধে আহিব পৰা ভাবুকি প্ৰতিহত কৰা আদি বিষয়সমূহ সন্মিলনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু বিশেষজ্ঞসকলে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিত্তীয় নেটৱৰ্কসমূহক বিঘ্নিত কৰাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব, যেনে - সঁজুলি, কৌশল আৰু কেছ লাৰ্ণিং লগতে ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কৌশল প্ৰণয়ন আৰু উদীয়মান ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সমস্যাসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰতিষ্ঠানিক সামৰ্থ গঢ়ি তোলা ।
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিষয়সমূহৰ সৈতে জড়িত কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু বিভাগসমূহৰ বিষয়া আৰু আইন আৰু ফৰেনছিক প্ৰযুক্তিৰ দৰে আনুষংগিক ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
