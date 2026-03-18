মণিপুৰত অসম ৰাইফলছৰ বাহনত আক্ৰমণ : তিনি কেডাৰৰ বিৰুদ্ধে NIA ৰ অভিযোগনামা দাখিল

এই আক্ৰমণত গুৱাহাটীস্থিত অসম ৰাইফলছৰ দুজন জোৱান শ্বহীদ হৈছিল ৷

NIA FILES CHARGES AGAINST 3 PLA TERRORIST CADRES IN AMBUSH OF ASSAM RIFLES CASE OF MANIPUR
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 9:13 PM IST

তেজপুৰ: বিগত ২০২৫ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত মণিপুৰত অসম ৰাইফলছৰ বাহনৰ ওপৰত হৈছিল ভয়াবহ আক্ৰমণ ৷ এই আক্ৰমণৰ গোচৰত জড়িত নিষিদ্ধ পিপলছ লিবাৰেশ্বন আৰ্মী (পি এল এ) নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ তিনিজন সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা(NIA)ই মঙলবাৰে অভিযোগনামা দাখিল কৰে ৷ এই আক্ৰমণত গুৱাহাটীস্থিত অসম ৰাইফলছৰ দুজন জোৱান শ্বহীদ হৈছিল ৷

ইম্ফলস্থিত এন আই এ-ৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত তিনিওজন অভিযুক্তক ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা(BNS), অস্ত্ৰ আইন, ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আইন, বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আইন আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) (Arms Act, Prevention of Damage to Public Property Act, Explosive Substances Act আৰু UA(P) Act) ৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।

অভিযুক্ত তিনিজন ক্ৰমে - থোংগ্ৰাম সদানন্দ সিং ওৰফে ঙাচিক ওৰফে পুৰকাপা, খুণ্ডোংবাম ওজি মেইটেই ওৰফে কেইলাল আৰু ইৰেংবাম জুগিন্দ্ৰ মেইটেই ওৰফে জুগিন মেইটেই ৷ তিনিওজন মণিপুৰৰ বাসিন্দা ৷ তেওঁলোকক ইতিপূৰ্বে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ নাম্বোল সাবল লৈকাই এলেকাত ৩৩ নং অসম ৰাইফলছৰ এখন বাহনত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল । এই আক্ৰমণ পি এল এ-ই দেশত আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধসদৃশ কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ চেষ্টাৰে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে সংঘটিত কৰিছিল বুলি তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে ।

এন আই এৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে, আক্ৰমণৰ দিনাই নিষিদ্ধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰকেৰে সজ্জিত পি এল এৰ কেডাৰসকলে নামবোল ছাবাল লেইকাই ক্ৰছিঙত সমবেত হৈ অসম ৰাইফলছৰ বাহনখনত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলাইছিল । এই আক্ৰমণত বাহনখনৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে দুজন জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে আন পাঁচজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।

বিগত নৱেম্বৰ মাহত স্থানীয় আৰক্ষীৰ পৰা এই গোচৰটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এন আই এ-য়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । গোচৰ নম্বৰ RC-03/2025/NIA/IMP ৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক: দেশত ৮০ শতাংশ বান্দৰ হ্ৰাস পাইছে : গৱেষণাত প্ৰকাশ উদ্বেগজনক তথ্য়

