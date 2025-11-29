দিল্লী বিস্ফোৰণ গোচৰ : চাৰি অভিযুক্তৰ 'নিয়া'ৰ জিম্মাৰ ম্য়াদ আৰু ৭ দিনলৈ বৃদ্ধি

দিল্লী বিস্ফোৰণ গোচৰ : চাৰি অভিযুক্তৰ 'নিয়া'ৰ জিম্মাৰ ম্য়াদ আৰু ৭ দিনলৈ বৃদ্ধি
১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ সমীপত এখন গাড়ী বিস্ফোৰণত ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল ৩২ জন ।
Published : November 29, 2025 at 5:54 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ পাটিয়ালা হাউছ আদালতে লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰত NIA-ৰ জিম্মাত থকা চাৰিজন অভিযুক্তৰ ম্যাদ আৰু ৭ দিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰে । শনিবাৰে অভিযুক্তকেইটাৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ কথা আছিল, তাৰ পিছত অভিযুক্তকেইটাক আদালতত হাজিৰ কৰা হয় । ২০ নৱেম্বৰত আদালতে চাৰিওজনকে আজিলৈকে NIA-ৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
আদালতে NIA-ৰ জিম্মা বঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া অভিযুক্তকেইটাৰ ভিতৰত আছে পুলৱামাৰ ডাঃ মুজাম্মিল শ্বকিল গনাই, জম্মু-কাশ্মীৰৰ ডাঃ আদিল আহমেদ ৰাথাৰ, লক্ষ্ণৌৰ ডাঃ শ্বাহীন ছাইদ, জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুফতি ইৰফান ৱাগায় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২৭ নৱেম্বৰত আদালতে এই গোচৰৰ অভিযুক্ত তথা আত্মঘাতী বোমাৰু ডাঃ উমৰ নবিৰ সহযোগী জাছিৰ বিলাল ৱানী ওৰফে ডেনিছৰ জিম্মা ৭ দিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছিল ।
NIA Arrests Terrorist Umar Un Nabi’s Harbourer in Delhi Terror Blast Case pic.twitter.com/PfSZatavZZ— NIA India (@NIA_India) November 26, 2025
NIA-ৰ মতে, ডানিছে ড্ৰ’ণখনত কাৰিকৰী পৰিৱৰ্তন কৰি গাড়ী বোমা বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বে ৰকেট তৈয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । NIA-ৰ তথ্য অনুসৰি ওমৰ উন নবিৰ সৈতে ডেনিছে সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰ সম্পন্ন কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
NIA-ৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডানিছক ওমৰে আত্মঘাতী বোমাৰু হ’বলৈ প্ৰৰোচিত কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কুলগামৰ এটা মছজিদত ডাক্তৰ মডিউলটো লগ কৰিবলৈ সন্মত হয়, তাৰ পৰা তেওঁক হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদৰ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিবলৈ লৈ যোৱা হয় ।
ডানিছক পূৰ্বে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল আৰু জেৰাৰ সময়ত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে মডিউলৰ আন সদস্যসকলে তেওঁক নিষিদ্ধ জৈছ-ই-মহম্মদৰ বাবে অভাৰ-গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কাৰ (অ’ জি ডব্লিউ) হোৱাটো বিচাৰিছিল, আনহাতে ওমৰে তেওঁক আত্মঘাতী বোমাৰু হ’বলৈ কেইবামাহো ধৰি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰাই আছিল ।
NIA-ৰ তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ওমৰৰ এই প্ৰচেষ্টা বিফল হৈছিল যেতিয়া ডানিছে তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ দুৰ্বল আৰু ইছলামত আত্মহত্যাক পাপ বুলি গণ্য কৰা সত্যৰ উদাহৰণ দি নাকচ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত আমিৰ ৰছিদ আলীক দহ দিনৰ বাবে NIA-ৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । যোৱা ১৬ নৱেম্বৰত NIA ই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আমিৰ ৰছিদ আলীক ।
মন কৰিবলগীয়া যে, লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰত আমিৰক NIA-এ প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । আমিৰ ৰছিদ আলীয়ে মূল অভিযুক্ত ওমৰক গাড়ী অধিগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰাৰ অভিযোগ আছে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ সমীপত আমিৰ ৰছিদ আলীৰ নামত পঞ্জীয়নভুক্ত i10 গাড়ী এখন বিস্ফোৰণ ঘটিছিল । এই বিস্ফোৰণত ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৩২ জন আহত হয় ।