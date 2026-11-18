দিল্লীত হ'ব এনআইএৰ দুদিনীয়া সন্ত্ৰাস বিৰোধী সন্মিলন
জম্মু-কাশ্মীৰত চলি থকা সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ মাজতে এনআইএৰ বিশেষ সন্মিলন । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সন্ত্ৰাস বিৰোধী সন্মিলনৰ আয়োজন ।
Published : November 18, 2026 at 8:27 PM IST
নতুন দিল্লী : জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ থকাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থা চমুকৈ এনআইএয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজধানী দিল্লীত দুদিনীয়া সন্ত্ৰাস বিৰোধী সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছে । য'ত সীমান্তৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ মোকাবিলাত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে কুলগাম জিলাত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী লতিফ ভাট নিহত হয় । এই ঘটনাৰ এদিন পিছত অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই সন্ত্ৰাস বিৰোধী সন্মিলন উদ্বোধন কৰিব । এই সন্মিলনে পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক আৰু সেইবোৰৰ স্থানীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে সৃষ্টি কৰা নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি পুনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
The 6th Anti Terror Conference is being held on 19th and 20th November, 2026 at Dr D S Kothari Auditorium, DRDO Bhawan, Rajaji MARG. The event will be inaugurated by the Honble Union Home and Co-operation Minister. @HMOIndia https://t.co/yY95C83xcD— NIA India (@NIA_India) November 18, 2026
কুলগাম এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কক লৈ পুনৰ প্ৰশ্ন
জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে অব্যাহত থকা অভিযানৰ মাজতে এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব । ১১ নৱেম্বৰত কুলগামৰ চিআৰপিএফৰ চেকপইণ্টত সংঘটিত আক্ৰমণত ৩ গৰাকী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান আহত হৈছিল । এই আক্ৰমণত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী লতিফ ভাট জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছে ।
সোমবাৰে এক এনকাউণ্টাৰত ভাটৰ সহযোগী উমৰ নিছাৰ দাৰ নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ভাটে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে পিছত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত জংগলপোৰা গাঁৱত এক এনকাউণ্টাৰত ভাট নিহত হয় ।
এই অভিযানত জড়িত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী, সেনা, চিআৰপিএফ আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাক গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰশংসা কৰে । এই অভিযানে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত ফলপ্ৰসূ সমন্বয় প্ৰতিফলিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীলতা নীতি পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰে ।
ইফালে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হ'বলগীয়া সন্মিলনে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক সংস্থাসমূহৰ বাবে বিকশিত সন্ত্ৰাসবাদী ভাবুকিৰ মূল্যায়ন, কাৰ্যকৰী অভিজ্ঞতাৰ বিনিময় আৰু চোৰাংচোৱা-বিনিময় আৰু তদন্তমূলক সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক উমৈহতীয়া মঞ্চ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কেন্দ্ৰৰ 'সমগ্ৰ চৰকাৰ' পদ্ধতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অংশীদাৰসকলৰ মাজত সমন্বয় উন্নত কৰা আৰু যৌথ কাৰ্যপন্থাৰ বাবে আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক ব্যৱস্থা স্থাপনৰ ওপৰত আলোচনাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব । এই সন্মিলনে ভৱিষ্যতে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতি আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সঁহাৰিৰ বিষয়েও অৱগত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
সন্মিলনৰ মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে বিদেশী ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰমাণ আহৰণ কৰা, সন্ত্ৰাসবাদী তদন্তত ডিজিটেল ফৰেনছিক আৰু তথ্য বিশ্লেষণ ব্যৱহাৰ কৰা, বিচাৰ ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰা, উগ্ৰবাদক প্ৰতিহত কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি উদীয়মান হাইব্ৰিড ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা ।
সন্মিলনত অংশগ্ৰহণয়ে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি আৰু কৌশলসমূহকে ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় নেটৱৰ্কসমূহক বিঘ্নিত কৰাৰ উপায়সমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিব । ঘটনাৰ বিশ্লেষণ, কাৰ্যকৰী অভিজ্ঞতা, ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কৌশল আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থাও আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ
সন্মিলনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হ'ব ৰাজ্যিক আৰক্ষী কৰ্মী আৰু অনুশীলনকাৰী পেছাদাৰীসকলৰ বাবে সামৰ্থ্য বিকাশৰ কাৰ্যসূচী । এই প্ৰশিক্ষণত সন্ত্ৰাসবাদৰ তদন্তত নতুন অপৰাধমূলক আইন প্ৰয়োগ কৰা, বিচাৰৰ সময়ত ডিজিটেল প্ৰমাণ ব্যৱহাৰ কৰা, বিচাৰৰ কৌশল আৰু পৰিচালনাৰ উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ উপৰিও সন্ত্ৰাসবাদৰ গোচৰ, প্ৰতিৰক্ষাৰ দ্বাৰা উত্থাপন কৰা প্ৰত্যাহ্বান, সাক্ষী সুৰক্ষা আৰু বিচাৰ শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰী পদক্ষেপসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বিশেষ আইনী বিধানসমূহো সামৰি লোৱা হ'ব ।
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া, কেন্দ্ৰীয় তদন্ত আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থা আৰু আইন, ফৰেনছিক, আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিশেষজ্ঞসকলে দুদিনীয়া এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :
কাশ্মীৰত লস্কৰৰ শীৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী লতিফ ভাট নিহত : নিশ্চিত কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীয়ে