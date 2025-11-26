ETV Bharat / bharat

দিল্লীত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত এইকেইখন ৰাজ্যলৈ নিয়াৰ সৰ্তকবাৰ্তা

লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰত একাধিক তথ্য অনুসৰণ কৰি নিয়াই ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে মিলি সমগ্ৰ দেশতে তালাচী চলাইছে ।

CAR BLAST IN DELHI
এন আই এয়ে চাৰিখন ৰাজ্যক সন্ত্ৰাসবাদী সহানুভূতিশীল লোকৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছতে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে চোৰাংচোৱাগিৰি বৃদ্ধি কৰে (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 26, 2025 at 6:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : লালকিল্লাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই থকা ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা (নিয়া)ই দিল্লী, হাৰিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীৰ, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক সেই ৰাজ্যসমূহত আত্মগোপন কৰি থকা বগা কলাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী মডিউলৰ সমৰ্থক আৰু সহায়কসকলৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰিছে ।

নিয়াৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, "নিয়াই দিল্লী আৰক্ষী, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী, হাৰিয়ানা আৰক্ষী, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষী, আৰু বিভিন্ন ভগ্নী সংস্থাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে । বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ বৃহত্তৰ ষড়যন্ত্ৰ উন্মোচন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আন ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিবলৈও সংস্থাটোৱে কেইবাটাও লিডৰ তদন্ত চলাই আছে ।"

মঙলবাৰে সন্ধিয়া ফৰিদাবাদৰ পৰা ধৌজ নিবাসী শ্বোৱেইবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সংস্থাটোৱে । নিয়াৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বে শ্বোৱেইবে ওমৰ (আত্মঘাতী বোমাৰু)ক লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াইছিল, য’ত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কেইবাজনো আহত হৈছিল ।

মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, ‘এজেন্সীয়ে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন তথ্যৰ তদন্ত কৰি আছে আৰু সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত ৰাজ্যজুৰি তালাচী চলাইছে যাতে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আন ব্যক্তিক চিনাক্ত আৰু বিচাৰি উলিওৱা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে তদন্তৰ সময়ত নিয়াই গাড়ী বোমাৰু ওমৰৰ আন ছয়জন ঘনিষ্ঠ সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

প্ৰখ্যাত নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ তথা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰকাশ সিঙে কয়, "লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ নিয়াই চেষ্টা চলাইছে । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ পিছত ইতিমধ্যে বহু ইছলামিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু মাদ্ৰাছা চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ চোৰাংচোৱাগিৰিৰ আওতালৈ আহিছে ।"

তেওঁ কয় যে শেহতীয়া সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ডত “উগ্ৰপন্থী চিকিৎসক” জড়িত হোৱাটো এক অতি গুৰুতৰ ধাৰা । প্ৰাথমিক তদন্তৰ ফলাফলৰ উদ্ধৃতি দি সিঙে কয় যে পাকিস্তানস্থিত জৈছ-ই-মহম্মদ (জে এম) বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । সিঙে কয়, ‘অৱশ্যে নিয়াৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ’লেই সত্য ওলাই পৰিব ।’

ইয়াৰ পূৰ্বে নিয়াই পুলৱামাৰ পৰা ডাঃ মুজাম্মিল শ্বাকিল গনাই, অনন্তনাগৰ পৰা ডাঃ আদিল আহমেদ ৰাথেৰ আৰু লক্ষ্ণৌৰ পৰা ডাঃ শ্বাহীন ছাইদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল—আটাইকেইজন ফৰিদাবাদৰ আল ফালাহ মেডিকেল কলেজৰ সৈতে জড়িত । জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্বোপিয়ানৰ মৌলবী মুফতি ইৰফান আহমেদ ৱাগাইকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সংস্থাটোৱে ।

১০০ জনতকৈ অধিক সাক্ষীক জেৰা

নিয়াৰ তদন্তত কোৱা হৈছে যে এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত এই আটাইকেইজনেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল, য’ত কেইবাজনো নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বহু লোক আহত হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে নিয়াই কাশ্মীৰৰ বাসিন্দা জাছিৰ বিলাল ৱানী ওৰফে ডেনিছ আৰু আমিৰ ৰছিদ আলীক দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত ১০ নৱেম্বৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণত আহত হোৱা সাক্ষীকে ধৰি এতিয়ালৈকে সংস্থাটোৱে ১০০ৰো অধিক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক জেৰা কৰিছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ডি জি পি শেশ পল বৈদে নিয়া আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ এই কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰে । বৈদে কয়, "মই নিশ্চিত যে নিয়াই ১০ নৱেম্বৰৰ দিল্লী বোমা বিস্ফোৰণৰ প্ৰকৃত দোষীক চিনাক্ত কৰিব । দিল্লী বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সংস্থাটোৱে সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে ।" বৈদে লগতে কয়, "আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্ৰাসবাদৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যেন লাগে । চৰকাৰে এনে প্ৰৱঞ্চনামূলক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত লগাত মই আনন্দিত । এনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিয়া উচিত ।"

লগতে পঢ়ক : ‘এয়া ঘৃণনীয় সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড’, লালকিল্লা বিস্ফোৰণক গৰিহণা দি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত গৃহীত প্ৰস্তাৱ

দিল্লীত বোমা বিস্ফোৰণৰ সঠিক মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী

দিল্লী বিস্ফোৰণ : নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ভাঙি পেলালে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ

TAGGED:

NIA ALERTS STATES
WHITE COLOUR TERROR MODULE
DELHI RED FORT BLAST
ইটিভি ভাৰত অসম
CAR BLAST IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.