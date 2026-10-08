মহিলা সাংবাদিকক নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ
যোৱা ৫ অক্টোবৰত প্ৰকাশিত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি নতুন দিল্লী জিলা আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগ লাভ কৰিছিল ৷
By ANI
Published : October 8, 2026 at 6:40 PM IST
নতুন দিল্লী : যোৱা ৩ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ সময়ত তিনিগৰাকী মহিলা সাংবাদিক দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৱানৰ দ্বাৰা যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ৷ এই ঘটনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
এক বিবৃতি অনুসৰি আয়োগে লক্ষ্য কৰিছে যে বাতৰিৰ প্ৰতিবেদনৰ বিষয়বস্তু যদি সঁচা হয়, তেন্তে এয়া মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ গুৰুতৰ বিষয় । সেই অনুসৰি দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্তক জাননী জাৰি কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত বিষয়টোৰ সবিশেষ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
যোৱা ৫ অক্টোবৰত প্ৰকাশিত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি নতুন দিল্লী জিলা আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগ লাভ কৰিছিল ৷ এই অভিযোগৰ তদন্তৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখালৈ গোচৰটো হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত পুনৰীক্ষণৰ বিৰুদ্ধে ৩ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদত দিল্লী আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীয়ে আটক কৰাৰ সময়ত তিনিগৰাকী মহিলাই নিজকে সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিছিল ৷ তাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ সৈতে অভব্য আচৰণ কৰা বুলি যোৱা ৪ অক্টোবৰত তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল বুলি এগৰাকী বিষয়াই জনায় ।
NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported sexual harassment of three journalists by Delhi Police personnel during a protest at Jantar Mantar, New Delhi on 3rd October 2026. May like to refer to the press release at: https://t.co/7wZt6vtTrS @PIB_India @ANI @PTIofficial https://t.co/ewbhatGCUo— NHRC India (@India_NHRC) October 8, 2026
উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত নেহা যাদৱে কয়, “সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত নিজকে সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিয়া তিনিগৰাকী মহিলাই আটক কৰাৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰে । তেওঁলোকৰ অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু বিষয়টো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।’’
ইয়াৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৫ অক্টোবৰত যন্তৰ মন্তৰত তিনিগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা অসৎ আচৰণৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক সংসদ ষ্ট্ৰীট থানাৰ বাহিৰৰ পৰা আটক কৰে ।
NHRC takes suo motu cognisance of alleged sexual harassment of three women journalists during October 3 protest Read @ANI Story I https://t.co/nnHfbkTVao #Journalists #NHRC #Police #Protests https://t.co/n8KqnpYZBD— ANI Digital (@ani_digital) October 8, 2026
আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ বাবেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ এজনে কয় যে সন্ধিয়া ৬:০০ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:০০ বজালৈকে তেওঁলোকে এই কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । পুৱা ৭:০০ বজাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে লগতে অভিযোগ কৰে যে কেৱল এফআইআৰ পঞ্জীয়নৰ দাবী জনোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ লোকে তেওঁলোকৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি জিম্মাত লৈ যায় ।
লগতে পঢ়ক : যন্তৰ মন্তৰ প্ৰতিবাদক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত বিভ্ৰান্তিকৰ পোষ্ট আঁতৰাবলৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ