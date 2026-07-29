ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে দুসপ্তাহৰ সময় বান্ধি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰক, কিন্তু কিয় ?

ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে দুসপ্তাহৰ সময় বান্ধি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰক, কিন্তু কিয় ?
কাছাৰ জিলাৰ এটা কাৰখানাত হোৱা বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ সৱিশেষ লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগক ৷
Published : July 29, 2026 at 9:40 PM IST
নতুন দিল্লী: অসম চৰকাৰলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ৷ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো তথ্য দিব লাগিব মানৱ অধিকাৰ আয়োগক ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ আঁৰত আছে কাছাৰ জিলাৰ এটা কাৰখানাত হোৱা বিস্ফোৰণ ৷ কাৰখানাত হোৱা বিস্ফোৰণত চাৰিজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ সেয়ে দেওবাৰে কাৰখানাত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে আয়োগে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, দেওবাৰে কাছাৰ জিলাৰ এটা কাৰখানাত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ আৰু চাৰিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ পৰা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত বিশদ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । বুধবাৰে আয়োগে অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ জাননী জাৰি কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে আয়োগে ।
বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি, দেওবাৰে পুৱা ধাতু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কাৰখানাত সংঘটিত বিস্ফোৰণত ৪ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন দুজন শ্ৰমিক আহত হৈছিল । এক বিবৃতিত জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে উল্লেখ কৰিছে যে, যদি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি সঁচা হয় তেন্তে ই শ্ৰমিকৰ মানৱ অধিকাৰৰ বাবে উদ্বেগজনক ৷
উল্লেখ্য যে, ২৬ জুলাইত কাৰখানাটো হোৱা বিস্ফোৰণৰ সময়ত ১০০ৰো অধিক শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰখানাটোৰ মালিকসহ পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাকেশ কুমাৰ ছুৰানা নামৰ স্বত্বাধিকাৰীজনক আটক কৰি কাছাৰৰ উদৰবন্দ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷
ইফালে সোমবাৰে আয়োগে জাৰি কৰা জাননীকনত উল্লেখ কৰিছে যে, অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ৷ লগতে আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়াল, কাৰখানোটৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া আৰু আহত শ্ৰমিকসকলক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব লাগিব ৷
লগতে পঢ়ক: কয়লা ব্লক আবণ্টন কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং