চৰকাৰী হাস্পতালত সাপে খোঁটাৰ বেজী মজুত ৰখাটো বাধ্য়তামূলক: সকলো ৰাজ্যলৈ নিৰ্দেশ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ

চৰকাৰী হাস্পতালত সাপে খোঁটাৰ বেজী মজুত ৰখাটো বাধ্য়তামূলক: সকলো ৰাজ্যলৈ নিৰ্দেশ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ
আয়োগে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিবলৈ এই জাননী জাৰি কৰিছে ।
By PTI
Published : September 9, 2026 at 10:08 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো চৰকাৰী হাস্পতালত এণ্টি স্নেক ভেনম (এ এছ ভি) অৰ্থাৎ সাপে খোঁটা লোকক তাৎক্ষণিকভাৱে দিয়া বেজী মজুত ৰখাটো বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ৷ ইতিমধ্যে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰতিখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিবলৈ আয়োগে এই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
উত্তৰ প্ৰদেশৰ চিত্ৰকূটৰ এখন জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ গাফিলতিৰ বাবে আৰু জৰুৰীকালীন জীৱন ৰক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত সাপে খোঁটাৰ ফলত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আয়োগে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰশাসনলৈ এই জাননী জাৰি কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বিগত ১ ছেপ্টেম্বৰত সাপে খোঁটাৰ লগে লগে এই জিলা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোলৈ এজন যুৱকক অনাৰ পিছতো তেওঁ এণ্টি স্নেক ভেনম (এ এছ ভি) আৰু ভেণ্টিলেটৰ বা আই চি ইউৰ সহায়কে ধৰি সময়মতে পাবলগীয়া সকলোবিলাক জৰুৰীকালীন যত্নৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰ্যাপ্ত জৰুৰীকালীন ট্ৰেনজিটৰ সহায় নোলোৱাকৈ প্ৰয়াগৰাজৰ ওচৰলৈ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হয়, যাৰ ফলত বাটতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।
অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে মূল জিলা চিকিৎসালয় এখনত মৌলিক জীৱন ৰক্ষাকাৰী চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ অভাৱে সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত স্বাস্থ্য আৰু জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ উলংঘা কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগক দাখিল কৰা পত্ৰখনত অভিযোগ কৰা হৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চিত্ৰকূটৰ জিলা চিকিৎসালয়ত জৰুৰী চিকিৎসাৰ গাফিলতি, পলমকৈ কৰা চিকিৎসা আৰু জৰুৰীকালীন জীৱন ৰক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱৰ বাবে খাণ্ডেহা গাঁৱত বিষাক্ত সাপে খোঁটাৰ ফলত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় ।
অভিযোগকাৰীয়ে আয়োগৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিল যাতে ইয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ চিকিৎসক আৰু প্ৰশাসকৰ বিৰুদ্ধে নিৰপেক্ষ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সকলো জিলা চিকিৎসালয়তে বাধ্যতামূলক এ এছ ভিৰ উপলব্ধতা আৰু জৰুৰীকালীন সহায় নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় ।
অভিযোগত উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ তদন্ত কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আয়োগৰ পেনেলে নিৰ্দেশ দিয়ে । অভিযোগত উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহে ভুক্তভোগীৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰা যেন লাগে বুলি আয়োগে উল্লেখ কৰিছে ।
আয়োগৰ সদস্য প্ৰিয়ংক কানুংগোৰ অধ্যক্ষতাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ এখন বিচাৰপীঠে ১৯৯৩ চনৰ মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইনৰ ১২ নং ধাৰাত ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে ।
কানুংগোৱে কয়- “সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সকলো মুখ্য সচিবক জাননী জাৰি কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এ এছ ভিৰ বাধ্যতামূলক উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰা হয় ।
ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক আৰু নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যিকোনো মেপ নকৰা উচ্চ বিপদজনক অঞ্চল তৎক্ষণাত চিনাক্ত কৰি সাপে খোঁটা ঘটনাৰ অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰক আৰু পলম নকৰাকৈয়ে সকলো প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ৷ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত এই বিষয়ত এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।”
লগতে পঢ়ক: অসমত বছৰি সংঘটিত কমেও ৩৫০০ সাপে খোঁটাৰ ঘটনা, অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হোৱাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী সিংহলৰ