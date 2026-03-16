অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰয়িঙৰ ঘটনাক লৈ সৰৱ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ, চি বি আইক দিয়ক তদন্তৰ দায়িত্ব

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰয়িঙৰ ঘটনাক লৈ সৰৱ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ, চি বি আইক দিয়ক তদন্তৰ দায়িত্ব
বনকৰা কিশোৰীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত চি বি আইক অৰ্পণৰ নিৰ্দেশ আয়োগৰ ৷
Published : March 16, 2026 at 3:45 PM IST
গুৱাহাটী: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰয়িঙত সংঘটিত বন কৰা কিশোৰীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ ৷ ৰয়িঙত চাকমা জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ নিৰ্দেশনাক আদৰণি জনাইছে সৰ্বভাৰতী চাকমা ছাত্ৰ সংগঠনে ৷
উল্লেখ্য যে ৰয়িঙৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সৰ্বভাৰতীয় চাকমা ছাত্ৰ সন্থাই এক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ওচৰত ৷ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্য চৰকাৰক ৷ উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনত অবৈধ শিশু শ্ৰমিক, মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষীয়ে চলোৱা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হোৱা সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সৰ্বভাৰতীয় চাকমা ছাত্ৰ সংগঠন চমুকৈ এ আই চি এছ ইউৱে আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷
ইতিমধ্যে, সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে এন এইচ আৰ চিয়ে ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰয়িঙৰ ঘটনাটোৰ ভুক্তভোগী শিশুক শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰী শ্ৰমিক (নিষেধাজ্ঞা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ) আইন ১৯৮৬, কিশোৰ ন্যায় (শিশুৰ যত্ন আৰু সুৰক্ষা) আইন ২০১৫ উলংঘা কৰি অবৈধভাৱে ঘৰুৱা শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰা হৈছিল ৷
ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ভাৰ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷ আনহাতে, ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে কিয় ১০ লাখ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা নহ'ল বুলি অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবক প্ৰশ্ন কৰিছে আয়োগে ৷ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আয়োগে ৰাজ্যখনত চলি থকা শিশু শ্ৰমিক, ঘৰুৱা বন কৰা শিশু আৰু অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক ৷