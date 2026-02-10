কেন্দ্ৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ জাননী
মেঘালয়ত সংঘটিত অবৈধ কয়লাখনিৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অন্যান্য উত্তৰদাতাসকলক জাননী জাৰি কৰে ।
Published : February 10, 2026 at 11:53 PM IST
নতুন দিল্লী: মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা অবৈধ কয়লা খনিৰ বিস্ফোৰণত প্ৰায় ৩০ জনৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ ঘটনাটোৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে ।
এখন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত ‘মেঘালয়ৰ অবৈধ কয়লাখনিৰ বিস্ফোৰণত ১৮ জন নিহত’ শীৰ্ষক এটা বাতৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ প্ৰকাশ শ্ৰীবাস্তৱ আৰু বিশেষজ্ঞ সদস্য এ চেন্থিল ভেলক লৈ গঠিত এজনীয়া বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
শেহতীয়া শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠে কয়, ’’সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ এক অবৈধভাৱে পৰিচালিত কয়লাখনিত ডাইনামাইট বিস্ফোৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ য'ত ১৮ জন লোক নিহত হৈছিল ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২১ চনৰ জুলাই মাহৰ পিছত এইটোৱেই হৈছে খনন সম্পৰ্কীয় অন্যতম বৃহৎ দুৰ্ঘটনা । প্ৰতিবেদনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে দুবছৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে বিপজ্জনক খনন পদ্ধতি নিষিদ্ধ কৰিছিল ।’’
খবৰ অনুসৰি, ‘‘থাংস্কু অঞ্চলৰ এটা অবৈধ কয়লাখনিত পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । বিস্ফোৰণটো ডাইনামাইটৰ ফলত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে খনিৰ ভিতৰত বাকীসকল শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰে । এই পৰ্যন্ত ১৮ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিজন মৃত শ্ৰমিকৰ পৰিয়াললৈ ৩ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিছে । বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আইনকে ধৰি বি এন এছ এছ আৰু খনি আইনৰ অধীনত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।’’
প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে ২০১৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত কয়লা খনন আৰু পৰিবহণৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পিছতো ৰাজনীতিবিদ আৰু অন্যান্য প্ৰভাৱশালী লোকৰ সহযোগত খনিৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে অবৈধভাৱে কাম কৰি আছে, যিটো পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমৰ্থন কৰে ।
বিচাৰপীঠখনে কয় যে এই গোচৰত এন জি টিৰ আদেশ উলংঘা আৰু অমান্য কৰা দেখা গৈছে, য’ত ১৯৮১ চনৰ বায়ু (প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ) আইন, ভাৰতীয় বন আইন, ১৯২৭ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন, ১৯৮৬ উলংঘা কৰা হৈছে ।
এই খবৰে পৰিৱেশ বিধি মানি চলা আৰু নিৰ্ধাৰিত আইন কাৰ্যকৰীকৰণৰ সৈতে জড়িত বৃহৎ বিষয় উত্থাপন কৰে বুলি বিচাৰপীঠে কয় ।
বিষয়টোৰ গভীৰতাক স্বীকাৰ কৰি আৰু ২০২১ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এন জি টিয়ে মেঘালয় চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব, কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (চি পি চি বি), সংহত আঞ্চলিক কাৰ্যালয়, শিলচৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয় আৰু পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তক এই গোচৰৰ প্ৰতিবাদী হিচাপে লৈছে ।
পৰৱৰ্তী শুনানিৰ কমেও এসপ্তাহ পূৰ্বে শপতনামাৰ জৰিয়তে উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ ন্যায়াধিকৰণে নিৰ্দেশ দিছে । এন জি টিয়ে এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ১৯ মে’ত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
