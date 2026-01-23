পৰৱৰ্তী দশক ভাৰতৰ ! দেশত স্বচ্ছ শক্তিৰ উন্নয়ন, নিয়োগ সৃষ্টিক লৈ আশাবাদী মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী

পৰৱৰ্তী দশক ভাৰতৰ ! দেশত স্বচ্ছ শক্তিৰ উন্নয়ন, নিয়োগ সৃষ্টিক লৈ আশাবাদী মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী
শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনে ঔদ্যোগীকৰণ, নিযুক্তি আৰু বিশ্বৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ ক্ষমতাক আগুৱাই নিব পাৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ।
Published : January 23, 2026 at 1:44 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ শক্তি পৰিৱৰ্তনক বিশেষকৈ উদীয়মান অৰ্থনীতিসমূহৰ বাবে ঔদ্যোগিক বৃদ্ধি, নিয়োগ সৃষ্টি আৰু বিশ্বৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আহিলা হিচাপে পৰিকল্পিতভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ডাভোছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ বাৰ্ষিক বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চত "শক্তি : বৃহৎ পুঁজিৰ ব্যৱধান" শীৰ্ষক এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ অধিবেশনত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা আলোকপাত কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে নিজৰ স্বচ্ছ শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনক জনকেন্দ্ৰিক উন্নয়ন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, একে সময়তে শক্তি সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰিছে আৰু উদ্যোগৰ বাবে ব্যয় হ্ৰাস কৰিছে । নতুন আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰালয়ে মন্ত্ৰী যোশীৰ উদ্ধৃতি দি কয়, "ডাভোছৰ পৰা দিল্লীলৈকে পৰৱৰ্তী দশক ভাৰতৰ ।"
Had an insightful interaction with @DaveErnsberger, President of @EnergySPG, on the sidelines of World Economic Forum.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 22, 2026
Building robust global frameworks around credit, ESG and price discovery were the key highlights of our discussion.
We spoke about the need for integrated… pic.twitter.com/Q4yM7ZTj8G
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে ইতিমধ্যে ২৬৭ গিগাৱাট স্থাপন কৰা অজীৱাশ্ম শক্তি ক্ষমতা লাভ কৰিছে, য'ত এতিয়া দেশৰ মুঠ স্থাপন কৰা শক্তি ক্ষমতাৰ প্ৰায় ৫২ শতাংশ নবীকৰণযোগ্য শক্তিয়েই হৈছে, যিটো পূৰ্বৰ তুলনাত বহু বৃদ্ধি পাইছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতে শক্তি পৰিৱৰ্তনক কেৱল পৰিৱেশৰ আৱশ্যকতা হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ বৃদ্ধিৰ সক্ষমতা হিচাপেহে লয়, দ্ৰুত ঔদ্যোগীকৰণক সমৰ্থন কৰে আৰু ব্যৱসায় আৰু পৰিয়ালৰ বাবে একেদৰেই বিদ্যুৎ অধিক সুলভ কৰি তোলে ।
ফ্লেগশ্বিপ বিকেন্দ্ৰীকৃত নবীকৰণযোগ্য শক্তি কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পি এম সূৰ্য্য ঘৰ : বিনামূলীয়া বিজুলী আঁচনিয়ে কেৱল যোৱা দুবছৰত ২৭ লাখ পৰিয়ালত ছাদৰ ওপৰত সৌৰ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাই নহয়, এক কোটি পৰিয়ালৰ লক্ষ্য ৰাখিছে, যিয়ে প্ৰায় ৩০ গিগাৱাট শক্তি উৎপাদন কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । পিএম-কুসুমৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশতে ২১ লাখতকৈ অধিক কৃষকক দেশত জলসিঞ্চন পাম্পসমূহ সৌৰশক্তিচালিত কৰিছে, যাৰ ফলত ৰাজসাহায্যযুক্ত গ্ৰীড শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে আৰু লগতে কৃষকসকলে বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰি অতিৰিক্ত আয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Met H.E. Amon Murwira, Hon’ble Minister of Foreign Affairs and International Trade of Zimbabwe, and discussed deepening India-Zimbabwe cooperation in new and #RenewableEnergy.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 22, 2026
He thanked India and ISA for the support towards the establishment of the STAR-C Centre in Zimbabwe.… pic.twitter.com/JUplUTAfM2
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই পদক্ষেপসমূহে কেৱল সুলভ শক্তি প্ৰদান কৰাই নহয়, গ্ৰাহকক 'প্ৰ'জিউমাৰ'লৈও ৰূপান্তৰিত কৰিছে, পৰিয়ালৰ আয় আৰু গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ উন্নতি সাধন কৰিছে ।
অধিক ব্য়য়বহুল ৰাজসাহায্যযুক্ত বিদ্যুতৰ ঠাইত কম ব্যয়বহুল সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা সঞ্চয় উদ্যোগ আৰু পৰিয়ালৰ বাবে কম শুল্কলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যিয়ে ভাৰতৰ শক্তি খণ্ডত এক ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন চিহ্নিত কৰিছে । নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ বিপ্লৱৰ বাবেই বিদ্যুতৰ শুল্ক হ্ৰাস পাইছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ মূল্য শৃংখলত এক শক্তিশালী ঘৰুৱা উৎপাদন ভিত্তি গঢ়ি তুলিছে । দেশত ইতিমধ্যে ১৪৪ গিগাৱাট সৌৰ মডিউল নিৰ্মাণ ক্ষমতা স্থাপন কৰা হৈছে, আনহাতে সৌৰকোষ নিৰ্মাণ ক্ষমতা ২৭ গিগাৱাটত উপনীত হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰায় ৫০ গিগাৱাটলৈ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে সমগ্ৰ উৎপাদন চক্ৰটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে । সৌৰ উৎপাদনৰ সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বায়ু শক্তি, বেটাৰী সংৰক্ষণ আৰু পাম্পযুক্ত সংৰক্ষণ সমাধানৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । এই প্ৰচেষ্টাসমূহে ভাৰতৰ স্বচ্ছ শক্তি যোগান শৃংখল শক্তিশালী কৰাই নহয়, বৃহৎ পৰিসৰৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে দেশৰ উদ্যোগিক প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক যোগাযোগ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিনিয়োগ মন্ত্ৰী তাৰেক আবু গাজালেহ আৰু জৰ্ডানৰ পৰিকল্পনা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা মন্ত্ৰী জেইনা টৌকানক সাক্ষাৎ কৰে আৰু বৰ্ধিত সহযোগিতা আৰু বিনিয়োগ অংশীদাৰিত্বৰ পথসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিম্বাবুৱেৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰী আমন মুৰৱিৰাক সাক্ষাৎ কৰি নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত-জিম্বাবুৱেৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে । যোশীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থাৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ফাতেহ বিৰোলক সাক্ষাৎ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :প্ৰথম বছৰতে ১ লাখ কোটি বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি: বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী