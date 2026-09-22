ETV Bharat / bharat

বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষত অগ্নিকাণ্ড; দুটি সদ্যোজাত শিশুৰ মৃত্যু, সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন দুটি শিশু

অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা এছএনচিইউ ৱাৰ্ডত প্ৰায় ২৭টি শিশু চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

AC Explodes at Hospital
বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষত অগ্নিকাণ্ড দুটি সদ্যোজাত শিশুৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 9:37 AM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আদিলাবাদ (তেলেংগানা) : তেলেংগানাৰ আদিলাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স (ৰিমছ) চিকিৎসালয়ত সোমবাৰৰ মাজনিশা সংঘটিত হোৱা এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত এটি পাঁচদিনীয়া নৱজাতকসহ দুটি শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন দুটি শিশু গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হয় ৷

সোমবাৰৰ মাজনিশা প্ৰায় ১১:৫০ বজাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ ঘটনাৰ সময়ত শিশু ৱাৰ্ডৰ বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষত (এন আই চি ইউ)ত প্ৰায় ২৭টা শিশু চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়তে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ (এ চি)ৰ বিস্ফোৰণ ঘটে ৷ এই ঘটনাত দুটা শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুটা শিশুৰ গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হয় ৷

অগ্নিদগ্ধ শিশু দুটিৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষত থকা আন ২৩টা শিশুক ততাতৈয়াকৈ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ৷

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন বিষয়াই কয়, "যোৱা নিশা আদিলাবাদৰ ৰিমছ চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত এটি পাঁচদিনীয়া নৱজাতকৰ মৃত্যু হয় ৷ ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হোৱা ২৮টা শিশুক সময়মতে নিৰাপদে উলিয়াই অনা হয় ৷ নিশা প্ৰায় ১১:৫০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

ইফালে বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষৰ এচি ইউনিটৰ হঠাৎ বিস্ফোৰণে চিকিৎসালয়ত আতংকৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সহায় বিচাৰি চিকিৎসালয়খনত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷

ঘটনাৰ সময়ত দায়িত্বত থকা চিকিৎসালয়খনৰ সঞ্চালক জয় সিঙে লগে লগে কৰ্মচাৰী আৰু এম্বুলেঞ্চ চালকৰ সৈতে বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষলৈ যায় যদিও ইউনিটটো ধোঁৱাৰে ভৰি পৰে ৷

পাছত খিৰিকীৰ কাঁচ ভাঙি শিশুকেইটাক উদ্ধাৰৰ বাবে তাৎক্ষণিক প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল যদিও ইতিমধ্যে পাঁচদিনীয়া শিশু চেলিমৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ এম্বুলেঞ্চে ২৬টা শিশুক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰে ৷ অৱশ্যে সংকটজনক অৱস্থাত থকা তিনিটি শিশুৰ এটি শিশুৰ মৃত্যু হয় ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাৰ বাবে অগ্নিকাণ্ড শিশু ৱাৰ্ডতে আৱদ্ধ হৈ থাকে ৷

ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে জিলা আয়ুক্ত ৰাজাৰ্জী শ্বাহ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক অখিল মহাজন ৰিমছ হাস্পতালত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালক সান্ত্বনা দিয়ে ৷

শিশু দুটিৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেবন্ত ৰেড্ডীয়ে শিশু দুটিৰ মৃত্যু অত্যন্ত মৰ্মান্তিক বুলি উল্লেখ কৰি এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ নিহত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । লগতে চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাধীন শিশুসকলৰ উন্নত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

তেওঁ অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণৰ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সকলো চিকিৎসালয়তে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষত অগ্নিকাণ্ড: তিনিটি সদ্যোজাতৰ মৃত্যু, তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ড; ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু

ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ড; ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু

Last Updated : September 22, 2026 at 10:19 AM IST

TAGGED:

চিকিৎসালয়ত নৱজাতক মৃত্যু
এন আই চি ইউ
ইটিভি ভাৰত অসম
তেলেংগানা
AC EXPLODES AT HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.