ভোটাৰ তালিকাত নতুনকৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লাগিব পিতৃ-মাতৃৰ SIR ৰ সবিশেষ
নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ ৬ পূৰণ কৰা নতুন ভোটাৰে অভিভাৱকৰ SIR ৰ সবিশেষ সংলগ্ন কৰাটো বাধ্যতামূলক ।
Published : July 12, 2026 at 8:11 PM IST
নতুন দিল্লী: ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ চমুকৈ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ এই সন্দৰ্ভত আয়োগৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, পূৰ্বৰ এছআইআৰত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা বৰ্তমানৰ ভোটাৰসকলেই কেৱল নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ এছআইআৰৰ সবিশেষ দাখিল কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, বৰঞ্চ ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব বিচৰা নতুন আবেদনকাৰীসকলেও দাখিল কৰিব লাগিব পিতৃ-মাতৃৰ এছআইআৰৰ সবিশেষ ।
নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ ৬ পূৰণ কৰা নতুন ভোটাৰৰ অভিভাৱকৰ এছআইআৰ সবিশেষ সংলগ্ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি তুলিছে । বিগত বৰ্ষৰ জুন মাহত ৰোল আউট কৰা বিহাৰ এছআইআৰত এই ঘোষণা সংযোজন কৰা হৈছিল । নতুন ভোটাৰক ৬ নং প্ৰপত্ৰৰ সৈতে ঘোষণাপত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই কয় যে, বিহাৰৰ দৈনিক এছআইআৰ বুলেটিনত ঘোষণাপত্ৰৰ সৈতে পূৰণ কৰা প্ৰ-পত্ৰখন দেখা গৈছিল । বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ঘোষণা পত্ৰখন নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে সংযোজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰপত্ৰ ৬ সংশোধন কৰা হোৱা নাই । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ই নিৰ্বাচকসকলক মেপিং কৰাত সহায় কৰে আৰু আবেদনৰ সৈতে নতুন ভোটাৰসকলে দাখিল কৰিবলগীয়া নথি-পত্ৰ হ্ৰাস কৰে ।
যদি কোনো ব্যক্তিয়ে অনলাইনযোগে প্ৰ-পত্ৰ ৬ পূৰণ কৰে তেন্তে ঘোষণাপত্ৰ পূৰণ নোহোৱালৈকে তেওঁ আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰে । পৃথকে পৃথকে ভোটগ্ৰহণ কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্বাচনী তালিকাৰ এছআইআৰৰ পক্ষ লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদকসকলে উত্থাপন কৰা অভিযোগ নাকচ কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ, সাংবিধানিক আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমৰ্থিত বুলি দৃঢ়তাৰে কয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াগৰাকীয়ে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে কয় যে, নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা ডুপ্লিকেট, মৃত, স্থানান্তৰিত, অনুপস্থিত আৰু বিদেশী ভোটাৰক আঁতৰোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলো যোগ্য ভাৰতীয় নাগৰিকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য এছআইআৰত ।
পশ্চিমবংগৰ নন্দীগ্ৰামকে ধৰি সংখ্যালঘু ভোটাৰক বৃহৎ পৰিসৰত বাদ দিয়াৰ অভিযোগৰ উত্তৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে কয় যে, ভোটাৰসকলে বৰ্জনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পৰ্যাপ্ত সুযোগ আছে আৰু কোনো ধৰণৰ পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ সন্দৰ্ভত আয়োগে অস্বীকাৰ কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ চৰকাৰলৈ লিখা এখন পত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষ প্ৰতিবেদকসকলে SIR ক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াত স্বচ্ছতাৰ অভাৱ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: লক্ষ্য ৫ মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ; আহমেদাবাদত মহৎ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ