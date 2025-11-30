"নতুন চিন্তা, উদ্ভাৱন, যুৱ শক্তি" : যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী
'মন কী বাত'ৰ ১২৮ সংখ্যক খণ্ডত দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ । মহাকাশ খণ্ডত দেশৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰশংসা ।
Published : November 30, 2025 at 4:09 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান 'মন কী বাত'ৰ ১২৮ সংখ্যক খণ্ডত দেশবাসীক সম্বোধন কৰে । এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁ যুৱপ্ৰজন্মক প্ৰশংসা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহাকাশ খণ্ডত ভাৰতৰ সাফল্যক প্ৰশংসা কৰি ইয়াক ৰাষ্ট্ৰৰ "নতুন চিন্তা, উদ্ভাৱন আৰু যুৱ শক্তি"ৰ প্ৰতিফলন বুলি অভিহিত কৰে । মঙল গ্ৰহৰ দৰে পৰিস্থিতিত ড্ৰোণ উৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা পুনেৰ যুৱক-যুৱতীৰ এটা দলকো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে ।
তেওঁ কয়, "কিছুদিন পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ'ই মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । এইটো আছিল ইছৰোৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক অনন্য ড্ৰোণ প্ৰতিযোগিতাৰ । এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে বিশেষকৈ আমাৰ Gen-Zয়ে মঙল গ্ৰহৰ দৰে পৰিস্থিতিত ড্ৰোণ উৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । এই প্ৰতিযোগিতাত পুনেৰ যুৱক-যুৱতীৰ এটা দলে কিছু সফলতা লাভ কৰিছিল । আনকি তেওঁলোকৰ ড্ৰোণখন কেইবাবাৰো পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাছিল । কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰাৰ পিছত এই দলটোৰ ড্ৰোণখনে মঙল গ্ৰহৰ দৰে পৰিস্থিতিত কিছু সময়ৰ বাবে উৰি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ভিডিঅ'টোৱে তেওঁক চন্দ্ৰযানখন নেটৱৰ্ক কভাৰেজৰ বাহিৰত যোৱাৰ সময়ত হোৱা বিপৰ্যয়ৰ কথা মনত পেলাই দিছিল । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই বিপৰ্যয়ৰ পিছত চন্দ্ৰযান-৩ৰ সফলতাও আহিছিল ।
তেওঁ কয়, "এই ভিডিঅ'টোৱে মোক চন্দ্ৰযান নেটৱৰ্ক কভাৰেজৰ বাহিৰলৈ যোৱা দিনটোৰ কথা মনত পেলাই দিলে । সেইদিনা সমগ্ৰ দেশ বিশেষকৈ বিজ্ঞানীসকলৰ মনোবল ভাগি পৰিছিল । কিন্তু এই বিপৰ্যয়ে তেওঁলোকক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিলে । সেইদিনাই তেওঁলোকে চন্দ্ৰযান-৩ৰ সফলতাৰ কাহিনী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । আমাৰ যুৱ সমাজৰ দৃঢ়তাই হৈছে বিকশিত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ শক্তি ।"
উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনত চন্দ্ৰযান-২ অভিযানৰ সময়ত ইছৰোৱে বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ সৈতে যোগাযোগ হেৰুৱাইছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্কাইৰুটৰ ইনফিনিটি কেম্পাছ উদ্বোধনক ভাৰতৰ মহাকাশ ক্ষেত্ৰৰ বাবে 'নতুন বুষ্ট' বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ কয়, "স্কাইৰুটৰ ইনফিনিটি কেম্পাছৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ মহাকাশ ক্ষেত্ৰই এক নতুন উত্থান লাভ কৰিলে । এই সকলোবোৰ ভাৰতৰ নতুন চিন্তা, উদ্ভাৱন আৰু যুৱ শক্তিৰ প্ৰতিফলন হৈ পৰিছে... কল্পনা কৰকচোন সেই যুগত, যেতিয়া কোনো উপগ্ৰহ নাছিল, জিপিএছ ব্যৱস্থা নাছিল, কোনো নেভিগেচনৰ সুবিধা নাছিল, তেতিয়াও আমাৰ নাৱিকসকলে বৃহৎ জাহাজ সাগৰলৈ লৈ গৈ নিজৰ গন্তব্যস্থানত উপনীত হৈছিল । দেশসমূহে এতিয়া মহাকাশৰ অসীম বিস্তাৰ জুখিছে । প্ৰত্যাহ্বান একেই আছে, কোনো জিপিএছ ব্যৱস্থা নাই আৰু কোনো যোগাযোগৰ সহায় নাই ।"
উল্লেখ্য যে, ২৭ নৱেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হায়দৰাবাদত ভাৰতীয় মহাকাশ ষ্টাৰ্টআপ স্কাইৰুটৰ ইনফিনিটি কেম্পাছ উদ্বোধন কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্কাইৰুটৰ প্ৰথমটো কক্ষপথৰ ৰকেট বিক্ৰম-আই মুকলি কৰে, যাৰ উপগ্ৰহক কক্ষপথলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'মন কী বাত'ৰ সময়ত হায়দৰাবাদত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিপ ইঞ্জিন এম আৰ অ' ফেচিলিটি আৰু ভাৰতৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ উদাহৰণ দি প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ উন্নয়ন হিচাপে আই এন এছ মাহেৰ প্ৰৱেশৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কিছুদিন পূৰ্বে হায়দৰাবাদত মই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিপ ইঞ্জিন এম আৰ অ'ৰ ফেচিলিটি উদ্বোধন কৰিছিলো । এয়া বিমানৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ, মেৰামতি আৰু অভাৰহ'ল খণ্ডৰ দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ । যোৱা সপ্তাহত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীৰ সময়ত আই এন এছ মাহেক ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হায়দৰাবাদত চফ্ৰান এয়াৰক্ৰাফ্ট ইঞ্জিন চাৰ্ভিচেছৰ নতুন মেৰামতি আৰু অভাৰহ'ল (এম আৰ অ') উদ্বোধন কৰি ভাৰতৰ বিমান পৰিবহণ খণ্ডৰ অভূতপূৰ্ব গতিত চিহ্নিত কৰে ।
