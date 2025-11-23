ETV Bharat / bharat

মাওবাদীৰ শক্তিশালী ভেঁটিত আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপন; পুনৰ মুকলি হ'ব বন্ধ বিদ্যালয়

নক্সাল অধ্য়ুষিত অঞ্চলত উন্নয়নৰ গতি হ'ব দ্ৰুত ।

Camp opened on karregutta hill
কাৰেগুট্টা পাহাৰত আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপন (ETV Bharat)
Published : November 23, 2025 at 7:18 PM IST

বিজাপুৰ (ছত্তীশগড়) : দীৰ্ঘদিন ধৰি ছত্তীশগড়ৰ নক্সাল অধ্য়ুষিত অঞ্চলত উন্নয়নৰ গতি আছিল তেনেই মন্থৰ । ৰাজ্য়খনৰ বহুতো অঞ্চলৰ লোকসকল পথ, পানী, স্বাস্থ্য আৰু যোগাযোগৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । এইবাৰ নক্সাল প্ৰভাৱিত উছুৰ থানা এলেকাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলতো উন্নয়নৰ কামো ত্বৰান্বিত হ’ব । মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাই কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নক্সাল নেতাক হত্য়া কৰাৰ পিচত এইবাৰ এনে অঞ্চলৰ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে পদক্ষেপ ।

উছুৰ থানা এলেকাৰ তাড়পালা অঞ্চলত এতিয়া উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত হ’ব । এই অঞ্চলৰ লোকসকল দীৰ্ঘদিন ধৰি পথ, পানী, স্বাস্থ্য, যোগাযোগৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । ইয়াত নতুন নিৰাপত্তা শিবিৰ মুকলি কৰাত গাঁওবাসীৰ মাজত নিৰাপত্তাৰ ভাৱ বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে উন্নয়নৰ কামো ত্বৰান্বিত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ।

মাওবাদীৰ শক্তিশালী ভেঁটিতেই শিবিৰ স্থাপন :

মাওবাদীৰ শক্তশালী ভেঁটি কঁপাই ২০২৫ চনৰ ৪ নৱেম্বৰত জিলা আৰক্ষী বাহিনী, আৰক্ষী সঞ্চালকালয় (ডি আৰ জি), বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চ (এছ টি এফ), কোব্ৰা ২০৫-২১০ আৰু চি আৰ পি এফ ১৯৬ৰ যৌথ দলৰ সহায়ত কাৰেগুট্টা পাহাৰত এটা নতুন আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে । এই অঞ্চলতে বন্ধ হৈ থকা বিদ্যালয় পুনৰ মুকলি কৰাৰ লগতে নতুন বিদ্যালয়ো স্থাপন কৰা হ’ব ।

মাওবাদী বিৰোধী অভিযানত শিবিৰ মুকলি :

নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে শেহতীয়াভাৱে চলোৱা মাওবাদী বিৰোধী অভিযানৰ সময়তেই এই শিবিৰটো মুকলি কৰা হয় । ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা ইয়াত শিবিৰটো স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । যোৱা ৩ নৱেম্বৰত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি শিবিৰৰ বাবে নিৰাপদ স্থানৰ বাচনি কৰিছিল । দুৰ্গম পাহাৰ আৰু কঠিন পথ পাৰ হৈ সেনাই শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰে । এই শিবিৰটো নিৰ্মাণৰ সময়ত জোৱানসকলে সকলো সুৰক্ষাৰ মান মানি চলিছিল ।

উল্লেখ্য় যে কাৰেগুট্টা হৈছে সেই একেখন পাহাৰ য’ত মাওবাদীয়ে কেইবাটাও স্থানত বোমা স্থাপন কৰিছে । পাহাৰলৈ যোৱা সকলো পথত এম্বুছ আছে । ইয়াৰ পিছতো সেনাই প্ৰতিটো বাধা অতিক্ৰম কৰি ইয়াত শিবিৰটো স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰতে এই শিবিৰটো স্থাপন কৰা বুলি সেনা সত্ৰে প্ৰকাশ ।

IED recovered on karregutta hill
কাৰেগুট্টা পাহাৰত আই ই ডি উদ্ধাৰ (ETV Bharat)

এই শিবিৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পিচতেই বিজাপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক জিতেন্দ্ৰ যাদৱে কয়, "সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত মাওবাদী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিব পৰাকৈ তাড়পালাত এটা নতুন নিৰাপত্তা শিবিৰ সফলতাৰে স্থাপন কৰা হৈছে । শিবিৰ স্থাপনৰে মাওবাদী বিৰোধী অভিযান চলোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব । চাৰিওফালৰ গাঁওবাসীক পথ, বিদ্যুৎ, পানী, স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, পিডিএছ দোকান, ম'বাইল নেটৱৰ্ক, অংগনবাড়ী আদি মৌলিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব । শিবিৰ স্থাপনৰ ফলত অঞ্চলটোত উৎসাহ আৰু নিৰাপত্তাৰ ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে ।" ২০২৩–২৪ আৰু ২০২৪–২৫ বৰ্ষৰ বাবে বিজাপুৰ জিলাত মুঠ ৪৪টা নতুন নিৰাপত্তা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে বুলি কয় আৰক্ষী অধীক্ষক জিতেন্দ্ৰ যাদৱে ।

হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ :

মাওবাদীক প্ৰত্য়াহ্বান জনাই এই দুৰ্গম ঠাইত শিবিৰটো স্থাপন কৰাৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰৰ সহায় অহৰহ উপলব্ধ আছিল । সেইবাবে খাদ্য় সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰাৰ সুবিধা হোৱাই নহয়, দলটোক জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ পৰা সময়মতে নিৰ্দেশনাও প্ৰদান কৰা হৈছিল । কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, ছত্তীশগড় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, আই জি বাষ্টাৰ ৰেঞ্জ, আই জি চি আৰ পি এফ খণ্ডৰ আই জি বাষ্টাৰ ৰেঞ্জৰ এ ডি জি নক্সাল অপছ, ডি আই জি দন্তৱাড়া ৰেঞ্জ, ডি আই জি চি আৰ পি এফকে ধৰি কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই নিৰ্মাণকাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰি জোৱানসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছিল ।

আৰক্ষী শিবিৰত উচ্চ পদস্থ বিষয়া :

এই শিবিৰটোত ২০ নৱেম্বৰৰ নিশা চি আৰ পি এফৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই নিশাটো কটায় । শিবিৰটোত উপস্থিত হৈ বিষয়াসকলে জোৱানসকলক বুজাই দিলে যে তেওঁলোকে এই অভিযানত তেওঁলোকৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই থিয় দিছে । ১১ আৰু ২০–২১ নৱেম্বৰত সঘনাই উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰিদৰ্শন আৰু পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ জৰিয়তে বিষয়াসকলে জোৱানসকলক কৌশলগত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল । বিষয়াসকলে জোৱানসকলক কয় যে ভৱিষ্যতে এই শিবিৰটোক জংঘল যুদ্ধ, ক্ষেত্ৰ ক্ৰাফ্ট, কৌশল, ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বিশেষ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

কাৰেগুটা পৰ্বতত ১৪টা আই ই ডি:

তাড়পালা শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ পিছত অঞ্চলটোত এক সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । এই অনুসন্ধানৰ সময়ত ১৪টা আই ই ডি উদ্ধাৰ কৰি সেনাই সময়মতে ঠাইতে সকলো বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।

নক্সাল বিৰোধী অভিযানৰ সাফল্য় :

  • ২০২৪ চনৰ পৰা ২২টা নিৰাপত্তা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।
  • এই পৰ্যন্ত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ৭৪৯জন মাওবাদীয়ে ।
  • এই পৰ্যন্ত ২০২ টা মাওবাদী গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাত নিহত হৈছে ।
  • এই পৰ্যন্ত ১০০৬ মাওবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
  • বস্তৰ বিভাগতো ২১০ জন মাওবাদীয়ে অস্ত্ৰসহ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।

