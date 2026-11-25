ভাৰতীয় সেনাৰ নতুন অভিলেখ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৪ খন ‘মাইক্ৰ’লাইট’ বিমানৰ অৱতৰণ
মধ্যপ্ৰদেশৰ মহৌত সেনাবাহিনীৰ মাইক্ৰ’লাইট বিমানে সফলতাৰে ঘাইপথত অৱতৰণ কৰে । মহৌৰ পৰা উৰা মাৰি জামনগৰ অমৃতসৰ ঘাইপথত অৱতৰণ কৰে বিমানখনে ।
Published : November 25, 2026 at 6:42 PM IST
ইন্দোৰ/মহৌ (মধ্যপ্ৰদেশ) : ভাৰতীয় সেনাই নিজৰ চাৰিখন ‘মাইক্ৰ’লাইট’ বিমান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ কৰি নতুন অভিলেখ ৰচনা কৰে ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ মহৌস্থিত আৰ্মী এডভেঞ্চাৰ এৰ’নটিকেল চেণ্টাৰে ১৪ নৱেম্বৰত ‘উইংছ অৱ ভেল’ৰ এণ্ড ইউনিটি এক্সপেডিচন’ আৰম্ভ কৰিছিল ৷
এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে যোৱা ২৪ নৱেম্বৰত মহৌৰ পৰা চাৰিখন মাইক্ৰ’লাইট বিমানে উৰা মাৰিছিল ৷ বিমানকেইখনে গুজৰাটৰ ‘ষ্টেচু অৱ ইউনিটি’ত পুষ্পবৰ্ষণ কৰি সোমনাথ আৰু দ্বাৰকাধীশ মন্দিৰৰ ওপৰেৰে উৰা মাৰি পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিছিল ৷
A Proud Moment for Gujarat! 🇮🇳 ગુજરાતમાં પ્રથમવાર અમૃતસર–જામનગર એક્સપ્રેસ-વે પર ભારતીય સેનાના વિમાનનું સફળ લેન્ડિંગ. https://t.co/zTPYV1v8gz— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) November 25, 2026
মধ্য প্ৰদেশৰ যাত্ৰা কৰা বিমানৰ জামনগৰ-অমৃতসৰ ঘাইপথত অৱতৰণ
ভাৰতীয় সেনাৰ তথ্য অনুসৰি মুন্দ্ৰা বন্দৰত সাগৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত এই চাৰিখন বিমান এখন এখনকৈ জামনগৰ-অমৃতসৰ ঘাইপথত ১০-১০ মিনিটৰ ব্যৱধানত অৱতৰণ কৰে ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ মাইক্ৰ’লাইট বিমানৰ এই সফল অভিযানে এক নতুন অভিলেখ গঢ়িলে ৷ এই অভিযানত চাৰিবিধ মাইক্ৰ’লাইট বিমান আছিল ক্ৰমে ‘এক্স-এয়াৰ হনুমান’, ‘ছাভানা এমএক্সপি ৭৪০’, ‘টেনাৰ্গ বায়’নিক্স’ চালিত হেং গ্লাইডাৰ আৰু ‘নুৱিক্স স্কাইপাৰ’ চালিত হেং গ্লাইডাৰ ৷ অভিজ্ঞ সেনা বিষয়াই এই বিমানকেইখন উৰুৱাইছিল ৷
সেনাবাহিনীৰ ঐতিহাসিক কৃতিত্ব
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাৰিওখন বিমান অৱতৰণ আৰু তাৰ পিছত উৰণ সেনাবাহিনীৰ এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ৷ ইয়াৰ ফলত সেনা আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত এক উল্লেখযোগ্য সমন্বয় ঘটিছিল ৷ এই অনুশীলনৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা আৰু যান-বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ মাইক্ৰ’লাইট আৰু পাৱাৰড হেং গ্লাইডিং এডভেঞ্চাৰ টীমে মহৌৰ পৰা ৩১০০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
World-class infrastructure built by CDS Infra Projects under @NHAI_Official just proved its strength! All 4 aircraft of the Indian Army’s Team Mountain Eagles landed and took off seamlessly on NH-754K in Gujarat. #NHAI #CDSInfraProjects #IndianArmy https://t.co/8xDoQlo8ih— Sourabh Bakshi (@SourabhBakshi_) November 25, 2026
এটা নতুন অভিলেখ স্থাপন
মধ্যপ্ৰদেশৰ মহৌস্থিত আৰ্মি এডভেঞ্চাৰ ন’ডেল চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অভিযানত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰবীণ বক্সীয়ে ‘বিশিষ্ট সেৱা পদক’ (ভি এছ এম)ৰ ফ্লেগ অফ কৰে ৷ এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ দুঃসাহসিক সামৰ্থ প্ৰদৰ্শন আৰু বিমান দুঃসাহসিক কৰ্মৰ প্ৰসাৰ ৷ এই অভিযানৰ সময়ত সেনাৰ পাইলটে পশ্চিম আৰু মধ্য ভাৰতৰ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল আৰু পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে উৰা মাৰিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিজৰ বিমান সফলতাৰে অৱতৰণ কৰি এক নতুন অভিলেখ গঢ়িছিল ৷