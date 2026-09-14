ব্ৰিকছৰ নতুন দিল্লী ঘোষণা পত্ৰই নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে আঘাত হানিলে আমেৰিকাক
ব্ৰিকছে একপক্ষীয় শুল্ক, নিষেধাজ্ঞা, আৰু কাৰ্বন সীমান্ত ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থা সংস্কাৰৰ আহ্বান জনায় ।
Published : September 14, 2026 at 5:25 PM IST
নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লী ঘোষণাৰ মূল বিষয় হৈছে বাণিজ্য । ব্ৰিকছে একপক্ষীয় শুল্ক, নিষেধাজ্ঞা, আৰু কাৰ্বন সীমান্তৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থা সংস্কাৰৰ আহ্বান জনায় ।
আমেৰিকা বা ইউৰোপীয় সংঘৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে ঘোষণাৰ কেইবাটাও অনুচ্ছেদত ৱাশ্বিংটনৰ বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আৰু ইউৰোপৰ কাৰ্বন সীমান্ত শুল্কক লৈ উদ্বেগ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ উপৰিও ই ব্ৰিকছৰ ভিতৰত স্থানীয় মুদ্ৰা বাণিজ্য, সুলভ মূল্যৰ সীমা অতিক্ৰমী পেমেণ্ট আৰু শক্তিশালী যোগান শৃংখলক সমৰ্থন কৰে ।
BRICS Leaders Pose For A Group Photograph#PowerTrio #BRICSSummit2026 #PMModi #VladimirPutin #XiJinping #BharatMandapam pic.twitter.com/dzBUYtYMEc— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 12, 2026
গ্ল’বেল ট্ৰেড ৰিচাৰ্চ ইনিচিয়েটিভ (জিটিআৰআই)ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰত শুল্ক, নিষেধাজ্ঞা, বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থা সংস্কাৰ, যোগান শৃংখল আৰু ব্ৰিকছৰ ভিতৰৰ বাণিজ্যকে ধৰি বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত ১৭ টা অনুচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
ই ব্যক্তিগত দেশৰ নামকৰণ এৰাই চলিলেও কেইবাটাও উল্লেখে নিৰ্দিষ্ট নীতিৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে । জিটিআৰআইয়ে এই উদ্বেগসমূহৰ আঁৰৰ দেশ আৰু ব্যৱস্থাসমূহ চিনাক্ত কৰিছে ।
এই ঘোষণাই নিয়মভিত্তিক বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যৱস্থাক সমৰ্থন কৰে আৰু ২০ নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থাৰ দুটা স্তৰৰ বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যৱস্থা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।
জিটিআৰআইৰ মতে, এই প্ৰতিবেদনে আমেৰিকাক লক্ষ্য কৰি লোৱা যেন লাগে, যাৰ একপক্ষীয় শুল্কই বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থাৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে ৷ আনহাতে, নতুন আপীল সংস্থাৰ সদস্যক অনুমোদন দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাটোৱে ২০১৯ চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থাৰ আপীল ব্যৱস্থা স্থবিৰ কৰি তুলিছে ।
প্ৰতিবেদনত এইটোও কোৱা হৈছে যে এই ঘোষণাই বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থাৰ নীতিৰ সৈতে সংগতিহীন বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞাৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ য’ত নিৰ্বিচাৰে শুল্ক বৃদ্ধি আৰু “পৰিৱেশৰ লক্ষ্যৰ আৱৰণত সুৰক্ষাবাদ” অন্তৰ্ভুক্ত ।
২১ নং অনুচ্ছেদত প্ৰথম উল্লেখটোৱে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ শুল্কক লক্ষ্য কৰি লোৱা যেন লাগে, আনহাতে দ্বিতীয়টোত ইউৰোপীয় সংঘৰ কাৰ্বন সীমা সমন্বয় ব্যৱস্থা বা চিবিএএমৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, যিয়ে আমদানিত কাৰ্বন সম্পৰ্কীয় খৰচ যোগ কৰে ।
ব্ৰিকছ ঘোষণাপত্ৰত ২২ নং অনুচ্ছেদত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন উলংঘা কৰা একপক্ষীয় অৰ্থনৈতিক আৰু গৌণ নিষেধাজ্ঞাকো গৰিহণা দিয়া হৈছে । ই ৰাছিয়া আৰু ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় নিষেধাজ্ঞাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সৈতে বাণিজ্য অব্যাহত ৰখা দেশ আৰু কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে গৌণ নিষেধাজ্ঞাৰ ভাবুকিও বুজাইছে যেন লাগে ।
উদাহৰণস্বৰূপে, আমেৰিকাই নিষিদ্ধ ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰা বা নিৰ্দিষ্ট ইৰাণৰ সত্তাৰ সৈতে লেনদেন কৰা প্ৰতিষ্ঠান আৰু দেশসমূহৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিৰ ভাবুকি দিছে বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে।
জিটিআইৰ মতে, ঘোষণাপত্ৰখনে ‘‘একপক্ষীয়, শাস্তিমূলক, বৈষম্যমূলক আৰু সুৰক্ষাবাদী ব্যৱস্থা’’ৰ প্ৰত্যক্ষ বিৰোধিতা কৰিছে, যেনে কাৰ্বন সীমা সমন্বয় ব্যৱস্থা, যিটো অনুচ্ছেদ ১০৮ত উল্লেখ কৰা হৈছে । এয়া ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ চিবিএএমৰ স্পষ্ট সমালোচনা যদিও ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।
চিবিএএম-এ ইউৰোপীয় ইউনিয়নলৈ তীখা, এলুমিনিয়াম, চিমেণ্ট, সাৰ আদি সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত কাৰ্বন সম্পৰ্কীয় অতিৰিক্ত খৰচ আৰোপ কৰে, যিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ ৰপ্তানিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে ।
ব্ৰিকছে ন্যায্য আৰু উন্নয়নমুখী কৃষি বাণিজ্য ব্যৱস্থা আৰু ৬৩ নং অনুচ্ছেদত বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থাৰ কৃষি আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ পৰা উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে যে বৰ্তমানৰ বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থাৰ নিয়মসমূহে উন্নত দেশসমূহক উল্লেখযোগ্য কৃষি ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে, আনহাতে এই ভাৰসাম্যহীনতাসমূহ শুধৰাবলৈ আলোচনাত অলপ অগ্ৰগতি লাভ কৰা হৈছে ।
উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে জটিল বিষয়সমূহ, যেনে ৰাজহুৱা খাদ্য মজুতৰ স্থায়ী সমাধান আৰু কৃষকসকলক বৃদ্ধি পোৱা আমদানিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এক ফলপ্ৰসূ বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, সমাধান নোহোৱাকৈয়ে আছে। ইফালে উন্নত দেশসমূহে উল্লেখযোগ্য কৃষি সহায় আগবঢ়াইছে যাৰ তুলনা উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহেও কৰিব নোৱাৰে ।
জিটিআৰআইৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অজয় শ্ৰীবাস্তৱৰ মতে নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰত দেশৰ নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ লক্ষ্য প্ৰায়ে ব্যৱহৃত ভাষাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে । একপক্ষীয় শুল্ক আৰু স্থবিৰ হৈ পৰা বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থাৰ আপীল সংস্থা আমেৰিকালৈ নিৰ্দেশিত; কাৰ্বন-সীমান্তৰ ব্যৱস্থাৰ সমালোচনাই ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ চিবিএএমক লক্ষ্য কৰি লৈছে; আৰু অৰ্থনৈতিক আৰু গৌণ নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰোধিতা ৰাছিয়া আৰু ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত যেন লাগে ।
শ্ৰীবাস্তৱে আৰু উল্লেখ কৰে যে এই কূটনৈতিক বিভ্ৰান্তিয়ে ব্ৰিকছক মুকলি সংঘৰ্ষ নকৰাকৈ বা সদস্যসকলৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ মতানৈক্য উন্মোচন নকৰাকৈয়ে নিৰ্দিষ্ট পশ্চিমীয়া নীতিক সমালোচনা কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল ।
লগতে পঢ়ক: ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন : পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞা প্ৰতিহত কৰিবলৈ ব্ৰিকছ বীমা, শস্যৰ বজাৰৰ পোষকতা পুটিনৰ