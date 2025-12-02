প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নতুন নাম 'সেৱা তীৰ্থ', সকলো ৰাজভৱনৰ নাম হ'ব 'লোকভৱন'

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নতুন নাম 'সেৱা তীৰ্থ', সকলো ৰাজভৱনৰ নাম হ'ব 'লোকভৱন'
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত শাসনকাৰ্য পৰিচালনা কৰা স্থানসমূহক ‘কৰ্তব্য’ আৰু স্বচ্ছতাক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে ।
By PTI
Published : December 2, 2025 at 6:08 PM IST
নতুন দিল্লী : নতুন নামেৰে জনা যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় চৌহদক । এতিয়াৰে পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় চৌহদ ‘সেৱা তীৰ্থ’ নামেৰে পৰিচিত হ'ব । মঙলবাৰে চৰকাৰী সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অন্তিম পৰ্যায়ত থকা এই নতুন চৌহদটো পূৰ্বে চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ অধীনত ‘এক্সিকিউটিভ এনক্লেভ’ নামেৰে জনাজাত আছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ উপৰি ‘এক্সিকিউটিভ এনক্লেভ’ত কেবিনেট সচিবালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিবালয় আৰু ইণ্ডিয়া হাউছৰ কাৰ্যালয়ো থাকিব । ফলত এই সমগ্ৰ চৌহদটো ভ্ৰমণকাৰী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।
সেৱাৰ মনোভাবক প্ৰতিফলিত কৰাৰ বাবে এই কৰ্মক্ষেত্ৰক ‘সেৱা তীৰ্থ’ হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছে । আনহাতে, ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰবোৰ গঢ় লৈ উঠিব বুলিও চৰকাৰী সূত্ৰই লগতে কয় । লগতে কয় যে ভাৰতৰ ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নিঃশব্দে কিন্তু গভীৰভাৱে পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ।
শাসন ব্যৱস্থাৰ ধাৰণা ‘সত্ত’ৰ (শক্তি) পৰা ‘সেৱা’লৈ আৰু কৰ্তৃত্বৰ পৰা দায়িত্বলৈ গতি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি বিষযাসকলে কয় যে পৰিৱৰ্তন কেৱল প্ৰশাসনিক নহয়, সাংস্কৃতিক আৰু নৈতিকো ।
একেদৰে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালসকলৰ বাসগৃহসমূহ যাক ৰাজভৱন নামেৰে জনা যায়, সিবিলাকো এতিয়াৰে পৰা জনা যাব ‘লোকভৱন’ নামেৰে । বিষয়াসকলে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত শাসনকাৰ্য পৰিচালনা কৰা স্থানসমূহক ‘কৰ্তব্য’ আৰু স্বচ্ছতাক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে ।
তেওঁলোকে কয়, "প্ৰতিটো নাম, প্ৰতিটো অট্টালিকা আৰু প্ৰতিটো প্ৰতীকে এতিয়া এটা সহজ ধাৰণালৈ আঙুলিয়াই দিয়ে । চৰকাৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈকে বৰ্তি আছে ।" উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা ইণ্ডিয়া গে'টলৈকে গছ-গছনিৰে আবৃত পথটোৰ নাম ৰাজপথৰ পৰা সলনি কৰি কৰ্তব্য পথ নামেৰে নামকৰণ কৰিছে ।
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহক ২০১৬ চনত লোককল্যাণ মাৰ্গ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় । ইফালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ৰ নাম কর্তব্য ভৱন কৰা হয় । জনসেৱা এক দায়বদ্ধতা- এই ধাৰণাক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মিত হৈছে এই বিশাল প্ৰশাসনিক কেন্দ্ৰ ।
বিষয়াসকলে কয়, "এই পৰিৱৰ্তনসমূহে গভীৰ মতাদৰ্শগত পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰে । ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰই ক্ষমতাৰ সলনি দায়িত্ব আৰু মৰ্যাদাৰ সলনি সেৱা বাছি লৈছে ৷ নামৰ পৰিৱৰ্তনো মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন ।"