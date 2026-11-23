দিল্লীৰ দ্বাৰকা ছেক্টৰ ১৩ত তৃতীয়টো অসম হাউচ মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই
ইয়াত আছে ২১ টা অতিথি কোঠা, দুটা ছুইট ৰূম, দুটা ডর্মিটৰী আৰু দুটা লাউঞ্জৰ ব্যৱস্থা ।
Published : November 23, 2026 at 4:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : চৰকাৰী কাম, চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয়, শিক্ষা সম্পৰ্কীয় তথা অন্যান্য কাম-কাজৰ বাবে অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱাসকলৰ বাবে ভল খবৰ ৷ সোমবাৰে মুকলি কৰা হ'ল দিল্লীৰ দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১৩ত নৱ-নির্মিত অসম হাউচ ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১৩ৰ নৱ-নির্মিত অসম হাউচটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ।
প্রায় ১,০০০ বর্গমিটাৰ ভূমিত ২২ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে ২,৮২৭ বর্গমিটাৰ এলেকা সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এই হাউচটোত ২১ টা অতিথি কোঠা, দুটা ছুইট ৰূম, দুটা ডর্মিটৰী আৰু দুটা লাউঞ্জৰ ব্যৱস্থা আছে । ইয়াৰ উপৰি ভৱনটোত এটা সৰু সভাকক্ষ আৰু ৯ খন গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধাও উপলব্ধ হ'ব ।
Dedicated the newly built Assam House in Dwarka, New Delhi today, which is the 3rd Assam Bhawan in the national capital. We are building 10 more such complexes across India to cater to the growing demand, especially from patients & students who seek a homely environment outside.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 23, 2026
অসম হাউচটো মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"অসমৰ পৰা দীর্ঘসময়ৰ বাবে দিল্লীলৈ অহা ছাত্র-ছাত্রী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এই হাউচটো বিশেষভাৱে সহায়ক হ'ব । হাউচটোত থকা অতিথিসকলৰ যাতায়াতৰ সুবিধার্থে এখন বিশেষ বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ সেই বিশেষ বাছখনে প্রতিদিনে পুৱা ৯ বজাত পুৰণা অসম ভৱন তথা অসম হাউচলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু গধূলি ৫ বজাত পুনৰ দ্বাৰকাৰ অসম হাউচলৈ ঘূৰি আহিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"অসমবাসীৰ সুবিধাৰ বাবে নতুন দিল্লীত অসম চৰকাৰে চাৰিটা অসম হাউচ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰ লৈছিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত পুৰণা অসম হাউচটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা, চৰ্দাৰ পেটেল মার্গত থকা অসম ভৱনৰ নৱ-নিৰ্মাণ, দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১৩ আৰু দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১৭ত এক একৰতকৈ অধিক ভূমিত চতুর্থটো বৃহৎ অসম ভৱন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ৷ আজি দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১৩ত মুকলি কৰা হ'ল অসম হাউচটো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১৭ত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হাউচটোত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উপযোগী ১০০ টা কোঠা, অসমৰ লোকসকলে বিয়া-বাৰু তথা অন্যান্য অনুষ্ঠান পাতিব পৰাকৈ এটা অভিৱর্তন কেন্দ্ৰ আৰু এটা নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক:‘‘অৱশেষত মোৰ দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হৈছে...’’ : বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী