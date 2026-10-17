ভাৰতত সেৱা মুকলিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু : ৰিলায়েন্সৰ প্ৰত্যুত্তৰত মাস্কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ভাৰতত সেৱা মুকলিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু : ৰিলায়েন্সৰ প্ৰত্যুত্তৰত মাস্কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
৫ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি ভাৰতত নিয়ন্ত্ৰক, উদ্যোগ আৰু অপাৰেটৰৰ সৈতে কাম কৰি আছে । অনুমোদনৰ অপেক্ষাত ষ্টাৰলিংক ।
Published : October 17, 2026 at 4:29 PM IST
মুম্বাই : ষ্টাৰলিংক প্ৰসংগত বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । স্পেচএক্সৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইলন মাস্ক আৰু ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ মাজত বাকযুদ্ধও চলি আছে । ভাৰতত ষ্টাৰলিংকৰ সেৱা আৰম্ভ কৰাত পলম হোৱাৰ বাবে আম্বানীক জগৰীয়া কৰি মাস্কে অভিযোগ কৰাৰ পিছতে ৰিলায়েন্সে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডে এই অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁলোকে ষ্টাৰলিংকক আদৰণি জনাইছে । প্ৰতিযোগিতাক লৈ কেতিয়াও ভয় কৰা নাই বুলিও প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দাবী কৰিছে । ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজে লগতে কয় যে দেশত কাম কৰা সকলো কোম্পানীয়ে ভাৰতীয় আইন আৰু নীতি মানি চলিব লাগিব ।
ইফালে ষ্টাৰলিংকে এই বিবৃতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পুনৰ কয় যে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা সাজু হৈ থকাৰ পিছতো চৰকাৰী অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ।
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত ষ্টাৰলিংকে লিখিছে, "আমি ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক, উদ্যোগ আৰু অপাৰেটৰৰ সৈতে ৫ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছো । ভাৰতীয় গ্ৰাহকসকলক সুৰক্ষিত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে দেশৰ ভিতৰতে নিৰ্দিষ্ট নেটৱৰ্ক, গেটৱে আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিছোঁ ।" এই সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী অনুমোদনৰ সৈতে দেশত দ্ৰুত ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানৰ বাবে কোম্পানীটো সাজু বুলিও ষ্টাৰলিংকে উল্লেখ কৰিছে ।
- আম্বানী তথা ৰিলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে মাস্কৰ অভিযোগ
শেহতীয়াকৈ মাস্কে মুকেশ আম্বানী আৰু তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে । যোৱা শনিবাৰে মাস্কে ৰিলায়েন্সৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ তথা অনুদানৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ দাবী কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনৰ স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছিল । আনকি তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত মুকেশ আম্বানীক 'প্ৰধানমন্ত্ৰী আম্বানী' বুলি সম্বোধন ভাৰতত ষ্টাৰলিংকৰ প্ৰৱেশত তেওঁ বাধা দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছিল ।
মাস্কে শ্বেয়াৰ কৰা এটা প্ৰতিবেদনত ৰিলায়েন্সৰ পুঁজিৰে পৰিচালিত প্ৰতিষ্ঠানে ফেচবুকত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযানত কেনেদৰে সহায় কৰে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ উল্লেখ আছিল ।
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
কেৱল এয়াই নহয় মাস্কে আম্বানীৰ বিৰুদ্ধে দেশত একচেটিয়া ব্যৱসায়িক আধিপত্য সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । আনকি ভাৰতত ছেটেলাইটভিত্তিক ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বজাৰত ষ্টাৰলিংকক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব নে নাই মাস্কে সেই প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰিছিল ।
ৰিলায়েন্সৰ প্ৰত্যুত্তৰ
মাস্কৰ অভিযোগৰ পিছতে বিষয়টোৱে দেশৰ লগতে বিশ্বজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । অৱশেষত শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ৰিলায়েন্সে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । কোম্পানীটোৱে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয় যে ভাৰতৰ বিনিয়োগৰ পৰিৱেশে উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰিত কৰা আৰু মানুহৰ জীৱন উন্নত কৰা ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উভয় উদ্যোগক আদৰণি জনায় । লগতে কোৱা হৈছে যে এনে ব্যৱস্থা আইনী আৰু এক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হ'ব লাগিব ।
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
ৰিলায়েন্সে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ৰিলায়েন্স আৰু ভাৰতীয় বজাৰ সম্পৰ্কে শেহতীয়াকৈ কৰা মন্তব্যৰ ওপৰত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বিচাৰিছোঁ । প্ৰতিটো ভাৰতীয় উদ্যোগৰ দৰেই ৰিলায়েন্সেও এনে এখন ভাৰতত জন্ম হৈছে যিয়ে জনসাধাৰণৰ জীৱন উন্নত কৰা বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনক আদৰণি জনায়, ঘৰুৱা বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, যিয়ে জনসাধাৰণৰ জীৱন উন্নত কৰে ।"
কোম্পানীটোৱে লগতে কয়, "ভাৰত চৰকাৰে উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় বা বিদেশী প্ৰতিটো আবেদনকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত একে প্ৰক্ৰিয়া প্ৰযোজ্য । জিঅ'ৰ নিজা ছেটেলাইট সেৱাইও অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ।"
প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি ৰিলায়েন্সে কয় যে ভাৰতৰ ছেটেলাইট সেৱাৰ বজাৰত ষ্টাৰলিংকৰ প্ৰৱেশক আদৰণি জনাইছে আৰু সকলো অপাৰেটৰে দেশৰ আইন আৰু নীতি মানি চলিব লাগিব ।
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
কোম্পানীটোৱে কয়, "ৰিলায়েন্সে কেতিয়াও প্ৰতিযোগিতাক ভয় কৰা নাই । আমি ইয়াক গ্ৰাহকক কোনে সৰ্বোত্তম সেৱা আগবঢ়ায় তাৰ প্ৰকৃত পৰীক্ষা হিচাপে চাইছো ।"
ৰিলায়েন্সে ২০১৬ চনত ভাৰতীয় টেলিকম বজাৰত জিঅ'ৰ প্ৰৱেশৰ উদাহৰণ দিয়ে । কোম্পানীটোৱে কয়, "জিঅ'ই নিজেই ২০১৬ চনত ভাৰতৰ টেলিকম বজাৰত নতুন প্ৰতিযোগী হিচাপে প্ৰৱেশ কৰিছিল, য'ত এজনো গ্ৰাহক নাছিল । মাত্ৰ ১০ বছৰৰ ভিতৰতে জিঅ'ই ৫৩ কোটিৰো অধিক গ্ৰাহকৰ আস্থা বুটলিছে আৰু ভাৰতীয়সকলক বিশ্বৰ কিছুমান উত্তম ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আৰু সুলভ তথ্য প্ৰদান কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক : 'প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আম্বানী' - ইলন মাস্কে কিয় আৰু কাক এনেদৰে ক'লে ?