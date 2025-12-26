অৱহেলিত নেকি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ? ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ পৰিয়ালৰ

অৱহেলিত নেকি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ? ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ পৰিয়ালৰ
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্যতম সাহসী নেতা সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ পৰিয়ালে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ লিখিলে বিশেষ পত্ৰ । কি আছে সেই পত্ৰ ?
Published : December 26, 2025 at 8:17 AM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰা, দেশ মাতৃৰ বাবে শ্বহীদ হোৱা নেতাসকলৰ স্মৰণত চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মহান নেতাসকলৰ স্মৃতিৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে বহু পুঁজিও খৰচ কৰিছে । কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ নেতা তথা সাহসৰ প্ৰতীক সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক যেন কোনোবাখিনিত চৰকাৰে অৱহেলাৰ দৃষ্টিৰে চাইছে !
আনকি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ পৰিয়ালেও সেই কথা উপলব্ধি কৰিছে । যাৰ বাবে নেতাজী আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আন এগৰাকী নেতা তথা সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ভাতৃ শৰৎ চন্দ্ৰ বসুৰ পৰিয়ালে বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে এই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক অৱগত কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁৰ অৱদানৰ স্মৃতিত আৰু অধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
২৪ ডিচেম্বৰৰ পত্ৰখনত নেতাজীৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতিও ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমৰ্থন বিচৰা হৈছে । যিটো আৱেগক বছৰ বছৰ ধৰি আই এন এৰ প্ৰবীণ সৈনিক আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে জীয়াই ৰাখিছে ।
পত্ৰখনত লিখিছে, "শৰৎ চন্দ্ৰ বসু আৰু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে আপোনালৈ লিখিছো আৰু ভাৰতৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰক অধিক স্মৰণ কৰাৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিছো ।"
নেতাজীৰ কন্যা অধ্যাপিকা অনিতা বসু-ফফয়ে পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যৰ সৈতে এই বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰৰ আগত ধাৰাবাহিকভাৱে উত্থাপন কৰি আহিছে । জাপানৰ টকিঅ'ৰ ৰেংকোজী মন্দিৰত থকা নেতাজীৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে ।
পত্ৰখনত পৰিয়ালটোৱে ২০২৫ চনৰ ২১ অক্টোবৰৰ ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । কিয়নো সেইদিনা নেতাজীয়ে ছিংগাপুৰত আজাদ হিন্দৰ অস্থায়ী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ৮০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল ।
পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে, "আপুনি জানে যে ২০২৫ চনৰ ২১ অক্টোবৰত আমি ছিংগাপুৰত নেতাজীয়ে আজাদ হিন্দৰ অস্থায়ী চৰকাৰ স্থাপনৰ ৮ দশক উদযাপন কৰিলো । মই বুজি পাওঁ যে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ ওপৰত চূড়ান্ত আক্ৰমণৰ সৈনিকসকলক সন্মান জনোৱাৰ বাবে আৰু নেতাজীয়ে 'চলো দিল্লী'ৰ বিখ্যাত আহ্বানক স্মৰণ কৰি দিল্লীত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা (আই এন এ)ৰ এটা স্মৃতিসৌধ স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ।"
পৰিয়ালটোৱে আশা প্ৰকাশ কৰে যে ইয়াৰ দ্বাৰা আই এন এৰ জোৱানসকলক সন্মান জনোৱাই নহয়, স্বাধীনতাৰ চূড়ান্ত যুঁজত প্ৰাণ ত্যাগ কৰাসকলৰ প্ৰতিও স্থায়ী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে কাম কৰিব । পত্ৰখনত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ ওচৰত এটা আন্তৰিক অনুৰোধ উল্লেখ কৰা হৈছে যে নেতাজীৰ অৱশিষ্টসমূহ তেওঁৰ মাতৃভূমিলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে 'ইতিবাচক ব্যৱস্থা' গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰ ভাৰতৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ হৃদয় আৰু মনত দৃঢ়ভাৱে শিপাই থকাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰে ।
পত্ৰখনত লিখিছে, "আপুনি এইটোও জানে যে নেতাজীৰ অৱশিষ্ট দূৰৈৰ জাপানত টকিঅ'ৰ ৰেংকোজী মন্দিৰত আছে । দশক দশক ধৰি আই এন এৰ প্ৰবীণ সৈনিকৰ লগতে নেতাজীৰ কন্যা অধ্যাপিকা অনিতা বসু-ফাফ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে মহান নায়কৰ অৱশিষ্ট মাতৃভূমিলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে বহুবাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ কাষ চাপিছে । আমি আপোনালোকক এই বিষয়ত ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছো ।"
