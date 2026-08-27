নেপাল ৰাজধানীলৈ সাহায্য সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় বিমান

নেপাল ৰাজধানীলৈ সাহায্য সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় বিমান
এনে সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত ভাৰতে দেখুওৱা একতাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ৷ দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় বিমানত আছে ৩৭.৫ টন সামগ্ৰীৰ লগতে ঔষধ আৰু খাদ্য সামগ্ৰী৷
Published : August 27, 2026 at 6:56 PM IST
নতুন দিল্লী: মাথোঁ কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰতে বুধবাৰে নেপাল একপ্ৰকাৰ মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হৈছিল ৷ এই প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে দেশখনত ২৭৩ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ আনহাতে, ২৫০ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি ১,৪০০ জনতকৈ অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।
নেপালৰ এই সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত ভাৰতে তাৎক্ষণিকভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷ ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন বিমান ভাৰত চৰকাৰে বুধবাৰেই নেপাল অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
A second flight has just taken off, carrying 37.5 tonnes of HADR material, medicines & food packets for Nepal.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 27, 2026
India remains in close and continuous touch with the Nepalese authorities. We will continue to strongly support the ongoing relief efforts.
🇮🇳🇳🇵 pic.twitter.com/4m46leqfkC
বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত নেপালত চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত সহায় কৰিবলৈ ভাৰতে ৩৭.৫ টন সাহায্য সামগ্ৰী, ঔষধ, খাদ্য-সামগ্ৰীৰ পেকেটৰে পৰিপূৰ্ণ দ্বিতীয়খন বিমান কাঠমাণ্ডুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে নেপালৰ ভোটে কোশী নদীত আকস্মিকভাৱে অহা বানে সকলো ধাহি-মুহি নিয়াৰ পিছত কমেও ১৬৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে শতাধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে । এই বানে বিস্তৃত এলেকাৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ বানৰ ফলত বহুসংখ্যক লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে ঘৰ-দুৱাৰ, বসতিস্থল, পথ, দলং, কৃষিভূমি আৰু দেশখনৰ অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় ।
ভাৰতৰ সহযোগিতাৰ বাবে নেপালৰ কৃতজ্ঞতা
দূতাবাসে ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে ৷ এই বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘এই সংকটপূৰ্ণ সময়ত নতুন দিল্লীত থকা ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, ভাৰতৰ মাননীয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণন, ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, লোকসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ওম বিৰলা আৰু মাননীয় বিদেশ মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰে নেপালৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দেখুওৱা শোক, প্ৰাৰ্থনা আৰু সংহতিৰ বাৰ্তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে ৷’’
Embassy Expresses Gratitude for Solidarity Following the Flash Floods in Nepal— Nepal Embassy, India (@EONIndia) August 27, 2026
Nepal was struck by a devastating flash flood on 26 August 2026, causing tragic loss of lives, injuries, displacement and extensive damage to settlements, roads, bridges and other critical…
ইয়াৰোপৰি দূতাবাসে ভাৰত চৰকাৰ আৰু দেশবাসীক তাৎক্ষণিকভাৱে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ লগতে নেপাল চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি চলাৰ বাবে শলাগ লয় ।
নেপাল অভিমুখে ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন সাহায্য সামগ্ৰীৰ বিমান
ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ নেপালত সম্প্ৰতি চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত ভাৰতে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে দেশখনক সহায় কৰাৰ পুনৰবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷
পোষ্টটোত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নেপালৰ বাবে ৩৭.৫ টন মানৱীয় আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য সামগ্ৰী, ঔষধ, খাদ্য-সামগ্ৰীৰ পেকেট কঢ়িয়াই দ্বিতীয়খন বিমান আজি উৰা মাৰিছে ।’’ তেওঁ লগতে এই কথা উল্লেখ কৰে, ‘‘ভাৰতে নেপাল চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে অহৰহ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে যোগাযোগত আছে । আমি সাহায্য অভিযানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়াই যাম ।’’
ইতিমধ্যে ভাৰতে বুধবাৰে ১০ টন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰে নেপাল অভিমুখে প্ৰথমখন বিমান প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ নেপালত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে দেশখনৰ সাংস্কৃতিক, পৰ্যটন আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী খদক ৰাজ পৌড়েলক আনুষ্ঠানিকভাৱে সাহায্য সামগ্ৰীৰ প্ৰথমখন বিমানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ।
#WATCH | Ghaziabad, UP | AOC Hindon Air Force Station Air Commodore R Dobhal says, " ...since we are always ready for such contingencies, we immediately prepared a c-130j hercules aircraft. we loaded it with relief materials, medicines, and generators, tasks accomplished with the… https://t.co/Xn6LDfJ54M pic.twitter.com/6ypcKGcofy— ANI (@ANI) August 27, 2026
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে ভাৰতে নেপালৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়াৰ লগতে সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
আনহাতে, নেপালৰ দূতাবাসে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ’ব পৰা বিদেশী নাগৰিকসকলৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, ভাৰত চৰকাৰ আৰু কূটনৈতিক মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছে ।
দূতাবাসে আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায় ৷ এই আকস্মিক বানৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা লোকসকল যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে, তাৰো আশা প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ এই সাহায্য দেশখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ এক অংশ ৷ যাৰ অধীনত নতুন দিল্লীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত চুবুৰীয়া দেশসমূহক ধাৰাবাহিকভাৱে মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: নেপালৰ বানত ২৭৩ জন নিহত, ৩০০ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪০০ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন