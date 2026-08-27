ETV Bharat / bharat

নেপাল ৰাজধানীলৈ সাহায্য সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় বিমান

এনে সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত ভাৰতে দেখুওৱা একতাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ৷ দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় বিমানত আছে ৩৭.৫ টন সামগ্ৰীৰ লগতে ঔষধ আৰু খাদ্য সামগ্ৰী৷

NEPAL FLASH FLOOD
নেপাল অভিমুখে ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন সাহায্য সামগ্ৰীৰ বিমান (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2026 at 6:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মাথোঁ কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰতে বুধবাৰে নেপাল একপ্ৰকাৰ মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হৈছিল ৷ এই প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে দেশখনত ২৭৩ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ আনহাতে, ২৫০ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি ১,৪০০ জনতকৈ অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।

নেপালৰ এই সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত ভাৰতে তাৎক্ষণিকভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷ ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন বিমান ভাৰত চৰকাৰে বুধবাৰেই নেপাল অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত নেপালত চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত সহায় কৰিবলৈ ভাৰতে ৩৭.৫ টন সাহায্য সামগ্ৰী, ঔষধ, খাদ্য-সামগ্ৰীৰ পেকেটৰে পৰিপূৰ্ণ দ্বিতীয়খন বিমান কাঠমাণ্ডুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে নেপালৰ ভোটে কোশী নদীত আকস্মিকভাৱে অহা বানে সকলো ধাহি-মুহি নিয়াৰ পিছত কমেও ১৬৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে শতাধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে । এই বানে বিস্তৃত এলেকাৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ বানৰ ফলত বহুসংখ্যক লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে ঘৰ-দুৱাৰ, বসতিস্থল, পথ, দলং, কৃষিভূমি আৰু দেশখনৰ অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় ।

ভাৰতৰ সহযোগিতাৰ বাবে নেপালৰ কৃতজ্ঞতা

দূতাবাসে ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে ৷ এই বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘এই সংকটপূৰ্ণ সময়ত নতুন দিল্লীত থকা ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, ভাৰতৰ মাননীয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণন, ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, লোকসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ওম বিৰলা আৰু মাননীয় বিদেশ মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰে নেপালৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দেখুওৱা শোক, প্ৰাৰ্থনা আৰু সংহতিৰ বাৰ্তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে ৷’’

ইয়াৰোপৰি দূতাবাসে ভাৰত চৰকাৰ আৰু দেশবাসীক তাৎক্ষণিকভাৱে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ লগতে নেপাল চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি চলাৰ বাবে শলাগ লয় ।

নেপাল অভিমুখে ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন সাহায্য সামগ্ৰীৰ বিমান

ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ নেপালত সম্প্ৰতি চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত ভাৰতে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে দেশখনক সহায় কৰাৰ পুনৰবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷

পোষ্টটোত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নেপালৰ বাবে ৩৭.৫ টন মানৱীয় আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য সামগ্ৰী, ঔষধ, খাদ্য-সামগ্ৰীৰ পেকেট কঢ়িয়াই দ্বিতীয়খন বিমান আজি উৰা মাৰিছে ।’’ তেওঁ লগতে এই কথা উল্লেখ কৰে, ‘‘ভাৰতে নেপাল চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে অহৰহ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে যোগাযোগত আছে । আমি সাহায্য অভিযানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়াই যাম ।’’

ইতিমধ্যে ভাৰতে বুধবাৰে ১০ টন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰে নেপাল অভিমুখে প্ৰথমখন বিমান প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ নেপালত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে দেশখনৰ সাংস্কৃতিক, পৰ্যটন আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী খদক ৰাজ পৌড়েলক আনুষ্ঠানিকভাৱে সাহায্য সামগ্ৰীৰ প্ৰথমখন বিমানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে ভাৰতে নেপালৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়াৰ লগতে সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

আনহাতে, নেপালৰ দূতাবাসে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ’ব পৰা বিদেশী নাগৰিকসকলৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, ভাৰত চৰকাৰ আৰু কূটনৈতিক মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছে ।

দূতাবাসে আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায় ৷ এই আকস্মিক বানৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা লোকসকল যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে, তাৰো আশা প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ এই সাহায্য দেশখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ এক অংশ ৷ যাৰ অধীনত নতুন দিল্লীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত চুবুৰীয়া দেশসমূহক ধাৰাবাহিকভাৱে মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: নেপালৰ বানত ২৭৩ জন নিহত, ৩০০ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪০০ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন

TAGGED:

NEPAL FLOODS
নেপাললৈ ভাৰতৰ সাহায্য
নেপালত বান
ভোটেকোশী নদীৰ বান
NEPAL FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.