ETV Bharat / bharat

নেপালৰ আকস্মিক বানক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ

বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহৰ সৈতে বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, সকলো সহায়-সাহায্য় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি...

Nepal Floods
আকস্মিভাবে হোৱা বানক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ হঠাৎ অহা মহাপ্ৰলয়ৰ ফলত নিহত লোকসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে ৷

তেওঁ লগতে বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

এক্স যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ ৷ লগতে বানপানীৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ ৷ নেপালৰ এই কঠিন সময়ত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে নেপালৰ দুৰ্ভগীয়া লোকৰ কাষত থিয় হৈ আছে ৷ ভাৰতে নেপালক সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু ৷ আমাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঘোষণাৰ পাছতে বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী হৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন বিমান নেপাল অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ (NDRF) এটা দল নেপাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বুধবাৰে পুৱাই নেপালত অহা বানৰ বাবে বিহাৰটো হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷ বিহাৰ চৰকাৰ, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে কেইবাখনো জিলাত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে । ইফালে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই নেপালত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ জাৰি কৰিছে ।

নেপালত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই এক্সত উল্লেখ কৰে, "আজি নেপালত হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে জড়িত সাহায্য আৰু তথ্যৰ বাবে জৰুৰীকালীন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ৷ সেই নম্বৰ কেইটা হৈছে +৯৭৭ ৯৮৫ ১৩১ ৬৮০৭ +৯৭৭ ৯৭০ ৯১০ ৭৫০০ ।"

আনহাতে, নেপালৰ ৰসুৱা জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৪০০ জন লোকৰ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কমেও ১০৫ জন ভাৰতীয় আৰু ৩৭ জন প্ৰবাসী ভাৰতীয় লোকো আছে বুলি নেপালৰ চৰকাৰী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: নেপালৰ আকস্মিক বানত শতাধিক ভাৰতীয় সন্ধানহীন; ৪ শতাধিক কৈলাশ অভিমুখী তীৰ্থযাত্ৰী নিৰুদ্দেশ

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহ
নেপালত ভয়ংকৰ বান
NEPAL FLOODS
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.