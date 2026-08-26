নেপালৰ আকস্মিক বানক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ
বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহৰ সৈতে বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, সকলো সহায়-সাহায্য় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি...
Published : August 26, 2026 at 6:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ হঠাৎ অহা মহাপ্ৰলয়ৰ ফলত নিহত লোকসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে ৷
তেওঁ লগতে বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
Spoke to Prime Minister Balendra Shah and conveyed condolences on the loss of lives due to the floods in Nepal. The people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time.— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
India is ready to provide all possible humanitarian…
এক্স যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ ৷ লগতে বানপানীৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ ৷ নেপালৰ এই কঠিন সময়ত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে নেপালৰ দুৰ্ভগীয়া লোকৰ কাষত থিয় হৈ আছে ৷ ভাৰতে নেপালক সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু ৷ আমাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ৷"
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कुराकानी गरेँ र नेपालमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना व्यक्त गरेँ। यस कठिन समयमा भारतका जनता नेपालका आफ्ना दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग ऐक्यबद्ध भई साथै उभिएका छन्।— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
भारत नेपाललाई सम्भव भएसम्मका सबै प्रकारका मानवीय सहायता उपलब्ध…
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঘোষণাৰ পাছতে বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী হৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন বিমান নেপাল অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ (NDRF) এটা দল নেপাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
The Indian Air Force has kept its transport aircraft fleet, including the C-17, C-130J and C-295, on standby for relief operations in Nepal due to flash floods there. A C-130 J transport aircraft is expected to take off with relief material to Nepal by late evening today: Sources— ANI (@ANI) August 26, 2026
বুধবাৰে পুৱাই নেপালত অহা বানৰ বাবে বিহাৰটো হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷ বিহাৰ চৰকাৰ, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে কেইবাখনো জিলাত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে । ইফালে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই নেপালত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ জাৰি কৰিছে ।
For assistance and information related to Indian nationals that have been affected by the flash floods in Nepal today, the following emergency numbers may be contacted:— IndiaInNepal (@IndiaInNepal) August 26, 2026
+977 985 131 6807
+977 970 910 7500
(Both emergency numbers can also be contacted through WhatsApp)…
নেপালত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই এক্সত উল্লেখ কৰে, "আজি নেপালত হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে জড়িত সাহায্য আৰু তথ্যৰ বাবে জৰুৰীকালীন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ৷ সেই নম্বৰ কেইটা হৈছে +৯৭৭ ৯৮৫ ১৩১ ৬৮০৭ +৯৭৭ ৯৭০ ৯১০ ৭৫০০ ।"
আনহাতে, নেপালৰ ৰসুৱা জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৪০০ জন লোকৰ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কমেও ১০৫ জন ভাৰতীয় আৰু ৩৭ জন প্ৰবাসী ভাৰতীয় লোকো আছে বুলি নেপালৰ চৰকাৰী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: নেপালৰ আকস্মিক বানত শতাধিক ভাৰতীয় সন্ধানহীন; ৪ শতাধিক কৈলাশ অভিমুখী তীৰ্থযাত্ৰী নিৰুদ্দেশ